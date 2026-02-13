РУС
Более 38 нардепов одновременно заболели "вплоть до капельниц", - "слуга народа" Третьякова

Почти 40 нардепов в Раде заболели: что известно?

В Верховной Раде одновременно заболели более 38 нардепов.

Об этом сообщила нардеп "Слуги народа" Галина Третьякова, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

По словам парламентария, одновременно заболели более 38 нардепов, однако за день до этого они были здоровы.

Некоторые, говорит Третьякова, лечатся под капельницами.

"Как так что процент заболеваний в службах ВРУ не УВЕЛИЧИЛСЯ (службы - даже УДО, которые на улице служат в мороз - имеют стандартный процент больничных - только что с блокпоста), здоровы также уборщицы (сегодня утром разговариваю) и работницы столовых - все здоровы. ... Если это ротавирус - то почему родственники заболевших нду - ЗДОРОВЫ?", - отметила она.

Что предшествовало?

Ранее СМИ сообщили, что 12 февраля Рада не смогла принять ни одного решения из-за нехватки голосов. Значительное количество парламентариев отсутствует из-за массового пищевого заболевания.

