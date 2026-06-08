Польша заменяет украинских работников мигрантами из Азии и Латинской Америки
В Польше начался процесс замещения украинских работников гражданами стран Азии и Латинской Америки. Причиной стало сокращение числа украинцев, работающих в стране.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет польское издание WNP.pl.
По информации издания, часть украинцев возвращается домой, а часть переезжает в страны Западной Европы, где предлагают более высокие зарплаты и лучшие условия трудоустройства.
Кого чаще всего приглашают на работу
Генеральный директор Worksol Group Михал Солецкий заявил, что кадровые пробелы все чаще заполняют работники из Южной Америки и Азии.
Сейчас в Польше работает около 30 тысяч граждан Колумбии и Филиппин. Также растет количество работников из Непала и Индии.
В целом количество иностранцев на польском рынке труда превысило 1,17 миллиона человек, что почти в шесть раз больше, чем десять лет назад.
Украинцы остаются самой многочисленной группой
Несмотря на сокращение численности, украинцы по-прежнему составляют самую большую группу среди иностранных работников в Польше. Их доля достигает 67%.
По данным исследования SW Research, больше всего иностранцев работают в промышленности, транспорте, логистике, складском хозяйстве и сфере административных услуг.
Средняя зарплата украинских работников в Польше составляет 973 евро в месяц. Для сравнения, средняя заработная плата граждан Польши составляет 1227 евро.
Большинство украинцев в Польше имеют работу
По данным исследования, около 80% украинцев, находящихся в Польше, трудоустроены и платят налоги и социальные взносы.
Этот показатель значительно выше, чем в Германии, где трудоустроены около 25% украинцев, или в Чехии, где работу имеют 48% граждан Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
бальшой прівєт дегенерату навроцькому!
от коли на замковій площі буде купа муслімов на килимках, і їхнє свято!
коли, ціли райони варшави, будуть у хиджабах, ось тоді нехай поляки дрочать на волинську трагедію та упа!!!!!!!!
Я ніколи не розумів чому люди їдуть до Польщі коли є : Франція, Італія, Голландія, Бельгія, Іспанія, Фінляндія, Португалія.