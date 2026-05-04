Украинцев нет на круизном лайнере MV Hondius, где есть погибшие от хантавируса, — МИД

Фото: Корабель MV Hondius / Marine Traffic

По информации посольства Украины в Нидерландах, обращений о пострадавших или погибших гражданах Украины на круизном лайнере MV Hondius не поступало. На судне трое пассажиров скончались от опасного хантавируса.

Об этом сообщили в МИД Украины, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Что известно?

"По сообщению посольства Украины в ЮАР, местные службы страны пребывания сообщили, что среди лиц, у которых был подтвержден хантавирус, граждан Украины нет. По имеющейся информации, на данный момент подтверждено шесть случаев заражения хантавирусом (пять граждан Нидерландов и один — Великобритании), из которых три летальных", — говорится в сообщении.

Украинские дипломаты уже обратились к оператору судна с запросом о более подробной информации. Департамент консульской службы МИД и зарубежные дипломатические учреждения продолжают проверять информацию о возможных украинцах на борту судна.

Подробнее о хантавирусе на лайнере

По данным Sky News, круизный лайнер MV Hondius под флагом Нидерландов отправился в трехнедельный круиз из Аргентины, путешествие включало посещение Антарктиды, Фолклендских островов и других мест.

Внезапно на корабле скончался 70-летний мужчина из Нидерландов. Его тело забрали на территории острова Святой Елены в Южной Атлантике. Впоследствии его 69-летняя жена потеряла сознание в аэропорту Южной Африки, пытаясь сесть на рейс в свою родную страну. Она скончалась в ближайшей больнице. Также скончался гражданин Германии.

Еще трое человек больны, в том числе два члена экипажа, один британец и один голландец. Корабль MV Hondius стоит на якоре у Праи, столицы Кабо-Верде. Пассажиры остаются на корабле в целях безопасности жителей Кабо-Верде.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на борту лайнера зафиксировали хантавирус — это вирусная инфекция, переносимая животными и передающаяся человеку. Чаще всего люди заражаются через контакт с грызунами, такими как крысы и мыши, особенно через их мочу, помет и слюну.

Хантавирусы могут вызывать серьезные заболевания — геморрагическую лихорадку с почечным синдромом и хантавирусный легочный синдром. Обе эти болезни протекают в тяжелой форме и требуют немедленной медицинской помощи. Лекарств против вируса нет.

