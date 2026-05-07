Погрожували вбити та змушували цілувати взуття: у Польщі побили 14-річного українця

У місті Ольштин, що у Польщі, група дорослих чоловіків побила 14-річного хлопця з України. Під час інциденту вони ображали його національність та погрожували вбити.

Про це розповів адвокат Давид Денерт, який займається цією справою, та повідомило Генеральне консульство України в Гданську, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

За словами адвоката, нападники не лише били хлопця, а й принижували, змусили стати на коліна, цілувати кросівки дівчині та вигукували образи щодо його національності. Юнаку також погрожували, що якщо знайдуть, то вб’ють і вивезуть у багажнику в Україну.

Денерт зауважив, що це не звичайна бійка: якщо ці обставини підтвердяться, то можна говорити про дуже серйозну подію з можливим ксенофобським мотивом.

Видання inPoland.net з посиланням на Управління міської поліції в Ольштині писало, що подія могла статися під час травневих вихідних на території Старого міста.

За інформацією, яку поширювали в мережі, конфлікт почався, коли 12-річний українець — брат 14-річного постраждалого — разом із другом підійшов до групи польських дівчат, щоб познайомитися.

Після цього між підлітками нібито виникла словесна суперечка, під час якої дівчата почали ображати та шарпати хлопців. Коли 14-річний брат підійшов захистити молодшого, одна з дівчат нібито вдарила його в обличчя.

Потім дівчата викликали знайомих старших хлопців віком приблизно 20–30 років, які й жорстоко побили 14-річного українця.

Поліція розслідує побиття

Унаслідок інциденту хлопець пролежав у лікарні два дні. Нині до поліції вже подали заяву. Денерт каже, що нападники відомі, також є свідки та відеозаписи.

"Як юрист я буду домагатися, щоб цю справу розглядали з усією серйозністю — не лише як побиття дитини, а також як можливий злочин, вчинений із ненависті за національною ознакою. Немає згоди на те, щоб дітей били, принижували та залякували лише тому, що вони з України", - сказав він.

Наразі у справі проводять процесуальні та оперативно-розшукові дії. Кримінальні поліцейські відтворюють перебіг подій та встановлюють особи всіх учасників інциденту.

У поліції зазначили, що остаточні процесуальні рішення будуть ухвалені після збору достатньої доказової бази.

Реакція консульства

У консульстві заявили, що взяли справу на контроль та перебувають у постійному контакті з матір’ю постраждалого. Його стан здоров’я з’ясували та пересвідчилися, що дитині надано необхідну медичну допомогу.

Також дипломатична установа звернулася до уповноважених польських органів влади з офіційними листами щодо забезпечення справедливого розслідування та покарання винних.

