Іноземці масово скуповують квартири в Польщі: українці більше, ніж інші нації разом узяті
Іноземці дедалі активніше купують квартири в Польщі ‒ за останні 10 років кількість таких угод зросла у п’ять разів. Серед покупців переважають українці, далі йдуть громадяни Індії, Туреччини, Чехії та інших країн.
Про це повідомляє Inpoland.net.pl.
За даними Міністерства внутрішніх справ та адміністрації, у 2025 році іноземці придбали понад 17 700 квартир, що на 2% більше, ніж роком раніше.
Найбільшою групою залишаються українці, які суттєво наростили активність після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. У 2025 році вони купили 9 300 квартир загальною площею 548 000 кв. м ‒ це більше, ніж усі інші 115 країн разом узяті.
Білоруси також входять до числа найбільших іноземних покупців: торік вони придбали 2 700 квартир загальною площею 192 000 кв. м.
Серед інших помітних груп покупців:
- громадяни Індії придбали нерухомості на 16 000 кв. м, переважно це фахівці, які працюють у сфері технологій та послуг;
- громадяни Туреччини ‒ близько 10 000 кв. м;
- громадяни Чехії ‒ аналогічний обсяг житлової площі, часто з інвестиційною метою або для відпочинку.
Попит з боку західноєвропейських інвесторів водночас знижується. Аналітики пояснюють це зростанням цін на житло, падінням дохідності оренди та погіршенням доступності кредитування, через що Польща стає менш привабливою для спекулятивних інвестицій.
Як повідомлялося, іноземці, які працюють і проживають у Польщі, минулого року забезпечили внесок у ВВП країни на рівні від 200 млрд злотих (47,26 млрд євро) до 416 млрд злотих (98,29 млрд євро), що становить приблизно 5,1-10,7% загального ВВП Польщі.
Раніше Польський економічний інститут зазначав, що українські біженці стали настільки важливим фактором для польської економіки, що їхнє масове повернення в Україну може мати суттєвий негативний вплив на економічну динаміку країни.
Польща буде втягнута у велику війну
Я, наприклад, не розумію як чесно заробити на квартиру не те що на правому березі Дніпра, а навіть на лівому🤔 ціни непід'йомні.