Українці та поляки - друзі у Європі, які можуть побудувати майбутнє, - Туск

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що українці та поляки можуть побудувати майбутнє на основі правди, взаємоповаги і розуміння історії.

Про це він заявив під час відкриття Конференції з питань відновлення України у Гданську, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

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Подробиці

Глава польського уряду закликав до єдності та побудови об’єднаної Європи, що включатиме також Україну.

За словами Туска, відновлення – це не про будівлі, інфраструктури, школи, а це "також про те, що всередині нас, а Україна по праву хоче бути частиною об’єднаної Європи".

"Я говорю від щирого серця – я не говорю з папірця, як ви бачите – пам’ятаймо, що мої люди у Польщі і ваші люди в Україні – друзі у Європі. Ми можемо побудувати майбутнє на основі правди, взаємоповаги і розуміння історії. Солідарність, що народилась у Гданську, може стати реальністю, якщо ми відкриємо наші серця майбутньому", - заявив прем'єр Польщі.

Він додав, що "якщо ми будемо разом – ми поборемо усе зло".

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Що передувало?

Президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди країни ордена Білого Орла на тлі скандалу з присвоєнням елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.

У відповідь низка українських чиновників зробили заяви:

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