Польща замінює українських працівників мігрантами з Азії та Латинської Америки

У Польщі розпочався процес заміщення українських працівників громадянами країн Азії та Латинської Америки. Причиною стало скорочення кількості українців, які працюють у країні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише польське видання WNP.pl.

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За інформацією видання, частина українців повертається додому, а частина переїжджає до країн Західної Європи, де пропонують вищі зарплати та кращі умови працевлаштування.

Кого найчастіше запрошують на роботу

Генеральний директор Worksol Group Міхал Солецький заявив, що кадрові прогалини все частіше заповнюють працівники з Південної Америки та Азії.

Зараз у Польщі працює близько 30 тисяч громадян Колумбії та Філіппін. Також зростає кількість працівників із Непалу та Індії.

Загалом кількість іноземців на польському ринку праці перевищила 1,17 мільйона осіб, що майже у шість разів більше, ніж десять років тому.

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Українці залишаються найбільшою групою

Попри скорочення чисельності, українці й надалі становлять найбільшу групу серед іноземних працівників у Польщі. Їхня частка сягає 67%.

За даними дослідження SW Research, найбільше іноземців працюють у промисловості, транспорті, логістиці, складському господарстві та сфері адміністративних послуг.

Середня зарплата українських працівників у Польщі становить 973 євро на місяць. Для порівняння, середня заробітна плата громадян Польщі становить 1227 євро.

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Більшість українців у Польщі мають роботу

За даними дослідження, близько 80% українців, які перебувають у Польщі, працевлаштовані та сплачують податки і соціальні внески.

Цей показник значно вищий, ніж у Німеччині, де працевлаштовані близько 25% українців, або в Чехії, де роботу мають 48% громадян України.

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