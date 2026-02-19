Нардепы не травились в столовой ВР: причина - норовирус

Заболевания народных депутатов и сотрудников Аппарата Верховной Рады не связаны с питанием в столовой ВР.

Об этом сообщила пресс-служба парламента, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Такой вывод сделал Центр превентивной медицины Государственного управления делами на основании полученных результатов расследования.

После сообщений об отравлении было начато проведение комплекса мер с привлечением соответствующих специалистов.

"Представителями Центра превентивной медицины Государственного управления делами была проведена проверка столовой и ее работников, документации, продуктов питания, процесса приготовления пищи, проведено исследование питьевой воды и воды для приготовления пищи и т.д. Для проведения лабораторных исследований также были привлечены специалисты Киевского городского и областного центров контроля и профилактики заболеваний Министерства здравоохранения Украины.



Исследованием методом ПЦР установлено, что у лиц, сдавших анализы, обнаружен один и тот же тип вируса – норовирус (острое инфекционное заболевание, которое часто распространяется в закрытых и многолюдных помещениях и передается контактно-бытовым и воздушно-капельным путем)", – говорится в сообщении.

В Раде приняли дополнительные меры для недопущения распространения инфекции.

Что предшествовало?

Ранее СМИ сообщили, что 12 февраля Рада не смогла принять ни одного решения из-за нехватки голосов. Значительное количество парламентариев отсутствует из-за массового пищевого заболевания.

