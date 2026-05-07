8 205 47

Погрожували вбити та змушували цілувати взуття: у Польщі побили 14-річного українця

У місті Ольштин, що у Польщі, група дорослих чоловіків побила 14-річного хлопця з України. Під час інциденту вони ображали його національність та погрожували вбити.

Про це розповів адвокат Давид Денерт, який займається цією справою, та повідомило Генеральне консульство України в Гданську, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

За словами адвоката, нападники не лише били хлопця, а й принижували, змусили стати на коліна, цілувати кросівки дівчині  та вигукували образи щодо його національності. Юнаку також погрожували, що якщо знайдуть, то вб’ють і вивезуть у багажнику в Україну.

Денерт зауважив, що це не звичайна бійка: якщо ці обставини підтвердяться, то можна говорити про дуже серйозну подію з можливим ксенофобським мотивом.

Видання inPoland.net з посиланням на Управління міської поліції в Ольштині писало, що подія могла статися під час травневих вихідних на території Старого міста.

  • За інформацією, яку поширювали в мережі, конфлікт почався, коли 12-річний українець — брат 14-річного постраждалого — разом із другом підійшов до групи польських дівчат, щоб познайомитися.
  • Після цього між підлітками нібито виникла словесна суперечка, під час якої дівчата почали ображати та шарпати хлопців. Коли 14-річний брат підійшов захистити молодшого, одна з дівчат нібито вдарила його в обличчя.
  • Потім дівчата викликали знайомих старших хлопців віком приблизно 20–30 років, які й жорстоко побили 14-річного українця.

Поліція розслідує побиття

Унаслідок інциденту хлопець пролежав у лікарні два дні. Нині до поліції вже подали заяву. Денерт каже, що нападники відомі, також є свідки та відеозаписи.

"Як юрист я буду домагатися, щоб цю справу розглядали з усією серйозністю — не лише як побиття дитини, а також як можливий злочин, вчинений із ненависті за національною ознакою. Немає згоди на те, щоб дітей били, принижували та залякували лише тому, що вони з України", - сказав він.

Наразі у справі проводять процесуальні та оперативно-розшукові дії. Кримінальні поліцейські відтворюють перебіг подій та встановлюють особи всіх учасників інциденту.

У поліції зазначили, що остаточні процесуальні рішення будуть ухвалені після збору достатньої доказової бази. 

Реакція консульства

У консульстві заявили, що взяли справу на контроль та перебувають у постійному контакті з матір’ю постраждалого. Його стан здоров’я з’ясували та пересвідчилися, що дитині надано необхідну медичну допомогу.

Також дипломатична установа звернулася до уповноважених польських органів влади з офіційними листами щодо забезпечення справедливого розслідування та покарання винних.

побиття Польща українці
Топ коментарі
В 14 річного українця є дім - Україна, він завжди може повернутись додому, за те и воює 5 рік ЗСУ
07.05.2026 23:28 Відповісти
Ще одні «брати», що хочуть «повторіть» на ті самі граблі. Потім будуть плакати і присилати землекопів.
07.05.2026 23:34 Відповісти
Ага, рай на землі. Але з нюансами....
07.05.2026 23:30 Відповісти
Поляроїди ксенофоби ще ті.
Були б у нас нормальні політики, вони б усяке народне бурління спрямовували б не на семітів - а на пшепше - бо саме поляки тероризували та винищували русинську-вкраїнську націю весь час. Ще коли їх Пердослав неХоробрий надщербив меч об мури святого Києва
07.05.2026 23:25 Відповісти
2% від загальноі маси. Але Конфедерати у владі та ФСБ цю
ідею просувають і інфопростір. Іти підхопив
08.05.2026 08:22 Відповісти
Поляцькі шлюхи ще й кровожерливі гопнянки ?
Огидно.. тяжка стаття, і таких новин вже багато
07.05.2026 23:26 Відповісти
95% poliakiv normalni liudy. Moja simja v GB z poliakamy druzi.
08.05.2026 00:21 Відповісти
08.05.2026 00:46 Відповісти
Nashi razom z poliakamy zbyraly dopomogu Ukraini. Nihto ne pobyrajetsia.
08.05.2026 06:23 Відповісти
Не всі. Деякі ще думають))
08.05.2026 08:21 Відповісти
Підвтерджую. А ті хто вірять в те шо Конфедерати з РІS розводять, які мають 2% голосів доречі, та фсб підігріває - ті просто ідіоти
08.05.2026 08:18 Відповісти
07.05.2026 23:28 Відповісти
07.05.2026 23:30 Відповісти
Тут українців ******** ще більше
07.05.2026 23:35 Відповісти
Так, а Ви не бажаєте його запитати, чому він поїхав на чужину із країни зелених мрій?
08.05.2026 00:05 Відповісти
Кого запитити? Пацана 14 років? Та від ТЦК ховатись втомився, явно ж.
08.05.2026 00:31 Відповісти
Коли його мама вивезла до пшеків він був 10-ти річною дитиною. Думай що пишеш.
08.05.2026 00:35 Відповісти
Та він явно дибіл хворий)))
08.05.2026 08:16 Відповісти
Ти впевнений що в нього є дім? Може його дім давно кацапи знищили, коли його мама вивезла йому було 10 років. Навіть в 14 він дитина.
08.05.2026 01:13 Відповісти
де у 14 річного є дім в Україні? ага, от кому в Козині дім будували, для 14 річного українця. все стало на свої місця тепер.
08.05.2026 08:16 Відповісти
07.05.2026 23:34 Відповісти
От було б добре, щоб ці 20-30 річні педофіли за свою малолітню подружку шельму посиділи пару років. А щодо України то дякуйте Богу що росія пішла на Україну а не на Польщу.
07.05.2026 23:38 Відповісти
Мають посадити, наче Польща не толерує ксенофобію та й за побиття неповнолітнього має бути термін.
08.05.2026 00:02 Відповісти
Не «наче», а адвокат не зря давить на те шо це не «битовуха», а «ознаки ксенофобіі». Це 119 КК Польщі. Тобто 100% тюрма
08.05.2026 08:15 Відповісти
Польські діти підсвідомо втілюють мрії своїх батьків...
07.05.2026 23:47 Відповісти
Треба їм нагадати як вони жебрали в Європі коли їм безвіз зробили. На перехтестках жебрали, під магазами, коло пошти і т.д. і крали. Потім румунські цигани добавились, бились з ними, конкурентів витісняли. А коли їм дозволили працювати, зникли. Треба їм то нагадати, вони того дуже не *******. Ті що тут давно казали - зобачиш скільки українців тут будуе жебрати як Україні зроблять безвіз. А коли зробили то не було ні одного українця-жебрака. Я їм нагадував їхні слова, були дуже незадоволені. Я їх циганами називав після того. Злі були на мене до посиніння. Гонір.
08.05.2026 00:44 Відповісти
Цікаво. І багато ви знаєте поляків у Франції?
08.05.2026 01:42 Відповісти
А Англії їх до х*. Там сидять тихо
08.05.2026 03:58 Відповісти
Знав колись, вимерли як мамонти. Тут колись їх було багато, на шахтах працювали. Коли шахти позакривали після війни, їх вигнали і вони роз'їхались хто куди, одні до Польщі поїхали, інші в Канаду і Штати. А жебрати приїжджали вже совєцкі, алкаші і злодії. А коли через кілька років Франції була потрібна робоча сила то французи кораблями масово завозили раб-силу з Аджиру, Тунісу і Марокко. Їх перевага була в тому що вони знали мову, бо ці країни були Французькими колоніями. Знали мову і відразу були готові до роботи на конвеєрі. Потім розмножились і їхні нащадки, які народились в Франції, тепер створюють деякі проблеми. Завозили в основному коли президентом був Де Голь.
08.05.2026 05:56 Відповісти
В 95 познайомився з поляком в Лондоні. Він час від часу працював на мого лендлорда. Ну там кометичний ремонт, сантехніка, столярка. Гарна була людина. Роботяща. Тоді раптом зясувалось що я розумію його польськ, а він мою українську. Мої родичі до 39 були на Західній Україні. Він мене вчив жити в Лондоні. Де купувати, що саме. Навчив пити Гіннес, а коли дізнався що я не знаю смаку устриць спеціально поїхав о 4 ранку на рибний ринок і притяг цілу коробку. Світла людина.
08.05.2026 06:30 Відповісти
Та повно. А у Німеччині до якого "бомжесховища" не підійдеш (а вони ********** збиратися коло автобусних зупинок), з усіх боків тільки й чуєш їхній артикль: "Курррво! Курррво!"
08.05.2026 09:27 Відповісти
У поляків то ГОНОРЕЯ
08.05.2026 07:36 Відповісти
08.05.2026 10:44 Відповісти
Я впевнений поліція це так не залишить , на цих довбограїв будуть відкриті справи
07.05.2026 23:47 Відповісти
Познайомитися захотіли ..Думали в казку потрапили? Пшеки-вороги. Все інше -нюанси про "ворог мого ворога-мій друг"
07.05.2026 23:47 Відповісти
Та никакие поляки не вороги. Просто гости загостились и начали вызывать раздражение у хозяев.
Гость хорош только три дня.
А всем хорошо вспомнить комментарии по приезду неших украинок с воюющей Сирии.
08.05.2026 02:01 Відповісти
Так поляки це гієни Європи, ніхто не знав чи що?
07.05.2026 23:48 Відповісти
дуже шкода ...полякам треба розум включити , і заздрість до українців не проявляти...бо русня чекає ,коли московія зайде до Польші ,і тоді побачимо як ці польські хлопаки ,будуть відбивати своїх дівчат ,від руцкого бурята!!!...
07.05.2026 23:52 Відповісти
Вони забули історію як під час другої світової їхні прадіди тікали аж за океан. А щодо захисту НАТО, так впевнений що їх виключать з НАТО заднім числом.
07.05.2026 23:58 Відповісти
Не всі поляки раді українцям скоріше навпаки як мадяри румини молдавани і це спокон віків якісь притензії по території
08.05.2026 00:02 Відповісти
Я аж ніяк не захисник малолітніх пшеків, але у Львові на "cтометрівці" щовечора серед малоліток відбуваються епічні сутички, в яких переважно йдеться про те, хто і як правильно подивився на якусь дівчинку
08.05.2026 00:14 Відповісти
Ну так власне. Але ж нє, тема «нелюбові» поляків до українців дуже хайпова, хоча і притягнута за вуха у інфпростір тролями з ФСБ, а деякі підіграють
08.05.2026 08:13 Відповісти
поляки чи не поляки, але коли 20-річний б'є 14-річного, то це не по-пацанськи в будь якій точці земної кулі
08.05.2026 00:37 Відповісти
В 12 років знайомляться з дівчатами ? А не зарано ? Краще б в танчики рубалися , ціліше були б.
08.05.2026 05:43 Відповісти
Ну по-перше дибілів хватає у всіх країнах. Нам просто показують кричущі випадки. І у нас такого хватає, але ніхто не звертає на це увагу, бо «неначасі». Чомусь нічого вже не обурює, коли у у тому ж Львові хтось починає орати «спєрдоляй на Донбас». Але є одна різниця, причому дуже велика: це адвокат не зря каже, шо ця побутова драка «має ознаки ксенофобії», бо у Польщі за таке 5-8 років в полнє реально тюрми дають по 119 статті КК Польщі. А в Україні за побиття за національною ознакою лише «ой, відмахайтася і без вас справ багато».
08.05.2026 08:11 Відповісти
Справжні довб*йо*и працювати на країну яка їх зневажає платити там податки , Польша як навіжена з 2022 року вистрілила в єкономічному плані і в не в останню чергу завдяки тому що наші люди там батрачать за копійки коли самі Поляки поїхали Працювати по Німеччинам , Британіям та Іспаніям - а дурні батрачать на панів за копійки котрі їм не в спину а в обличчя плюють - ІДІОТИ! Окей якщо ситуація така що доводиться залишатись за кордоном , так треба працювати , АЛЕ БЛ8ТЬ жити і працювати на Поляків ?! Ті поляки показали просто що в кожного на розумі , щоб їм цілували підошви , сподіваюсь що якомога менше Українців залишаться у Польші бо мені соромно навіть з України .
08.05.2026 08:18 Відповісти
Років десять тому розвозив персонал одного закладу у центрі Львова і адміністратор розказав таку історію:
- Сиділа в них компанія поляків, у котрих кожен тост був однаковий:
-Вип'ємо за polskie miasto Lwów!
Ясна річ, що це дратівало як відвідувачів, так і персонал, але до скандалу не дішло. Зрештою, поляки вирішили пійти і попросили рахунок і адміністратор забрав рахунок у офіціанта і особисто подав його заводилові компанії, додавши:
- Але сума, зазначена у рахунку, оплачується у злотих!
- Чому так? - здивувалися поляки.
- Бо то є polskie miasto Lwów!
08.05.2026 09:40 Відповісти
 
 