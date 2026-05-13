Польша аннулировала лицензии 146 врачам из Украины, под угрозой еще тысяча

Польша аннулировала временные лицензии на медицинскую практику 146 врачам из стран, не входящих в ЕС, значительная часть которых являются гражданами Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил председатель Высшего врачебного совета Польши Лукаш Янковский в интервью Rzeczpospolita.

Решение связано с требованием подтверждения знания польского языка на уровне, достаточном для безопасной работы с пациентами.

Почему врачи лишились права работать

По данным польского медицинского совета, с 1 мая утратили силу условные разрешения для тех медиков, которые не предоставили сертификат знания польского языка уровня не ниже B1.

"Если человек не умеет говорить по-польски, он не должен работать врачом в Польше", - заявили введомстве.

Там добавили, что часть иностранных врачей работала без достаточного владения языком, что могло создавать риски для пациентов. На данный момент аннулированы разрешения для 146 медиков, а проверки продолжаются и в отношении других специалистов.

Украинские врачи под угрозой потери работы

По оценкам польского медицинского совета, в стране работает около трех тысяч врачей из Украины. Около тысячи из них еще не подтвердили знание польского языка на необходимом уровне.

Это означает, что они могут лишиться права на медицинскую практику после завершения переходных процедур.

В то же время в Польше признают, что украинские врачи играют важную роль в системе здравоохранения, особенно в небольших городах и районных больницах, где ощущается кадровый дефицит.

Дискуссия внутри Польши

Правительство Польши рассматривает возможность отсрочки языковых требований еще на год, чтобы избежать кадрового кризиса в больницах. Медицинские учреждения призывают к более гибкому подходу, чтобы не потерять критически важных специалистов.

Польща (9019) украинцы (3915) врачи (1491)
і як казали люди - один справжій аналіз в 19му міг би змінити історію країни....
лікарів точно нема, самі зеленохворі...
+16
В Україні більше 50% лікарів не володіють українською, але ніхто навіть не задумувався заборонити їм лікувати українців. Це турбота ''державників'' про державу. Зараз хтось напише, що лікарі на війні розмовляють російською, то що їм звідти піти? Приклад Польщі як потрібно берегти і поважати свою країну і своїх громадян.
Потрібно було давно мобілізувати в ЗСУ медиків, поки вони не виїхали за кордон. Тепер немає медичного персоналу в шпиталях і в цивільних лікарнях! Влада бездіяльна та непрофесійна.
педіатрів і гінекологів?
А в Україні хворих немає чи лікарів?
лікарів точно нема, самі зеленохворі...
На жаль - не самі. Є ще 25% - заручники вибору любителів "гірше не буде, хоч посміємось, аби тільки не барига".
Ви не ігноруйте чинник , ЩО ЛЮДИ ПОЇХАЛИ РОДИНАМИ. Там діти у школах, шкільна програма, старики . І ось мама - лікарка могла б працювати , а це дохід у родину.
І ось лікарка іде працювати вбиральніцею
Нехай вчить мову. b1 це фігня.
В тій же Канаді працює багато емігрантів лікарів і медичних сестер. Англійський для багатьох рідний з дитинства (навіть в Африці).
Навчання (як правило) в США, Британії, Канаді.
Близько 25% лікарів, що практикують у Канаді, є випускниками медичних шкіл за межами країни. Деякі нещодавні оцінки Канадського інституту інформації про охорону здоров'я (CIHI) свідчать, що для сімейної медицини цей показник зріс майже до 33%.
мені нещодавна ногу різали - не повірите хто, бабуся з Літви!
- зараз ви ми вас усиплемо.
- ні, не згоден, давайте мороз тобто местний наркоз.
- впевнені? може бути болячє і дуже
- та робіть вже...
через пів години після такої екзекуції підійшла і сказала - "молюся за Україну".
щє пів гoдини полежіть, а вже потім до дому...
боліти почяло вже вдома...
А якби покійний (царство йому небесне) Амосов зробив би вам операцію в США, то ви б відмовились би і від корінного американця!
та мені тоді ***** було хто, але сталася бабуся з Літви,
і якби вона сама це не сказала, я би хер шо помітив...
вона без акцента, я з ним...
Можливо ту бабусю в 3 роки вже вивезли з Литви.
так
"все що я вирізала відправимо на аналіз, як підвердятця ракові клітини я вам педзвоню"
не передзвонила, а нога?
а шо нога? - худіша ніж друга..
гвоздя забив, коньки повісив - прощяй хоккей!
слава яйцям це була ліва....
тобто педалю є чим нажимати....
Як правило, якщо дитина до десяти років вивчила іноземну мову і спілкується на ній в школі, вона не має акценту.
це правда, вони її піднімають з вулиці за три дні...
Українська тільки в нашій хаті - жінка і я, останні носітелі...
Я до 6 років розмовляв лише по російськи.
Потім батьки повернулися в Україну і я пішов в українську школу.
Ніде ніяких акцентів.
Щоправда вже в Канаді, одна російськомовна вчителька музики (з музикальним слухом) сказала, що я мабуть українець, тому що є майже непомітна мягкість у звучанні голосних.
Бережіть мову!
бо з неї самий почяток - ми не зберегли....
сину бyло 5, оженився на амеріканкі,
з якої венесуели в них в хаті буде українська?
при всьому при тому, шо ми з мамкою обожнюєм своїх онуків...
чомусь сприймають за німецький мій акцент...
медсестра в мене тоді була, хлопчик, ну як би акуратно сказати афроамериканець.
його діло було слідкувати за тиском, пульсом, за приборами і чюю він каже,
"доктор 250 на 140...."
я на замороці і не сплю все чюю...
вона до мене нахиляється, "як ви"?
"я зараз видохну, то з перепугу - рубайте далі"
чюю 150 на 100 - можна колупатися...
Відсоток міжнародних випускників медичних закладів (IMGs), які успішно отримують право на медицину в Канаді, значно варіюється залежно від етапу процесу ліцензування.
Хоча багато хто складає окремі іспити, лише близько 55% лікарів з міжнародною освітою в Канаді зрештою працюють за фахом.
Лише приблизно 10-20% IMG, які подають заявку через Канадську систему підбору резидентів (CaRMS), успішно отримують місце резидента.
Чому в нас не анулюють сруязиких??
*****? Як берегти громадян? Нехай краще помруть від хвороби, бо немає лікаря який пшекає? Українську поляки не розуміють вже? Там жопа з лікарями по держ лікарням (як і в цілому по ЄС), тому вони й відкрили двері всім охочим.
А лікарі в Україні, не в Польщі, не в США, чому не розмовляють українською? Чому українська влада дозволяє їм не поважати українців і їх закони? Як лікар в Україні, який не знає української вислухає українця і призначить правильне лікування? Чи українцям потрібно забути про свою мову, а вчити російську, щоб їх зрозумів лікар, а не навпаки?
Вчи Індуську щоб тебе лікар зрозумів і поставив правельний діагноз!
де це ви бачили лікарів що не розмовляють українською? ні разу такого не зустрів
Так 146 з України чи "значна частина" з 146?? А скільки з них циган??
або мадярів
Это новость пустышка. В этом году меня, врача из Украины лишат скорее всего лицензии врача в Польше. Так как я, живя в Германии, так и не приступил к работе в польской клинике, откуда меня отправили бы на курсы польского языка. Но пока что, лицензия у меня есть.
Опять, ни о чем! Вымога, знати мову. Давалось время выучить. В чем проблема, и тема обсуждения?
Скільки вам потрібно ще часу "дать",щоб ви вивчили державну? Ще тридцять років? Чи може знайдемо прискорювач?
Это вопрос мне? Та я не державный службовець) Закон Украины дозволяе мени говорити на тий мови которую забажаю. Зминить зако и буду його выконуваты!
А щелепу як свою виправиш?
Сколько тебе лет?
Я даже не знаю, как без матюков отвечать! ( если ты человек, а не дерево!)
Я й бачу ,що тебе прям тягне до своїх,братушАк...
Розмовляти
іх бін больной
Якщо лікар не знає української мови в Україні він також не може працювати в цій професії
З кацапською- тільки гній на фермі гребти!
У Словаччині це зробили у 2016 року. Зараз країні не вистачає лікарів, т к словацькі поїхали ще працювати у Німеччину
хочу пояснити - у Словаччині своя медицінська термінологія , а словників для медиків нема. Тому усім потрібно навчатися в інститутах .
ВВАЖАЮ, що це не дурість влади , а відпрацьованя методики мацкви : ЯК НАГАДИТИ ЄС
Хто всрався?.....
В Польщу повертаються польські заробітчани з Британії, що повірили в Польщу - от і реакція поляків - бартанути інших заробітчан з Польщі.
Клізмачи байдуже сдристнули з країни то чому їх доля повинна нас турбувати?
Бо наближається час,коли ти сам будеш хутко бігати,і шукати, хто б тобі ту "клізму" правільно приєднав..
Маєш в цьому власний досвід?
Тут індусів трохи є, за штуку євро + ліжко + миска крім лікарувати можуть після зміни кахель ставити , прибирати , йти в ніч на верстат. І польську вчити не потрібно, нікому, бо через десяток років то буде вимираюча мова , який сенс? Першу зарплату і 20 відсотків з решти - мені. Дуже хороший варіант, погоджуйтесь, бо який хрєн до вас ще поїде.
Більшість рускачєлюстних й не намагаються вчити польську мову. А лікар без знання мови не може порозумітись з пацієнтом
Можно б дозволити працювати при діаспорах і центрах біженців. Чисто для нашіх
Може спеціальні закони, правила і конституцію прийняти чисто для наших?
Лікарів високої квалфіфікації це не стосується. Наприклад, під ножем хірурга-кардіолога клінт під наркозом. Ну от як знання польської мови може вплинути на перебіг операції якщо дані на всіх моніторах з англомовними підписами?
На будівництві не такі чітки правила - то хай йдуть будують. Хоча теж робота потребує знання польскої. Як і в любій, цівілізованій країні. Не подобаються правила ЕС - їдьте з рюськім он до кореї чи на історічну.
Правила везде одинаковые. В Украине, думаете другие? Но, обычно, есть те кто хочет выполнить правила, их называют " лохами", и есть хитрожопые, которые думают, что самые умные, но когда укусят их за жопу, громко орут!
Пше пше їбаньки!
А лікувати мільон Українців хто буде? Ваша пихата піндосня??
Заголовок не правдивий. Він звучить: Польща анулювала ліцензії 146 лікарям з України
Правдива інформація є у тексті статті: Польща анулювала умовні ліцензії на медичну практику для 146 лікарів із країн, що не входять до ЄС, значна частина яких є громадянами України.
Різниця відчутна...
Все вірно!
Цього й треба було очікувати. В Україні війна. Лікарів не вистачає в лікарнях, клініках, на фронті.
А тому, ласкаво просимо до України, шановні громадяни та громадянки!
Тим більше, що всі медики військовозобов'язані. Я не кажу, щл всіх обов'язково на фронт, але під час війни хтось має лікувати і громаданське населення.
"анулювала умовні ліцензії на медичну практику для 146 лікарів із країн, що не входять до ЄС, значна частина яких є громадянами України"
Ключева фраза "що не входять до ЄС". Але ж назва статті перекручена, в назві написали, що тільки для громадян України. Ось так виникають потім образи і непорозуміння.
це вже якась українофобія)
AZ AZLK вживає чисто російський жаргон "піндосня", тобто ціль зрозуміла - налаштувати проти американців. Але негідник трамп це не американський народ. Народ в більшості за Україну і не любить росіян.
А что тебе американци хорошего сделали?
Все вірно!!! Не знаєш мови пи....уй додому. Так і в Україні повинно бути, не знаєш на роботі мови , заткни щелепу та працюй мовчки (в побуті хоч на камікуро розмовляй).
Я бажаю звернутися до Дениса Дена. Чому у вас прапорець жовтоблакитний, а ви пишите якоюсь кацапською говіркою?
Потому, что я в Украине! И если депутаты примут закон, что все мають розмовляты укра инською, я буду цей закон виконувати! Но, вы мне тычащие про неспроможнисть! Сами не умеете и не понимаете Украинского языка. Дневной мониторинг новостных порталов, якобы украинсько мовных, там ошибок, только в заголовках! Сами не умеете, а других учите!
Йой, цеж катування чистої води, за 4 роки не вивчити мову ґка просто таки майже що рідна українська.
Я тут вже знаю французську мову на А2 і тепер вивчаю на В1-В2, а ці ліниві не можуть вивчити польску....
та в більшості країн такі самі вимоги знаня мови, чи то Британія.Франція,Німеччина..
Відкрив фейсбук в телефоні (на компі не можу забанили), одеська група..допис лікарки одеської лікарні №9 при медуніверситеті, прізвище українське Оцелот " ...вонючая западная Украина, понаехавшие" ...і т.д і в такому дусі... Я написав скаргу на сайт лікарні з копіями її висерів
