Первый карантин из-за хантавируса зафиксировали в соседней с Украиной Польше

В Польше ввели санитарный надзор за человеком, который мог контактировать с пассажиром круизного лайнера MV Hondius, на котором зафиксирована вспышка хантавируса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении RMF24.

По данным медицинских служб, на данный момент у этого человека нет симптомов болезни. За его состоянием будут наблюдать в течение семи дней. Также проверяют других возможных контактных лиц после высадки пассажиров с судна.

Санитарные службы усилили контроль после вспышки

Польские санитарные органы начали эпидемиологическое расследование. Их задача - установить всех, кто мог контактировать с пассажирами круизного лайнера после высадки на берег.

Известно, что на борту MV Hondius находится гражданин Польши, являющийся капитаном судна. Лайнер сейчас движется в направлении Канарских островов.

Реакция на вспышку хантавируса в Европе

Ситуация с инфекцией вызвала беспокойство в нескольких странах. Ранее сообщалось о серьезных мерах безопасности после подозрения на заражение у британского гражданина.

"Мы действуем максимально быстро, чтобы предотвратить возможное распространение инфекции", — отметили в санитарной службе.

Также известно, что из-за сложных условий доступа к пациентам в некоторых регионах привлекали даже военных медиков для оказания помощи.

По последним данным, в результате вспышки на круизном судне уже зафиксировано несколько летальных случаев.

Ранее в МИД заявили, что украинцев не было на круизном лайнере MV Hondius, где произошла вспышка хантавируса.

