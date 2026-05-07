Угрожали убить и заставляли целовать обувь: в Польше избили 14-летнего украинца

В польском городе Ольштин группа взрослых мужчин избила 14-летнего подростка из Украины. Во время инцидента они оскорбляли его за национальность и угрожали убить.

Об этом рассказал адвокат Давид Денерт, который занимается этим делом, и сообщило Генеральное консульство Украины в Гданьске, передаетЦензор.НЕТ.

Что известно?

По словам адвоката, нападавшие не только избивали парня, но и унижали, заставили встать на колени, целовать кроссовки девушки и выкрикивали оскорбления в адрес его национальности. Юноше также угрожали, что если найдут, то убьют и вывезут в багажнике в Украину.

Денерт отметил, что это не обычная драка: если эти обстоятельства подтвердятся, то можно говорить об очень серьезном происшествии с возможным ксенофобским мотивом.

Издание inPoland.net со ссылкой на Управление городской полиции в Ольштыне писало, что инцидент мог произойти во время майских выходных на территории Старого города.

  • По информации, которая распространялась в сети, конфликт начался, когда 12-летний украинец — брат 14-летнего пострадавшего — вместе с другом подошел к группе польских девушек, чтобы познакомиться.
  • После этого между подростками якобы возникла словесная перепалка, во время которой девушки начали оскорблять и дергать парней. Когда 14-летний брат подошел, чтобы защитить младшего, одна из девушек якобы ударила его по лицу.
  • Затем девушки вызвали знакомых старших парней в возрасте примерно 20–30 лет, которые и избили жестоко 14-летнего украинца.

Полиция расследует избиение

В результате инцидента парень пролежал в больнице два дня. Сейчас в полицию уже подали заявление. Денерт говорит, что нападавшие известны, также есть свидетели и видеозаписи.

"Как юрист я буду добиваться, чтобы это дело рассматривали со всей серьезностью — не только как избиение ребенка, но и как возможное преступление, совершенное на почве национальной ненависти. Нельзя допускать, чтобы детей били, унижали и запугивали только потому, что они из Украины", — сказал он.

В настоящее время по делу проводятся процессуальные и оперативно-розыскные действия. Криминальные полицейские воспроизводят ход событий и устанавливают личности всех участников инцидента.

В полиции отметили, что окончательные процессуальные решения будут приняты после сбора достаточной доказательной базы. 

Реакция консульства

В консульстве заявили, что взяли дело на контроль и находятся в постоянном контакте с матерью пострадавшего. Его состояние здоровья выяснили и убедились, что ребенку оказана необходимая медицинская помощь.

Также дипломатическое учреждение обратилось к уполномоченным польским органам власти с официальными письмами относительно обеспечения справедливого расследования и наказания виновных.

Топ комментарии
В 14 річного українця є дім - Україна, він завжди може повернутись додому, за те и воює 5 рік ЗСУ
07.05.2026 23:28 Ответить
Ще одні «брати», що хочуть «повторіть» на ті самі граблі. Потім будуть плакати і присилати землекопів.
07.05.2026 23:34 Ответить
Ага, рай на землі. Але з нюансами....
07.05.2026 23:30 Ответить
Поляроїди ксенофоби ще ті.
Були б у нас нормальні політики, вони б усяке народне бурління спрямовували б не на семітів - а на пшепше - бо саме поляки тероризували та винищували русинську-вкраїнську націю весь час. Ще коли їх Пердослав неХоробрий надщербив меч об мури святого Києва
07.05.2026 23:25 Ответить
Поляцькі шлюхи ще й кровожерливі гопнянки ?
Огидно.. тяжка стаття, і таких новин вже багато
07.05.2026 23:26 Ответить
95% poliakiv normalni liudy. Moja simja v GB z poliakamy druzi.
08.05.2026 00:21 Ответить
08.05.2026 00:46 Ответить
Тому друзі, бо поляки самі в gb побираються
08.05.2026 03:56 Ответить
07.05.2026 23:28 Ответить
07.05.2026 23:30 Ответить
Тут українців ******** ще більше
07.05.2026 23:35 Ответить
Так, а Ви не бажаєте його запитати, чому він поїхав на чужину із країни зелених мрій?
08.05.2026 00:05 Ответить
Кого запитити? Пацана 14 років? Та від ТЦК ховатись втомився, явно ж.
08.05.2026 00:31 Ответить
Коли його мама вивезла до пшеків він був 10-ти річною дитиною. Думай що пишеш.
08.05.2026 00:35 Ответить
Ти впевнений що в нього є дім? Може його дім давно кацапи знищили, коли його мама вивезла йому було 10 років. Навіть в 14 він дитина.
08.05.2026 01:13 Ответить
07.05.2026 23:34 Ответить
От було б добре, щоб ці 20-30 річні педофіли за свою малолітню подружку шельму посиділи пару років. А щодо України то дякуйте Богу що росія пішла на Україну а не на Польщу.
07.05.2026 23:38 Ответить
Мають посадити, наче Польща не толерує ксенофобію та й за побиття неповнолітнього має бути термін.
08.05.2026 00:02 Ответить
Польські діти підсвідомо втілюють мрії своїх батьків...
07.05.2026 23:47 Ответить
Треба їм нагадати як вони жебрали в Європі коли їм безвіз зробили. На перехтестках жебрали, під магазами, коло пошти і т.д. і крали. Потім румунські цигани добавились, бились з ними, конкурентів витісняли. А коли їм дозволили працювати, зникли. Треба їм то нагадати, вони того дуже не *******. Ті що тут давно казали - зобачиш скільки українців тут будуе жебрати як Україні зроблять безвіз. А коли зробили то не було ні одного українця-жебрака. Я їм нагадував їхні слова, були дуже незадоволені. Я їх циганами називав після того. Злі були на мене до посиніння. Гонір.
08.05.2026 00:44 Ответить
Цікаво. І багато ви знаєте поляків у Франції?
08.05.2026 01:42 Ответить
А Англії їх до х*. Там сидять тихо
08.05.2026 03:58 Ответить
Знав колись, вимерли як мамонти. Тут колись їх було багато, на шахтах працювали. Коли шахти позакривали після війни, їх вигнали і вони роз'їхались хто куди, одні до Польщі поїхали, інші в Канаду і Штати. А жебрати приїжджали вже совєцкі, алкаші і злодії. А коли через кілька років Франції була потрібна робоча сила то французи кораблями масово завозили раб-силу з Аджиру, Тунісу і Марокко. Їх перевага була в тому що вони знали мову, бо ці країни були Французькими колоніями. Знали мову і відразу були готові до роботи на конвеєрі. Потім розмножились і їхні нащадки, які народились в Франції, тепер створюють деякі проблеми. Завозили в основному коли президентом був Де Голь.
08.05.2026 05:56 Ответить
Я впевнений поліція це так не залишить , на цих довбограїв будуть відкриті справи
07.05.2026 23:47 Ответить
Познайомитися захотіли ..Думали в казку потрапили? Пшеки-вороги. Все інше -нюанси про "ворог мого ворога-мій друг"
07.05.2026 23:47 Ответить
Та никакие поляки не вороги. Просто гости загостились и начали вызывать раздражение у хозяев.
Гость хорош только три дня.
А всем хорошо вспомнить комментарии по приезду неших украинок с воюющей Сирии.
08.05.2026 02:01 Ответить
Так поляки це гієни Європи, ніхто не знав чи що?
07.05.2026 23:48 Ответить
дуже шкода ...полякам треба розум включити , і заздрість до українців не проявляти...бо русня чекає ,коли московія зайде до Польші ,і тоді побачимо як ці польські хлопаки ,будуть відбивати своїх дівчат ,від руцкого бурята!!!...
07.05.2026 23:52 Ответить
Вони забули історію як під час другої світової їхні прадіди тікали аж за океан. А щодо захисту НАТО, так впевнений що їх виключать з НАТО заднім числом.
07.05.2026 23:58 Ответить
Не всі поляки раді українцям скоріше навпаки як мадяри румини молдавани і це спокон віків якісь притензії по території
08.05.2026 00:02 Ответить
Я аж ніяк не захисник малолітніх пшеків, але у Львові на "cтометрівці" щовечора серед малоліток відбуваються епічні сутички, в яких переважно йдеться про те, хто і як правильно подивився на якусь дівчинку
08.05.2026 00:14 Ответить
поляки чи не поляки, але коли 20-річний б'є 14-річного, то це не по-пацанськи в будь якій точці земної кулі
08.05.2026 00:37 Ответить
В 12 років знайомляться з дівчатами ? А не зарано ? Краще б в танчики рубалися , ціліше були б.
08.05.2026 05:43 Ответить
 
 