Українцям в Польщі все частіше почали відмовляти в наданні тимчасового захисту, - ЗМІ

У деяких міських громадах (гмінах) Польщі почастішали випадки відмови громадянам України у наданні статусу тимчасового захисту (PESEL UKR). Замість цього їм оформлюють номер PESEL із приміткою NUE, що визначає особу як звичайного економічного мігранта.

Про це пише газета Dziennik Gazeta Prawna та inPoland, передає Цензор.НЕТ.

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Попри те, що на загальнодержавному рівні Польща ухвалила зміни до законодавства про захист іноземців та офіційно продовжила легальне перебування українців до березня 2027 року, на рівні місцевого самоврядування виникла загрозлива тенденція.

Польські органи влади стали суворіше оцінювати підстави для отримання тимчасового захисту і частіше перевіряють причини вʼїзду громадян України.

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Чому відмовляють у статусі UKR?

Журналісти видань з'ясували, що у багатьох випадках чиновники у гмінах діють як упереджені судді. Основними причинами відмов та примусового переведення українців у статус економічних мігрантів (NUE) стають:

Географічний чинник : чиновники відхиляють заявки людей, які мають реєстрацію у відносно спокійних (на думку поляків) регіонах України, заявляючи, що їхнє прибуття пов’язане з пошуком заробітку, а не з "прямою загрозою для життя";

Транзитний чинник : відмови отримують українці, які в'їхали до Польщі не безпосередньо через українсько-польський кордон, а з території інших безпечних країн ЄС (наприклад, Словаччини чи Угорщини);

якщо особа раніше вже реєструвала аналог тимчасового захисту або мала посвідку на проживання в іншій державі Європи;

заявники звертаються по документи через тривалий час після перетину кордону, перевищуючи жорстко встановлений законом 30-денний строк для обов'язкової реєстрації.

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Так, один з роботодавців розповів про ситуацію, коли українець приїхав до Польщі безпосередньо з України для працевлаштування та звернувся за оформленням PESEL UKR. Однак замість цього йому видали номер PESEL зі статусом NUE. При зверненні за розʼясненнями чиновники пояснили відмову тим, що заявник нібито не проживав у регіоні, який безпосередньо постраждав від військових дій, тому не може претендувати на статус тимчасового захисту.

Загроза втрати прав

Видання окремо підкреслює, що така відмова та заміна маркування на NUE позбавляє українців ключових привілеїв: права на безкоштовну медичну допомогу, соціальні виплати (зокрема програми допомоги на дітей 800+) та можливість легально працювати без додаткових бюрократичних дозволів.

Наприклад, за новими правилами, статус NUE загрожує лише тим існуючим біженцям, які до вересня 2026 року умисно проігнорують вимогу підтвердження особи за дійсним закордонним паспортом.

Польські правозахисники вже б'ють на сполох, оскільки закон про допомогу громадянам України чітко визначає: кожен громадянин України, який прибув до Польщі у зв'язку з російською агресією, має безумовне право на тимчасовий захист. Будь-які спроби оцінювати рівень безпеки в конкретній області України на рівні міської мерії є протиправними.

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