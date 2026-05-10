Первый карантин из-за хантавируса зафиксировали в соседней с Украиной Польше
В Польше ввели санитарный надзор за человеком, который мог контактировать с пассажиром круизного лайнера MV Hondius, на котором зафиксирована вспышка хантавируса.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении RMF24.
По данным медицинских служб, на данный момент у этого человека нет симптомов болезни. За его состоянием будут наблюдать в течение семи дней. Также проверяют других возможных контактных лиц после высадки пассажиров с судна.
Санитарные службы усилили контроль после вспышки
Польские санитарные органы начали эпидемиологическое расследование. Их задача - установить всех, кто мог контактировать с пассажирами круизного лайнера после высадки на берег.
Известно, что на борту MV Hondius находится гражданин Польши, являющийся капитаном судна. Лайнер сейчас движется в направлении Канарских островов.
Реакция на вспышку хантавируса в Европе
Ситуация с инфекцией вызвала беспокойство в нескольких странах. Ранее сообщалось о серьезных мерах безопасности после подозрения на заражение у британского гражданина.
"Мы действуем максимально быстро, чтобы предотвратить возможное распространение инфекции", — отметили в санитарной службе.
Также известно, что из-за сложных условий доступа к пациентам в некоторых регионах привлекали даже военных медиков для оказания помощи.
По последним данным, в результате вспышки на круизном судне уже зафиксировано несколько летальных случаев.
- Ранее в МИД заявили, что украинцев не было на круизном лайнере MV Hondius, где произошла вспышка хантавируса.
