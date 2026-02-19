Нардепы не травились в столовой ВР: причина - норовирус
Заболевания народных депутатов и сотрудников Аппарата Верховной Рады не связаны с питанием в столовой ВР.
Об этом сообщила пресс-служба парламента, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Такой вывод сделал Центр превентивной медицины Государственного управления делами на основании полученных результатов расследования.
После сообщений об отравлении было начато проведение комплекса мер с привлечением соответствующих специалистов.
"Представителями Центра превентивной медицины Государственного управления делами была проведена проверка столовой и ее работников, документации, продуктов питания, процесса приготовления пищи, проведено исследование питьевой воды и воды для приготовления пищи и т.д. Для проведения лабораторных исследований также были привлечены специалисты Киевского городского и областного центров контроля и профилактики заболеваний Министерства здравоохранения Украины.
Исследованием методом ПЦР установлено, что у лиц, сдавших анализы, обнаружен один и тот же тип вируса – норовирус (острое инфекционное заболевание, которое часто распространяется в закрытых и многолюдных помещениях и передается контактно-бытовым и воздушно-капельным путем)", – говорится в сообщении.
В Раде приняли дополнительные меры для недопущения распространения инфекции.
Что предшествовало?
Ранее СМИ сообщили, что 12 февраля Рада не смогла принять ни одного решения из-за нехватки голосов. Значительное количество парламентариев отсутствует из-за массового пищевого заболевания.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- перед вами 🦅 орьол-стервятник.
питается исключительно стервами
- девушка, отойдите от птицы !
- на что вы намекаете !
.
Місцеві бариги цього сезону, схоже, тотально там перестали прибирати у вбиральнях та в помешканнях під здачу. І в закладах харчування теж не прибираються тотально.
.
В мене знайомий поїхав туди на тиждень. Віддав вдвічі більше, ніж за тиждень на гірськолижному курорті в Австрії. Вже на 3й день він з туалету не вилазив. Срачка скінчилась якраз в останній день "відпустки". І вдома ще 3 тижні "відходив".
Просрався добряче за всі гроші світу.
Їжа з їдальні ні в чому не винна!
Всі хто захворів і раніше мали подібні симптоми, бо були рідкісними засранцями.💩
У Раді вжили додаткових заходів для недопущення поширення інфекції.
Всім Слугам Народу розлади презервативи.