Внесок іноземців у ВВП Польщі може перевищувати 10%. Кількість українців серед працівників зростає

Іноземці, які працюють і проживають у Польщі, минулого року забезпечили внесок у ВВП країни на суму від 200 млрд злотих (47,26 млрд євро) до 416 млрд злотих (98,29 млрд євро), або від 5,1% до 10,7% загального ВВП Польщі.

Про це свідчать дані звіту "Міграція в Польщі", передає Liga.net.

Як зазначається, іммігранти відіграють дедалі важливішу роль не лише на ринку праці, а й у польській економіці загалом – як споживачі, платники податків та підприємці.

Скільки іноземців у Польщі

Кількість іноземців у Польщі оцінюється приблизно в 2-2,5 млн осіб. Дані польської системи соціального страхування (ZUS) показують, що частка іноземців серед офіційно працевлаштованих і застрахованих працівників наблизилася до 8%.

У звіті також повідомляється, що останніми роками мігранти не лише закривають вакансії в польських компаніях, а й компенсують скорочення кількості місцевих працівників, спричинене швидким старінням населення країни.

Демографія Польщі

За даними Центрального статистичного управління, Польща стикається з демографічною проблемою. Прогнози вказують на те, що до 2060 року населення скоротиться на 6,7 млн осіб, що вплине на ринок праці.

У звіті Польського економічного інституту прогнозується, що до 2035 року кількість тих, хто працює, скоротиться на 2,1 млн осіб, що становитиме 12,6% від поточної зайнятості.

Відтак іноземці необхідні для заповнення цих прогалин.

Ставлення до іноземців

Опитування, проведене компанією Ipsos для звіту, показало: понад половина респондентів вважає, що мігранти допомагають заповнювати кадровий дефіцит і сприяють економічному зростанню.

73% опитаних переконані, що Польща має залишатися відкритою для людей з інших країн, які мають професійні навички та прагнуть чесно працювати.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Працевлаштування в Польщі

Раніше повідомлялося, що в Польщі зростає попит на тимчасових працівників – так, у квітні поточного року кількість запитів на такий персонал зросла приблизно на 10%.

У середині березня цьго року повідомлялося що в Польщі спостерігається стійка тенденція зростання безробіття та скорочення зайнятості в бізнес-секторі.

Українці в Польщі

За перший квартал цього року кількість українських працівників у Польщі збільшилася на 9,7% у річному вимірі – майже до 865 тис. осіб.

Раніше Польський економічний інститут із посиланням на звіт Deloitte повідомив, що біженці з України почали відігравати настільки велику роль в економіці Польщі, що їхнє повернення в Україну матиме значний негативний вплив.

За даними Інституту, 40% дорослих мігрантів із високою або дуже високою ймовірністю залишиться в Польщі навіть після завершення війни, але більша частина біженців не має чітко визначених планів щодо майбутнього.

Раніше маршалок Сейму Польщі Влодзімєж Чажастий під час виступу у Верховній Раді України 23 лютого заявив, що підприємства, створені громадянами України в Польщі, забезпечують близько 3% валового внутрішнього продукту країни.

До того стало відомо, що українці залишаються найчисельнішою групою серед іноземців на польському ринку праці, становлячи 67% усіх офіційно працевлаштованих іноземців. Наразі кожен 20 працівник у польській економіці має український паспорт.

Раніше повідомлялося з посиланням на дані Польського економічного інституту (PIE), що 40% дорослих українців мають високу ймовірність залишитися в Польщі назавжди. Незважаючи на те, що 75-85% дорослих українців є економічно активними, саме фактори ідентичності, а не економічні вигоди, визначають рішення про постійне перебування в країні.

Перед тим польський уряд підготував законопроєкт щодо поступового згортання особливих заходів підтримки для українців, запроваджених у 2022 році після початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України.

До того повідомлялося, що в 2025 році в Польщі працювали 92% довоєнних українських іммігрантів, а серед тих, хто переїхав після початку повномасштабного вторгнення, таких уже 78%.