Іноземці масово скуповують квартири в Польщі: українці більше, ніж інші нації разом узяті

Іноземці дедалі активніше купують квартири в Польщі ‒ за останні 10 років кількість таких угод зросла у п’ять разів. Серед покупців переважають українці, далі йдуть громадяни Індії, Туреччини, Чехії та інших країн.

Про це повідомляє Inpoland.net.pl.

За даними Міністерства внутрішніх справ та адміністрації, у 2025 році іноземці придбали понад 17 700 квартир, що на 2% більше, ніж роком раніше.

Найбільшою групою залишаються українці, які суттєво наростили активність після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. У 2025 році вони купили 9 300 квартир загальною площею 548 000 кв. м ‒ це більше, ніж усі інші 115 країн разом узяті.

Білоруси також входять до числа найбільших іноземних покупців: торік вони придбали 2 700 квартир загальною площею 192 000 кв. м.

Серед інших помітних груп покупців:

громадяни Індії придбали нерухомості на 16 000 кв. м, переважно це фахівці, які працюють у сфері технологій та послуг;

громадяни Туреччини ‒ близько 10 000 кв. м;

громадяни Чехії ‒ аналогічний обсяг житлової площі, часто з інвестиційною метою або для відпочинку.

Попит з боку західноєвропейських інвесторів водночас знижується. Аналітики пояснюють це зростанням цін на житло, падінням дохідності оренди та погіршенням доступності кредитування, через що Польща стає менш привабливою для спекулятивних інвестицій.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Як повідомлялося, іноземці, які працюють і проживають у Польщі, минулого року забезпечили внесок у ВВП країни на рівні від 200 млрд злотих (47,26 млрд євро) до 416 млрд злотих (98,29 млрд євро), що становить приблизно 5,1-10,7% загального ВВП Польщі.

Раніше Польський економічний інститут зазначав, що українські біженці стали настільки важливим фактором для польської економіки, що їхнє масове повернення в Україну може мати суттєвий негативний вплив на економічну динаміку країни.