В Польше украинку после инсульта выселили из реабилитационного центра, - СМИ. ФОТОРЕПОРТАЖ

39-летняя украинка из Харьковской области оказалась в сложной жизненной ситуации после инсульта, произошедшего во время пребывания в Польше.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале польского издания Gazeta Wyborcza.

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Женщина по имени Виктория выехала в Польшу в марте 2022 года из села Рогань Харьковской области после обстрелов. Сначала она вместе с отцом проживала в Подкарпатском воеводстве, где работала на предприятии.

Инсульт и реабилитация

В 2024 году Виктория потеряла отца из-за онкологического заболевания. Впоследствии она сама перенесла инсульт, который привел к параличу всех конечностей. Благодаря регулярной реабилитации женщине удалось частично восстановиться — через несколько месяцев она могла сидеть в коляске, самостоятельно есть и говорить.

Фото: Gazeta Wyborcza

Реабилитацию украинка проходила в доме социальной помощи в Кросно, где у нее были надлежащие условия для восстановления.

Фото: Gazeta Wyborcza

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Выселение из-за изменения законодательства

В начале марта 2025 года в Польше вступили в силу новые правила по поддержке украинских беженцев. Они предусматривают ограничение доступа к социальным услугам, в частности к проживанию в центрах постоянного ухода.

Именно эти изменения стали основанием для выселения Виктории из реабилитационного учреждения. Ее перевели в приют для бездомных в Ярославе.

"О том, что Виктория больше не может оставаться у нас и попадет в приют, мы узнали 3 или 4 марта, а 5 марта вступил в силу новый закон. Она плакала две ночи. То, что с ней произошло, бесчеловечно", – рассказали сотрудники социального учреждения.

Фото: Gazeta Wyborcza

Сейчас женщина проживает в комнате вместе с несколькими людьми, что значительно затрудняет ее передвижение на инвалидной коляске. Несмотря на это, она продолжает выполнять упражнения для восстановления после инсульта.

Сама Виктория признается, что хочет вернуться на прежнее место жительства, где у нее была отдельная комната и доступ к реабилитации, а также возможность видеться с матерью, которая находится в хосписе.

По словам вице-президента Союза украинцев в Польше Игоря Горкива, в подобной ситуации могут оказаться и другие украинцы, которые не имеют финансовой возможности арендовать жилье.

Дополнительной проблемой является то, что люди с инвалидностью в Польше могут получить жилье только при наличии соответствующего польского удостоверения.

К слову, издание Bloomberg ранее писало, что в Польше зафиксирован рост преступлений и проявлений ненависти против украинцев.

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