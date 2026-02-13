Более 38 нардепов одновременно заболели "вплоть до капельниц", - "слуга народа" Третьякова
В Верховной Раде одновременно заболели более 38 нардепов.
Об этом сообщила нардеп "Слуги народа" Галина Третьякова, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
По словам парламентария, одновременно заболели более 38 нардепов, однако за день до этого они были здоровы.
Некоторые, говорит Третьякова, лечатся под капельницами.
"Как так что процент заболеваний в службах ВРУ не УВЕЛИЧИЛСЯ (службы - даже УДО, которые на улице служат в мороз - имеют стандартный процент больничных - только что с блокпоста), здоровы также уборщицы (сегодня утром разговариваю) и работницы столовых - все здоровы. ... Если это ротавирус - то почему родственники заболевших нду - ЗДОРОВЫ?", - отметила она.
Что предшествовало?
Ранее СМИ сообщили, что 12 февраля Рада не смогла принять ни одного решения из-за нехватки голосов. Значительное количество парламентариев отсутствует из-за массового пищевого заболевания.
38,5 ? 38,7 ?
Лучшиє люди бл.
,, Кому і кобила нєвєста"
а конь - депутат.
от проста прийти і ***** звідси?
дітьмидепутатами? Обісралися виключно зеублюдки?
Тепер кацапка придумує дебільні відмазки, скотиняка.
Але, рудий вже сделку з ****** раніше підписав.
Рівно рік тому зграя Зеленського ввела санкції проти найбільшого приватного донатора ЗСУ Петра Порошенко. Розгляд позовів за їх скасування до сих пір триває в судах, на які вперто не з'являються представники президента Зеленського. Скільки життів врятували ці донати Порошенко і скільки життів забрали махінації друзів Зеленського ?
2. Чомусь покосило тільки уродів Зеленського.
Висновки робіть самі.