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Новости Украинцы в Польше Антиукраинская пропаганда в Польше Украинские беженцы в Польше
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Польша заменяет украинских работников мигрантами из Азии и Латинской Америки

Польские работодатели ищут вместо украинцев работников в странах Азии и Латинской Америки.

В Польше начался процесс замещения украинских работников гражданами стран Азии и Латинской Америки. Причиной стало сокращение числа украинцев, работающих в стране.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет польское издание WNP.pl.

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По информации издания, часть украинцев возвращается домой, а часть переезжает в страны Западной Европы, где предлагают более высокие зарплаты и лучшие условия трудоустройства.

Кого чаще всего приглашают на работу

Генеральный директор Worksol Group Михал Солецкий заявил, что кадровые пробелы все чаще заполняют работники из Южной Америки и Азии.

Сейчас в Польше работает около 30 тысяч граждан Колумбии и Филиппин. Также растет количество работников из Непала и Индии.

В целом количество иностранцев на польском рынке труда превысило 1,17 миллиона человек, что почти в шесть раз больше, чем десять лет назад.

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Украинцы остаются самой многочисленной группой

Несмотря на сокращение численности, украинцы по-прежнему составляют самую большую группу среди иностранных работников в Польше. Их доля достигает 67%.

По данным исследования SW Research, больше всего иностранцев работают в промышленности, транспорте, логистике, складском хозяйстве и сфере административных услуг.

Средняя зарплата украинских работников в Польше составляет 973 евро в месяц. Для сравнения, средняя заработная плата граждан Польши составляет 1227 евро.

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Большинство украинцев в Польше имеют работу

По данным исследования, около 80% украинцев, находящихся в Польше, трудоустроены и платят налоги и социальные взносы.

Этот показатель значительно выше, чем в Германии, где трудоустроены около 25% украинцев, или в Чехии, где работу имеют 48% граждан Украины.

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Азия (61) Польша (9066) работа (608) украинцы (3930) Латинская Америка (17)
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Не дивує. Після зростання українофобії у Псякревиї, українцам нема чого там чекати, крім утисків та приниження. Нова влада польші охоче підіграє параші, раніше з українським зерном зараз з футболом. То нехай "моноетнічна" польша у повному обсязі насолодиться працівниками із Азії. Бажаю "успіхів" пшекам у розбудові моноетнічної держави
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08.06.2026 11:03 Ответить
як там сказав мадяр, орбан довів угорщину до злиднів?
бальшой прівєт дегенерату навроцькому!
от коли на замковій площі буде купа муслімов на килимках, і їхнє свято!
коли, ціли райони варшави, будуть у хиджабах, ось тоді нехай поляки дрочать на волинську трагедію та упа!!!!!!!!
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08.06.2026 11:04 Ответить
Оззі Осборн: "Коли ти будеш підніматись нагору, то зустрінеш багато різних людей. Не ображай їх, тому що зустрінеш їх всіх ще раз, коли будеш падати вниз." Зрозуміло?
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08.06.2026 11:21 Ответить
Йде чергове "Велике переселення народів", і поки що доволі успішно. 🤔
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08.06.2026 11:04 Ответить
30 тисяч це ніщо в порівнянні з іншими країнами.
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08.06.2026 11:18 Ответить
Чудово, пшеки ще будуть скулити за українцями коли зрозуміють про рівень культури в новоприбулих)
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08.06.2026 11:26 Ответить
в ми не будемо?)
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08.06.2026 11:39 Ответить
Взагалі пох7й.
Я ніколи не розумів чому люди їдуть до Польщі коли є : Франція, Італія, Голландія, Бельгія, Іспанія, Фінляндія, Португалія.
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08.06.2026 11:27 Ответить
А де поділися українці з Польщі? Поїхали вглиб Европи?
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08.06.2026 11:32 Ответить
 
 