Новости Пищевые отравления
2 498 35

Нардепы не травились в столовой ВР: причина - норовирус

Названа причина отравления нардепов в Верховной Раде

Заболевания народных депутатов и сотрудников Аппарата Верховной Рады не связаны с питанием в столовой ВР.

Об этом сообщила пресс-служба парламента, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Такой вывод сделал Центр превентивной медицины Государственного управления делами на основании полученных результатов расследования.

После сообщений об отравлении было начато проведение комплекса мер с привлечением соответствующих специалистов.

"Представителями Центра превентивной медицины Государственного управления делами была проведена проверка столовой и ее работников, документации, продуктов питания, процесса приготовления пищи, проведено исследование питьевой воды и воды для приготовления пищи и т.д. Для проведения лабораторных исследований также были привлечены специалисты Киевского городского и областного центров контроля и профилактики заболеваний Министерства здравоохранения Украины.

Исследованием методом ПЦР установлено, что у лиц, сдавших анализы, обнаружен один и тот же тип вируса – норовирус (острое инфекционное заболевание, которое часто распространяется в закрытых и многолюдных помещениях и передается контактно-бытовым и воздушно-капельным путем)", – говорится в сообщении.

В Раде приняли дополнительные меры для недопущения распространения инфекции.

Что предшествовало?

Ранее СМИ сообщили, что 12 февраля Рада не смогла принять ни одного решения из-за нехватки голосов. Значительное количество парламентариев отсутствует из-за массового пищевого заболевания.

Топ комментарии
+18
Норовірус. Передається через задню "нору". Статевим шляхом.
19.02.2026 11:24 Ответить
+10
Якось пох...уй, від чого просралися зеленопикі депутати! Було б краще, аби вони всі здохли від діареї!
19.02.2026 11:27 Ответить
+9
Засранці чортові.
19.02.2026 11:22 Ответить
Засранці чортові.
19.02.2026 11:22 Ответить
в зоопарку:

- перед вами 🦅 орьол-стервятник.
питается исключительно стервами
- девушка, отойдите от птицы !
- на что вы намекаете !

.
19.02.2026 11:34 Ответить
На жаль, просрались добряче за всі гроші світу не тільки нардепи. Більшість тих, хто з грудня "катався" в буковелі - пройшли через всі круги пекла: срачка, судоми, температура. Я знаю людей, які звідти повернулись і 3 тижні мучались ще.

Місцеві бариги цього сезону, схоже, тотально там перестали прибирати у вбиральнях та в помешканнях під здачу. І в закладах харчування теж не прибираються тотально.
19.02.2026 12:02 Ответить
Гарна відмазка. Всі повірили в побажали.......
19.02.2026 11:22 Ответить
⚡️Народні депутати захворіли на норовірус підхопивши інфекцію на курорті в Буковелі - пресслужба апарату Ради
19.02.2026 11:22 Ответить
в ресторанах замовляли щі
19.02.2026 11:24 Ответить
... фірмові - ЗЄсранські в косоворотці.

.
19.02.2026 11:35 Ответить
Причому найстрашніша форма норовливого вірусу. Вразила виключно "слуг" Зелєнского.
19.02.2026 11:22 Ответить
відповідь нижче
19.02.2026 11:25 Ответить
Результат роботи біолабораторій Порошенка!
19.02.2026 11:26 Ответить
Норовірус. Передається через задню "нору". Статевим шляхом.
19.02.2026 11:24 Ответить
Десь на оргії один одного позаражали?
19.02.2026 11:25 Ответить
Вірус в конвертах...
19.02.2026 11:27 Ответить
Без табу. Бодя Яременко в курсі.
19.02.2026 11:35 Ответить
Колись читав одну фантастичну повість... Там державна лабораторія розробила якийсь препарат, вживання якого стимулювало "патріотизм", переводячи його в агресивну сферу. Цей препарат включали у склад клею, яким змащували марки. Цими марками пропонувалося обклеювання бланків листівок для голосування, які відсилалися до виборчих дільниць... Так як частіше всього, люди ці марки лизали - ставалося зараження оральним шляхом... Може, "слуги урода", теж щось лизали?
19.02.2026 11:37 Ответить
В буковелі просто цього сезону перестали прибирати у вбиральнях з миючими засобами. У помешканнях під здачу теж перестали прибирати. Тож більшість тих, хто з грудня завітав в буковель - добряче там і вдома просрались. І ще 3 тижні відходили, бо цей штам багатьох на 2-3 тижні звалив.
19.02.2026 12:00 Ответить
Якось пох...уй, від чого просралися зеленопикі депутати! Було б краще, аби вони всі здохли від діареї!
19.02.2026 11:27 Ответить
разом з порохопикими!
19.02.2026 11:44 Ответить
Там більще зі страху за себе коханих пообсиралися чим від вірусу.
19.02.2026 11:33 Ответить
Шкода. Шкода шо не отруілись та не передохли слуги ***** з ригами, бабЮлями та голосящіми когутами шо обісрались без бою.
19.02.2026 11:34 Ответить
Коротше,працівники столовки ВР плюнули в тарілки цим покидькам-і правильно зробили. Справу закрито.
19.02.2026 11:34 Ответить
Вихід - більше трьох не збиратися
19.02.2026 11:35 Ответить
шкода що не смертельне воно а максімум срачька
19.02.2026 11:35 Ответить
Дослідженням методом ПЛР встановлено, що в осіб, які здали аналізи, виявлено один і той самий тип вірусу - норовірус (гостре інфекційне захворювання, що часто поширюється у закритих і багатолюдних приміщеннях та передається контактно-побутовим і повітряно-краплинним шляхом)" І ІНФІКУЄ ВОРОГІВ УКРАЇНИ І УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ
19.02.2026 11:37 Ответить
Передається контактно-побутовим через конверти.
19.02.2026 11:57 Ответить
СБУ так потітили хабарі короновірусом!
19.02.2026 11:39 Ответить
Той "норовірус" в буковелі з початку грудня масово - там "епідемія". Місцеві не миють руки і не прибирають у вбиральнях та житлі під здачу. Тож більшість тих, хто поїхав в буковель після 10 грудня - або одразу там почали "хворіти" срачкою, або весь букет відчули після повернення з буковелі.

В мене знайомий поїхав туди на тиждень. Віддав вдвічі більше, ніж за тиждень на гірськолижному курорті в Австрії. Вже на 3й день він з туалету не вилазив. Срачка скінчилась якраз в останній день "відпустки". І вдома ще 3 тижні "відходив".

Просрався добряче за всі гроші світу.
19.02.2026 11:46 Ответить
..мабуть згодом слід очикувати файли Епштейна, тобто Зєлєнского, з огидними деталями оргій слуг урода з їхніми кріпаками..
19.02.2026 11:51 Ответить
Зелена чума косить зелених слуг, свій до свого по своє
19.02.2026 11:52 Ответить
зелень злягалася, а винні працівниці столовки?
19.02.2026 11:59 Ответить
фффух. как камень с плеч
19.02.2026 12:16 Ответить
💩💩💩
19.02.2026 12:21 Ответить
Друг у друга під столами строчили мабуть
19.02.2026 12:27 Ответить
Дослідження встановили:
Їжа з їдальні ні в чому не винна!

Всі хто захворів і раніше мали подібні симптоми, бо були рідкісними засранцями.💩

У Раді вжили додаткових заходів для недопущення поширення інфекції.
Всім Слугам Народу розлади презервативи.
19.02.2026 12:44 Ответить
 
 