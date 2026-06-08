Польша заменяет украинских работников мигрантами из Азии и Латинской Америки

В Польше начался процесс замещения украинских работников гражданами стран Азии и Латинской Америки. Причиной стало сокращение числа украинцев, работающих в стране.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет польское издание WNP.pl.

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По информации издания, часть украинцев возвращается домой, а часть переезжает в страны Западной Европы, где предлагают более высокие зарплаты и лучшие условия трудоустройства.

Кого чаще всего приглашают на работу

Генеральный директор Worksol Group Михал Солецкий заявил, что кадровые пробелы все чаще заполняют работники из Южной Америки и Азии.

Сейчас в Польше работает около 30 тысяч граждан Колумбии и Филиппин. Также растет количество работников из Непала и Индии.

В целом количество иностранцев на польском рынке труда превысило 1,17 миллиона человек, что почти в шесть раз больше, чем десять лет назад.

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Украинцы остаются самой многочисленной группой

Несмотря на сокращение численности, украинцы по-прежнему составляют самую большую группу среди иностранных работников в Польше. Их доля достигает 67%.

По данным исследования SW Research, больше всего иностранцев работают в промышленности, транспорте, логистике, складском хозяйстве и сфере административных услуг.

Средняя зарплата украинских работников в Польше составляет 973 евро в месяц. Для сравнения, средняя заработная плата граждан Польши составляет 1227 евро.

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Большинство украинцев в Польше имеют работу

По данным исследования, около 80% украинцев, находящихся в Польше, трудоустроены и платят налоги и социальные взносы.

Этот показатель значительно выше, чем в Германии, где трудоустроены около 25% украинцев, или в Чехии, где работу имеют 48% граждан Украины.

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