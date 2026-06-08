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Польща замінює українських працівників мігрантами з Азії та Латинської Америки

Польські роботодавці шукають замість українців працівників в країнах Азії та Латинської Америки.

У Польщі розпочався процес заміщення українських працівників громадянами країн Азії та Латинської Америки. Причиною стало скорочення кількості українців, які працюють у країні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише польське видання WNP.pl.

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За інформацією видання, частина українців повертається додому, а частина переїжджає до країн Західної Європи, де пропонують вищі зарплати та кращі умови працевлаштування.

Кого найчастіше запрошують на роботу

Генеральний директор Worksol Group Міхал Солецький заявив, що кадрові прогалини все частіше заповнюють працівники з Південної Америки та Азії.

Зараз у Польщі працює близько 30 тисяч громадян Колумбії та Філіппін. Також зростає кількість працівників із Непалу та Індії.

Загалом кількість іноземців на польському ринку праці перевищила 1,17 мільйона осіб, що майже у шість разів більше, ніж десять років тому.

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Українці залишаються найбільшою групою

Попри скорочення чисельності, українці й надалі становлять найбільшу групу серед іноземних працівників у Польщі. Їхня частка сягає 67%.

За даними дослідження SW Research, найбільше іноземців працюють у промисловості, транспорті, логістиці, складському господарстві та сфері адміністративних послуг.

Середня зарплата українських працівників у Польщі становить 973 євро на місяць. Для порівняння, середня заробітна плата громадян Польщі становить 1227 євро.

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Більшість українців у Польщі мають роботу

За даними дослідження, близько 80% українців, які перебувають у Польщі, працевлаштовані та сплачують податки і соціальні внески.

Цей показник значно вищий, ніж у Німеччині, де працевлаштовані близько 25% українців, або в Чехії, де роботу мають 48% громадян України.

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Азія (97) Польща (9335) робота (1422) українці (2745) Латинська Америка (29)
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Не дивує. Після зростання українофобії у Псякревиї, українцам нема чого там чекати, крім утисків та приниження. Нова влада польші охоче підіграє параші, раніше з українським зерном зараз з футболом. То нехай "моноетнічна" польша у повному обсязі насолодиться працівниками із Азії. Бажаю "успіхів" пшекам у розбудові моноетнічної держави
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08.06.2026 11:03 Відповісти
як там сказав мадяр, орбан довів угорщину до злиднів?
бальшой прівєт дегенерату навроцькому!
от коли на замковій площі буде купа муслімов на килимках, і їхнє свято!
коли, ціли райони варшави, будуть у хиджабах, ось тоді нехай поляки дрочать на волинську трагедію та упа!!!!!!!!
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08.06.2026 11:04 Відповісти
Оззі Осборн: "Коли ти будеш підніматись нагору, то зустрінеш багато різних людей. Не ображай їх, тому що зустрінеш їх всіх ще раз, коли будеш падати вниз." Зрозуміло?
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08.06.2026 11:21 Відповісти
Йде чергове "Велике переселення народів", і поки що доволі успішно. 🤔
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08.06.2026 11:04 Відповісти
30 тисяч це ніщо в порівнянні з іншими країнами.
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08.06.2026 11:18 Відповісти
Чудово, пшеки ще будуть скулити за українцями коли зрозуміють про рівень культури в новоприбулих)
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08.06.2026 11:26 Відповісти
в ми не будемо?)
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08.06.2026 11:39 Відповісти
Взагалі пох7й.
Я ніколи не розумів чому люди їдуть до Польщі коли є : Франція, Італія, Голландія, Бельгія, Іспанія, Фінляндія, Португалія.
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08.06.2026 11:27 Відповісти
А де поділися українці з Польщі? Поїхали вглиб Европи?
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08.06.2026 11:32 Відповісти
Полякам потрібно було менше гавкати на українців, що історію з Богданом Хмельницьким забули?
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08.06.2026 11:50 Відповісти
 
 