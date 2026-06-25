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Новини відносини України та Польщі
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Українці та поляки - друзі у Європі, які можуть побудувати майбутнє, - Туск

Туск зробив заяву про відносини України та Польщі

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що українці та поляки можуть побудувати майбутнє на основі правди, взаємоповаги і розуміння історії.

Про це він заявив під час відкриття Конференції з питань відновлення України у Гданську, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

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Подробиці

Глава польського уряду закликав до єдності та побудови об’єднаної Європи, що включатиме також Україну.

За словами Туска, відновлення – це не про будівлі, інфраструктури, школи, а це "також про те, що всередині нас, а Україна по праву хоче бути частиною об’єднаної Європи".

"Я говорю від щирого серця – я не говорю з папірця, як ви бачите – пам’ятаймо, що мої люди у Польщі і ваші люди в Україні – друзі у Європі. Ми можемо побудувати майбутнє на основі правди, взаємоповаги і розуміння історії. Солідарність, що народилась у Гданську, може стати реальністю, якщо ми відкриємо наші серця майбутньому", - заявив прем'єр Польщі.

Він додав, що "якщо ми будемо разом – ми поборемо усе зло".

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Що передувало?

Президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди країни ордена Білого Орла на тлі скандалу з присвоєнням елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.

У відповідь низка українських чиновників зробили заяви:

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Автор: 

Польща (9467) Туск Дональд (701)
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Топ коментарі
+7
Могут. Однако, АК и УПА никогда не станут героями для обеих стран и народов. И это, если не копнуть гораздо глубже в историю. Вывод: не копайте и стройте будущее.
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25.06.2026 12:05 Відповісти
+5
Залиште минуле історикам, і все налагодиться.
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25.06.2026 12:10 Відповісти
+3
Туск - нормальний політик від Польщі, як і Порошенко від України. При них не було таких відвертих сварок як при українофобах Наврицькому і Голобородьку. Бо двох останніх турбують не країни, не люди, а виключно єдине - рейтинг, щоб залишитися при владі.
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25.06.2026 12:36 Відповісти

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