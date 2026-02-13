Понад 38 нардепів одночасно захворіли "аж до крапельниць", - "слуга народу" Третьякова

Майже 40 нардепів у Раді захворіли: що відомо?

У Верховній Раді одночасно захворіли понад 38 нардепів.

Про це повідомила нардепка "Слуги народу" Галина Третьякова, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

За словами парламентарки, одночасно захворіли понад 38 нардепів, проте за день до цього вони були здорові.

Деякі, каже Третьякова, лікуються під крапельницями.

"Як так що відсоток захворювань у службах ВРУ не ЗБІЛЬШИВСЯ (служби - навіть УДО, які на вулиці служать у мороз - мають стандартний відсоток лікарняних - щойно з блок-поста), здорові також прибиральниці (сьогодні вранці розмовляю) і працівниці столових - всі здорові. ... Якщо це ротовірус - то чому родичі захворівших нду - ЗДОРОВІ?", - зазначила вона.

Що передувало?

Раніше ЗМІ повідомили, що 12 лютого Рада не змогла ухвалити жодного рішення через брак голосів. Значна кількість парламентарів відсутня через масове харчове захворювання.

ВР (15150) отруєння (936) Третьякова Галина (107)
Топ коментарі
+22
,,Понад 38" - ? Це скільки саме?
38,5 ? 38,7 ?
Лучшиє люди бл.
,, Кому і кобила нєвєста"
а конь - депутат.
13.02.2026 16:30 Відповісти
+22
Стефанчука за трьох порахували
13.02.2026 16:41 Відповісти
+17
абсолютно пофіг, хай хоч всі там виздихають
13.02.2026 16:28 Відповісти
Коли ж вже ти здохнеш, свиня сруська?
13.02.2026 16:26 Відповісти
Чесно, якось не дуже їх шкода
13.02.2026 16:27 Відповісти
зелені потвори або щурі хочуть стати на лижі і тікати подалі від зеленого вожака
13.02.2026 16:27 Відповісти
абсолютно пофіг, хай хоч всі там виздихають
13.02.2026 16:28 Відповісти
Що значить пофіг? Не хай хоч всі, а обовʼязково всі до єдиного, разом із їхнім фюрером.
13.02.2026 17:06 Відповісти
Позорище 🤬🤬🤬🤬. Це ж бухали напевно, а отруїлися печивом
13.02.2026 16:30 Відповісти
100%
13.02.2026 16:35 Відповісти
13.02.2026 16:30 Відповісти
Ви не розумієте, то вища математика! Верховна та потужна, я б сказав
13.02.2026 16:36 Відповісти
13.02.2026 16:41 Відповісти
13.02.2026 17:06 Відповісти
А Арахамию за половинку посчитали .
13.02.2026 17:43 Відповісти
Шашликі трохи підгуляли, напевно.
13.02.2026 16:31 Відповісти
Чотири роки маринуються, тож напевно!
13.02.2026 16:50 Відповісти
а чи можна цю працювальницю якось звільнити?
от проста прийти і ***** звідси?
13.02.2026 16:37 Відповісти
Треба щоб вся рада отруїлася а в опі стався кривавий пронос з ригачкою
13.02.2026 16:39 Відповісти
А що таке? Якийсь "незручний" закон планувався?
13.02.2026 16:40 Відповісти
ось хто їх отруїв

13.02.2026 16:40 Відповісти
коли доходить до голосування, в зелених завжди понос...
13.02.2026 16:43 Відповісти
Ікри красной і чорной обожралися????
13.02.2026 16:44 Відповісти
А можна поіменно, з вказанням партійної і фракційної приналежності?
13.02.2026 16:46 Відповісти
третякова їх вже обізвала неякісними дітьми депутатами? Обісралися виключно зеублюдки?
13.02.2026 16:53 Відповісти
Депутати не належної якості .
13.02.2026 17:38 Відповісти
неякісні, просрочені...
13.02.2026 23:23 Відповісти
Щоб не голосувати необхідні закони, які не подобаються дупутатам, зробили хід свинею чи жопом.
Тепер кацапка придумує дебільні відмазки, скотиняка.
13.02.2026 16:54 Відповісти
Тимошенко їх купувала як овець у хліві. Може знайшовся інший покупець.
13.02.2026 16:54 Відповісти
38 зєльоних папугаєв.
13.02.2026 16:54 Відповісти
А похмелитись не пробували?
13.02.2026 17:01 Відповісти
🤣👏...
13.02.2026 17:07 Відповісти
А це жиротрясину нічого не бере, свиня до будь-якої їжі адаптована
13.02.2026 17:32 Відповісти
крапельниці не допоможуть . тільки клізьми в задній прохід і промить мозги
13.02.2026 17:44 Відповісти
Ротовірус!!!! Не потрібно в рот брати всяку беку.
13.02.2026 17:44 Відповісти
Це, вони до рудого примазались, сделку хотіли завершити, той обісрався, а ці сделку хотіли підписати, що теж потрібно сделку підтвердити, от і ОБІСРАЛИСЬ.
Але, рудий вже сделку з ****** раніше підписав.
13.02.2026 18:15 Відповісти
Ось як тепер виглядає кнопка для голосування.
13.02.2026 18:28 Відповісти
Конверти в Раду не принесли, от і хворіють.
13.02.2026 18:35 Відповісти
атмосфера в Раді була неробоча, з запашком!😀
13.02.2026 18:44 Відповісти
"Масове харчове отруєння" і відміну сесійного засідання в парламенті викликало не меню в їдальні, а пункт шостий порядку денного " Звіт тимчасової слідчої комісії про розслідування фактів корупції і зловживань в період військових дій". Пункт зник з порядку денного а "депутати більшості" з парламенту.

Рівно рік тому зграя Зеленського ввела санкції проти найбільшого приватного донатора ЗСУ Петра Порошенко. Розгляд позовів за їх скасування до сих пір триває в судах, на які вперто не з'являються представники президента Зеленського. Скільки життів врятували ці донати Порошенко і скільки життів забрали махінації друзів Зеленського ?
13.02.2026 19:13 Відповісти
Може кокс брали у одного бариги, а кокс мішаний був з отрутою від депутатів?
13.02.2026 19:44 Відповісти
Та все як завжди - в депутатів Слуг Зеленського просто звичайна срачка - від відсутності чергових жирних конвертів з чорним кешом від банди Зеленського.
13.02.2026 23:32 Відповісти
1. Та ж пошесть, що у Буковелі.
2. Чомусь покосило тільки уродів Зеленського.

Висновки робіть самі.
14.02.2026 05:02 Відповісти
 
 