Украинцев нет на круизном лайнере MV Hondius, где есть погибшие от хантавируса, — МИД

Корабль MV Hondius
Фото: Корабель MV Hondius / Marine Traffic

По информации посольства Украины в Нидерландах, обращений о пострадавших или погибших гражданах Украины на круизном лайнере MV Hondius не поступало. На судне трое пассажиров скончались от опасного хантавируса.

Об этом сообщили в МИД Украины, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Что известно?

"По сообщению посольства Украины в ЮАР, местные службы страны пребывания сообщили, что среди лиц, у которых был подтвержден хантавирус, граждан Украины нет. По имеющейся информации, на данный момент подтверждено шесть случаев заражения хантавирусом (пять граждан Нидерландов и один — Великобритании), из которых три летальных", — говорится в сообщении.

Украинские дипломаты уже обратились к оператору судна с запросом о более подробной информации. Департамент консульской службы МИД и зарубежные дипломатические учреждения продолжают проверять информацию о возможных украинцах на борту судна.

Подробнее о хантавирусе на лайнере

По данным Sky News, круизный лайнер MV Hondius под флагом Нидерландов отправился в трехнедельный круиз из Аргентины, путешествие включало посещение Антарктиды, Фолклендских островов и других мест.

Внезапно на корабле скончался 70-летний мужчина из Нидерландов. Его тело забрали на территории острова Святой Елены в Южной Атлантике. Впоследствии его 69-летняя жена потеряла сознание в аэропорту Южной Африки, пытаясь сесть на рейс в свою родную страну. Она скончалась в ближайшей больнице. Также скончался гражданин Германии.

Еще трое человек больны, в том числе два члена экипажа, один британец и один голландец. Корабль MV Hondius стоит на якоре у Праи, столицы Кабо-Верде. Пассажиры остаются на корабле в целях безопасности жителей Кабо-Верде.

  • По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на борту лайнера зафиксировали хантавирус — это вирусная инфекция, переносимая животными и передающаяся человеку. Чаще всего люди заражаются через контакт с грызунами, такими как крысы и мыши, особенно через их мочу, помет и слюну.
  • Хантавирусы могут вызывать серьезные заболевания — геморрагическую лихорадку с почечным синдромом и хантавирусный легочный синдром. Обе эти болезни протекают в тяжелой форме и требуют немедленной медицинской помощи. Лекарств против вируса нет.

Не радій. У нас свій вірус, ще гірший - зєлєвірус...
Деньги кончились у фарм олигархов? Все на войнах зарабатывают, а они свои вакцины продать не могут? сейчас цедлики переклеят и будут по новой втулять.
Українців немає!!
Ур-р-Я!
У "якійсь" Україні війна, а українці в круїзі?!!
Мабуть якийсь щур, потрапив у м'сорубку і став "вишуканою стравою"...
миші турістікам вночі в рот насцяли(( .... особливо через їхню сечу, послід та слину..
Блін... ну от шоб якась фігня в світі скоїлась і там не було нідерландців...
Якщо хвороба передається через контакт із гризунами, як-от щури та миші, особливо через їхню сечу, послід та слину. То вибачте мені - це круїзний пасажирський лайнер чи звичайна плавуча брудна помийка?
Раптово на кораблі помер 70-річний чоловік
В Европе люди среднего класса скажем так, без вредных привычек, которые не работали на очень тяжелых работах, доживают до 80 это минимум, у меня в районе не один десяток бабушек за 90, некоторые даже за 100.. И это только активные, я не вижу людей которые уже постоянно живут в домах престарелых и не выходят на улицу.. Нам до такого еще оч далеко🙈
