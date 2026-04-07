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Новини Фото Українці у Польщі
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У Польщі українку після інсульту виселили з реабілітаційного центру, - ЗМІ. ФОТОрепортаж

39-річна українка з Харківщини опинилася у складних життєвих обставинах після інсульту під час перебування у Польщі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі польського видання Gazeta Wyborczа.

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Жінка, на ім'я Вікторія виїхала до Польщі у березні 2022 року з села Рогань Харківської області після обстрілів. Спочатку вона разом із батьком проживала у Підкарпатському воєводстві, де працювала на підприємстві.

Інсульт і реабілітація

У 2024 році Вікторія втратила батька через онкологічне захворювання. Згодом вона сама перенесла інсульт, що призвів до паралічу всіх кінцівок. Завдяки регулярній реабілітації жінці вдалося частково відновитися — через кілька місяців вона могла сидіти у візку, самостійно їсти та говорити.

Українку Вікторію після інсульту виселили з реабілітаційного центру у Польщі
Фото: Gazeta Wyborcza

Реабілітацію українка проходила у будинку соціальної допомоги у Кросно, де мала належні умови для відновлення.

Після реабілітації українку позбавили житла
Фото: Gazeta Wyborcza

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Виселення через зміну законодавства

На початку березня 2025 року у Польщі набули чинності нові правила щодо підтримки українських біженців. Вони передбачають обмеження доступу до соціальних послуг, зокрема проживання у центрах постійного догляду.

Саме ці зміни стали підставою для виселення Вікторії з реабілітаційного закладу. Її перевели до притулку для бездомних у Ярославі.

"Про те, що Вікторія більше не може залишатися у нас і потрапить до притулку, ми дізналися 3 або 4 березня, а 5 березня набув чинності новий закон. Вона плакала дві ночі. Те, що з нею сталося, є нелюдським", – розповіли працівники соціального закладу.

Після реабілітації українку позбавили житла
Фото: Gazeta Wyborcza

Наразі жінка проживає у кімнаті разом із кількома людьми, що значно ускладнює її пересування на візку. Попри це, вона продовжує виконувати вправи для відновлення після інсульту.

Сама Вікторія зізнається, що хоче повернутися до попереднього місця проживання, де мала окрему кімнату та доступ до реабілітації, а також можливість бачити матір, яка перебуває у хоспісі.

За словами віцепрезидента Союзу українців у Польщі Ігоря Горківа, у подібній ситуації можуть опинитися й інші українці, які не мають фінансової можливості орендувати житло.

Додатковою проблемою є те, що люди з інвалідністю у Польщі можуть отримати житло лише за наявності відповідного польського посвідчення.

  • До слова, видання Bloomberg раніше писало, що у Польщі зафіксовано зростання злочинів та проявів ненависті проти українців.

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Автор: 

хвороба (308) житло (1278) Польща (9590) українці (2773)
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Топ коментарі
+29
Окрім самих себе ми нікому і ніде не потрібні. Потрібно це усвідомити.
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07.04.2026 19:29 Відповісти
+28
Бідолашна жінка, одна, хвора, на чужині без близьких, без підтримки... Невже нічого не можна зробити? Може спонсори знайдуться, що оплатять їй реабілітацію? Он, шахраю Гусакову скільки грошей переводили!
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07.04.2026 19:26 Відповісти
+28
страшну ціну платять прості люди за отой вирок, який здебільшого самі ж і наобирали у 2019... Нікому українці не потрібні на чужині, а побудувати власну державу, яка була б домівкою для українців, а не бараком, сотні років не можемо... Що 100 років тому Історія давала нам шанс, проїбали, що тепер замість українського політика державника наобирали могильщика України. І кінця краю тому гопаку на граблях не видно...
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07.04.2026 19:50 Відповісти

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