Угрожали убить и заставляли целовать обувь: в Польше избили 14-летнего украинца

В польском городе Ольштин группа взрослых мужчин избила 14-летнего подростка из Украины. Во время инцидента они оскорбляли его за национальность и угрожали убить.

Об этом рассказал адвокат Давид Денерт, который занимается этим делом, и сообщило Генеральное консульство Украины в Гданьске, передаетЦензор.НЕТ.

Что известно?

По словам адвоката, нападавшие не только избивали парня, но и унижали, заставили встать на колени, целовать кроссовки девушки и выкрикивали оскорбления в адрес его национальности. Юноше также угрожали, что если найдут, то убьют и вывезут в багажнике в Украину.

Денерт отметил, что это не обычная драка: если эти обстоятельства подтвердятся, то можно говорить об очень серьезном происшествии с возможным ксенофобским мотивом.

Издание inPoland.net со ссылкой на Управление городской полиции в Ольштыне писало, что инцидент мог произойти во время майских выходных на территории Старого города.

По информации, которая распространялась в сети, конфликт начался, когда 12-летний украинец — брат 14-летнего пострадавшего — вместе с другом подошел к группе польских девушек, чтобы познакомиться.

После этого между подростками якобы возникла словесная перепалка, во время которой девушки начали оскорблять и дергать парней. Когда 14-летний брат подошел, чтобы защитить младшего, одна из девушек якобы ударила его по лицу.

Затем девушки вызвали знакомых старших парней в возрасте примерно 20–30 лет, которые и избили жестоко 14-летнего украинца.

Полиция расследует избиение

В результате инцидента парень пролежал в больнице два дня. Сейчас в полицию уже подали заявление. Денерт говорит, что нападавшие известны, также есть свидетели и видеозаписи.

"Как юрист я буду добиваться, чтобы это дело рассматривали со всей серьезностью — не только как избиение ребенка, но и как возможное преступление, совершенное на почве национальной ненависти. Нельзя допускать, чтобы детей били, унижали и запугивали только потому, что они из Украины", — сказал он.

В настоящее время по делу проводятся процессуальные и оперативно-розыскные действия. Криминальные полицейские воспроизводят ход событий и устанавливают личности всех участников инцидента.

В полиции отметили, что окончательные процессуальные решения будут приняты после сбора достаточной доказательной базы.

Реакция консульства

В консульстве заявили, что взяли дело на контроль и находятся в постоянном контакте с матерью пострадавшего. Его состояние здоровья выяснили и убедились, что ребенку оказана необходимая медицинская помощь.

Также дипломатическое учреждение обратилось к уполномоченным польским органам власти с официальными письмами относительно обеспечения справедливого расследования и наказания виновных.

