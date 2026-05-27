Іноземці масово скуповують квартири в Польщі: українці більше, ніж інші нації разом узяті

Іноземці дедалі активніше купують квартири в Польщі ‒ за останні 10 років кількість таких угод зросла у п’ять разів. Серед покупців переважають українці, далі йдуть громадяни Індії, Туреччини, Чехії та інших країн.

За даними Міністерства внутрішніх справ та адміністрації, у 2025 році іноземці придбали понад 17 700 квартир, що на 2% більше, ніж роком раніше.

Найбільшою групою залишаються українці, які суттєво наростили активність після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. У 2025 році вони купили 9 300 квартир загальною площею 548 000 кв. м ‒ це більше, ніж усі інші 115 країн разом узяті.

Білоруси також входять до числа найбільших іноземних покупців: торік вони придбали 2 700 квартир загальною площею 192 000 кв. м.

Серед інших помітних груп покупців:

  • громадяни Індії придбали нерухомості на 16 000 кв. м, переважно це фахівці, які працюють у сфері технологій та послуг;
  • громадяни Туреччини ‒ близько 10 000 кв. м;
  • громадяни Чехії ‒ аналогічний обсяг житлової площі, часто з інвестиційною метою або для відпочинку.

Попит з боку західноєвропейських інвесторів водночас знижується. Аналітики пояснюють це зростанням цін на житло, падінням дохідності оренди та погіршенням доступності кредитування, через що Польща стає менш привабливою для спекулятивних інвестицій.

Як повідомлялося, іноземці, які працюють і проживають у Польщі, минулого року забезпечили внесок у ВВП країни на рівні від 200 млрд злотих (47,26 млрд євро) до 416 млрд злотих (98,29 млрд євро), що становить приблизно 5,1-10,7% загального ВВП Польщі.

Раніше Польський економічний інститут зазначав, що українські біженці стали настільки важливим фактором для польської економіки, що їхнє масове повернення в Україну може мати суттєвий негативний вплив на економічну динаміку країни.

Дивні люди - знають що кацапи підуть на Варшаву (і далі й далі аж до Атлантики), а все ж скуповують. Мабуть щось не те читають, слухають і дивляться.
Ну,це чиновники другого рангу скуповують,які не накрали собі грошей на квартири в Монако та Лондоні з Парижем!
Поляки думають, що українці будуть захищати їх вічно.
Доволі ризиковано.
Польща буде втягнута у велику війну
і не тільки поляки
Писали що поляки скуповують житло у Іспанії.
Тільки Гетьманцеву не кажіть
Ага! На Варшаву , як тільки розберуться з Малою Токмачкою !
Доречі, глянь по карті скільки там кілометрів до Варшави ....
До Берліна ще більше, а кажуть що й туди підуть. Хіба в таких речах можуть бути сумніви?
дивний ти, щоб піти на Варшаву, треба пройти Україну, ну є варіант з білорусі піти, але чи дійдуть до Варшави, не кажучи про Атлантику, на це у кацапів єодногоресурсу не вистачить, навіть при прямій допомозі китаю і пельменя.
Це я дивний? Це ж офіційна інформація, яку ми неодноразово чули від багатьох українських лідерів думок і представників влади, а також і на форумі читали. Вже хіба неактуально?

https://knpu.gov.ua/oksana-zabuzhko-kolaps-rosii-ie-kintseva-meta-tsiiei-vijny/ М'ясними штурмами тебе поженуть на Сувальський коридор. Там зараз литовці перелякані до неможливості і поляки перелякані. Тобто поженуть брати Балтію, тебе поженуть на Варшаву, тебе поженуть далі на Берлін.
Сарказм не всі розуміють, на жаль
Чому чиновники? Родини загиблих, які отримали компенсацію.
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=4*************************************************************************************&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=3038266a-6b37-6834-060b-30706a2569d7&u=a1aHR0cHM6Ly9taW5maW4uY29tLnVhL3VhLzIwMjUvMDcvMzAvMTU1Njk1NjY2Lw&ntb=1 Порядок виплати: Виплата виплачується поетапно, з 4/5 частини, що виплачується рівними частинами протягом 40 місяців, а решта 12 мільйонів гривень - поетапно протягом 80 місяців.
Люди, які скуповують житло в другій державі найбільш імовірно вже і не повернуться.
Головне шоб потім не забували фоточки у вишиванках викладати
молодці, заздрю
Це ті, кому "какаяразніца, хотьпаржом, абинєпорох..."?
Ну, тоді да...
73% ненормальних привели до влади московського блазня, привели в країну війну і успішно здриснули, замість них підтягуються індуси, пакистанці, бангладешці і інша наволоч
Это те кто уже не вернётся . Как раз тот самый малочисленный средний класс. Вернуться пенсионеры. Им там делать нечего без соц. помощи. Таскать тележки в маркетах в 50-60 на минималку долго не будешь. А кто их тут будет содержать за свои налоги это хороший вопрос. Над этим задумываються и зелупы. Поэтому для них продолжение войны несёт меньше проблем и рисков чем ее окончание, даже по средством перемоги. Они просто не знают что с этой перемогой потом делать случись она не дай бог. А вот что делать с европейскими деньгами они в курсе дела.
)) правова держава! всі вони впевнені, що компенсації за втрачене житло отримають. в якій би країні після початку війни вони б не опинились біженцями! ))
А шо там квартири дешевше ніж в Україні небо.якої щодня бороздять рашистські дрони?
Я, наприклад, не розумію як чесно заробити на квартиру не те що на правому березі Дніпра, а навіть на лівому🤔 ціни непід'йомні.
В Україні гроші можна законно качати з повітря. Приклад: 3-годинний переліт з румунського аеропорта ****** на захід в авіакомпанії Wizzair коштує 25 євро, а в якогось нашого посередника в 4 рази дорожче.
Там скоро поляки будуть пахати на українців. І співати "Батько наш Бандера".
