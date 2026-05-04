Украинцев нет на круизном лайнере MV Hondius, где есть погибшие от хантавируса, — МИД
По информации посольства Украины в Нидерландах, обращений о пострадавших или погибших гражданах Украины на круизном лайнере MV Hondius не поступало. На судне трое пассажиров скончались от опасного хантавируса.
Об этом сообщили в МИД Украины, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Что известно?
"По сообщению посольства Украины в ЮАР, местные службы страны пребывания сообщили, что среди лиц, у которых был подтвержден хантавирус, граждан Украины нет. По имеющейся информации, на данный момент подтверждено шесть случаев заражения хантавирусом (пять граждан Нидерландов и один — Великобритании), из которых три летальных", — говорится в сообщении.
Украинские дипломаты уже обратились к оператору судна с запросом о более подробной информации. Департамент консульской службы МИД и зарубежные дипломатические учреждения продолжают проверять информацию о возможных украинцах на борту судна.
Подробнее о хантавирусе на лайнере
По данным Sky News, круизный лайнер MV Hondius под флагом Нидерландов отправился в трехнедельный круиз из Аргентины, путешествие включало посещение Антарктиды, Фолклендских островов и других мест.
Внезапно на корабле скончался 70-летний мужчина из Нидерландов. Его тело забрали на территории острова Святой Елены в Южной Атлантике. Впоследствии его 69-летняя жена потеряла сознание в аэропорту Южной Африки, пытаясь сесть на рейс в свою родную страну. Она скончалась в ближайшей больнице. Также скончался гражданин Германии.
Еще трое человек больны, в том числе два члена экипажа, один британец и один голландец. Корабль MV Hondius стоит на якоре у Праи, столицы Кабо-Верде. Пассажиры остаются на корабле в целях безопасности жителей Кабо-Верде.
- По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на борту лайнера зафиксировали хантавирус — это вирусная инфекция, переносимая животными и передающаяся человеку. Чаще всего люди заражаются через контакт с грызунами, такими как крысы и мыши, особенно через их мочу, помет и слюну.
- Хантавирусы могут вызывать серьезные заболевания — геморрагическую лихорадку с почечным синдромом и хантавирусный легочный синдром. Обе эти болезни протекают в тяжелой форме и требуют немедленной медицинской помощи. Лекарств против вируса нет.
