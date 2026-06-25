Українці та поляки - друзі у Європі, які можуть побудувати майбутнє, - Туск
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що українці та поляки можуть побудувати майбутнє на основі правди, взаємоповаги і розуміння історії.
Про це він заявив під час відкриття Конференції з питань відновлення України у Гданську, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
Подробиці
Глава польського уряду закликав до єдності та побудови об’єднаної Європи, що включатиме також Україну.
За словами Туска, відновлення – це не про будівлі, інфраструктури, школи, а це "також про те, що всередині нас, а Україна по праву хоче бути частиною об’єднаної Європи".
"Я говорю від щирого серця – я не говорю з папірця, як ви бачите – пам’ятаймо, що мої люди у Польщі і ваші люди в Україні – друзі у Європі. Ми можемо побудувати майбутнє на основі правди, взаємоповаги і розуміння історії. Солідарність, що народилась у Гданську, може стати реальністю, якщо ми відкриємо наші серця майбутньому", - заявив прем'єр Польщі.
Він додав, що "якщо ми будемо разом – ми поборемо усе зло".
Що передувало?
Президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди країни ордена Білого Орла на тлі скандалу з присвоєнням елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.
У відповідь низка українських чиновників зробили заяви:
- глава МЗС України Андрій Сибіга відмовився від Командорського хреста із зіркою Ордена "За заслуги перед Польщею" у відповідь на рішення президента Польщі Кароля Навроцького позбавити Володимира Зеленського найвищої польської відзнаки Ордена Білого Орла;
- керівник Офісу Президента України Кирило Буданов відмовився від ордена "За заслуги перед Польщею";
- посол України в Польщі Василь Боднар також заявив про повернення польської нагороди після позбавлення президента Володимир Зеленський ордена Білого Орла.
- 20 червня президент Володимир Зеленський відправив Орден Білого Орла президенту Польщі Каролю Навроцькому.
- Також про відмову від польського ордена Білого Орла заявили другий президент України Леонід Кучма, третій президент України Віктор Ющенко та п’ятий президент України Петро Порошенко.
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