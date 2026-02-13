Понад 38 нардепів одночасно захворіли "аж до крапельниць", - "слуга народу" Третьякова

У Верховній Раді одночасно захворіли понад 38 нардепів.

Про це повідомила нардепка "Слуги народу" Галина Третьякова, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

За словами парламентарки, одночасно захворіли понад 38 нардепів, проте за день до цього вони були здорові.

Деякі, каже Третьякова, лікуються під крапельницями.

"Як так що відсоток захворювань у службах ВРУ не ЗБІЛЬШИВСЯ (служби - навіть УДО, які на вулиці служать у мороз - мають стандартний відсоток лікарняних - щойно з блок-поста), здорові також прибиральниці (сьогодні вранці розмовляю) і працівниці столових - всі здорові. ... Якщо це ротовірус - то чому родичі захворівших нду - ЗДОРОВІ?", - зазначила вона.

Що передувало?

Раніше ЗМІ повідомили, що 12 лютого Рада не змогла ухвалити жодного рішення через брак голосів. Значна кількість парламентарів відсутня через масове харчове захворювання.

