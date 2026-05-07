Погрожували вбити та змушували цілувати взуття: у Польщі побили 14-річного українця
У місті Ольштин, що у Польщі, група дорослих чоловіків побила 14-річного хлопця з України. Під час інциденту вони ображали його національність та погрожували вбити.
Про це розповів адвокат Давид Денерт, який займається цією справою, та повідомило Генеральне консульство України в Гданську, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
За словами адвоката, нападники не лише били хлопця, а й принижували, змусили стати на коліна, цілувати кросівки дівчині та вигукували образи щодо його національності. Юнаку також погрожували, що якщо знайдуть, то вб’ють і вивезуть у багажнику в Україну.
Денерт зауважив, що це не звичайна бійка: якщо ці обставини підтвердяться, то можна говорити про дуже серйозну подію з можливим ксенофобським мотивом.
Видання inPoland.net з посиланням на Управління міської поліції в Ольштині писало, що подія могла статися під час травневих вихідних на території Старого міста.
- За інформацією, яку поширювали в мережі, конфлікт почався, коли 12-річний українець — брат 14-річного постраждалого — разом із другом підійшов до групи польських дівчат, щоб познайомитися.
- Після цього між підлітками нібито виникла словесна суперечка, під час якої дівчата почали ображати та шарпати хлопців. Коли 14-річний брат підійшов захистити молодшого, одна з дівчат нібито вдарила його в обличчя.
- Потім дівчата викликали знайомих старших хлопців віком приблизно 20–30 років, які й жорстоко побили 14-річного українця.
Поліція розслідує побиття
Унаслідок інциденту хлопець пролежав у лікарні два дні. Нині до поліції вже подали заяву. Денерт каже, що нападники відомі, також є свідки та відеозаписи.
"Як юрист я буду домагатися, щоб цю справу розглядали з усією серйозністю — не лише як побиття дитини, а також як можливий злочин, вчинений із ненависті за національною ознакою. Немає згоди на те, щоб дітей били, принижували та залякували лише тому, що вони з України", - сказав він.
Наразі у справі проводять процесуальні та оперативно-розшукові дії. Кримінальні поліцейські відтворюють перебіг подій та встановлюють особи всіх учасників інциденту.
У поліції зазначили, що остаточні процесуальні рішення будуть ухвалені після збору достатньої доказової бази.
Реакція консульства
У консульстві заявили, що взяли справу на контроль та перебувають у постійному контакті з матір’ю постраждалого. Його стан здоров’я з’ясували та пересвідчилися, що дитині надано необхідну медичну допомогу.
Також дипломатична установа звернулася до уповноважених польських органів влади з офіційними листами щодо забезпечення справедливого розслідування та покарання винних.
Огидно.. тяжка стаття, і таких новин вже багато
Гость хорош только три дня.
А всем хорошо вспомнить комментарии по приезду неших украинок с воюющей Сирии.
- Сиділа в них компанія поляків, у котрих кожен тост був однаковий:
-Вип'ємо за polskie miasto Lwów!
Ясна річ, що це дратівало як відвідувачів, так і персонал, але до скандалу не дішло. Зрештою, поляки вирішили пійти і попросили рахунок і адміністратор забрав рахунок у офіціанта і особисто подав його заводилові компанії, додавши:
- Але сума, зазначена у рахунку, оплачується у злотих!
- Чому так? - здивувалися поляки.
- Бо то є polskie miasto Lwów!