Польша аннулировала лицензии 146 врачам из Украины, под угрозой еще тысяча

Польша аннулировала временные лицензии на медицинскую практику 146 врачам из стран, не входящих в ЕС, значительная часть которых являются гражданами Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил председатель Высшего врачебного совета Польши Лукаш Янковский в интервью Rzeczpospolita.

Решение связано с требованием подтверждения знания польского языка на уровне, достаточном для безопасной работы с пациентами.

Почему врачи лишились права работать

По данным польского медицинского совета, с 1 мая утратили силу условные разрешения для тех медиков, которые не предоставили сертификат знания польского языка уровня не ниже B1.

"Если человек не умеет говорить по-польски, он не должен работать врачом в Польше", - заявили введомстве.

Там добавили, что часть иностранных врачей работала без достаточного владения языком, что могло создавать риски для пациентов. На данный момент аннулированы разрешения для 146 медиков, а проверки продолжаются и в отношении других специалистов.

Украинские врачи под угрозой потери работы

По оценкам польского медицинского совета, в стране работает около трех тысяч врачей из Украины. Около тысячи из них еще не подтвердили знание польского языка на необходимом уровне.

Это означает, что они могут лишиться права на медицинскую практику после завершения переходных процедур.

В то же время в Польше признают, что украинские врачи играют важную роль в системе здравоохранения, особенно в небольших городах и районных больницах, где ощущается кадровый дефицит.

Дискуссия внутри Польши

Правительство Польши рассматривает возможность отсрочки языковых требований еще на год, чтобы избежать кадрового кризиса в больницах. Медицинские учреждения призывают к более гибкому подходу, чтобы не потерять критически важных специалистов.

