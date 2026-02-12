Рада не змогла провести засідання. Десятки нардепів отруїлися, - ЗМІ

Верховна Рада сьогодні не змогла ухвалити жодного рішення через брак голосів. Значна кількість парламентарів відсутня через масове харчове захворювання.

Про це пише видання УП, передає Цензор.НЕТ.

За даними видання, йдеться про від 10 до 30 нардепів. У більшості схожі симптоми: висока температура, втрата сил, кишкові розлади і діарея.

Співрозмовники УП припускають, що нардепи могли отруїтися в депутатській їдальні. Хоча не всі інфіковані їли там.

Інші джерела кажуть, що всі симптоми схожі на ознаки ротавірусу, спалахи якого в останні тижні фіксували і в Буковелі, і в інших містах, зокрема в столиці.

Нардепи після кількох спроб голосування ледь реєстрували 200 голосів із 226 мінімально необхідних.

Засідання Ради закрили.

Що передувало?

Наприкінці січня д о Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області надійшли два звернення щодо можливого харчового отруєння на території гірськолижного курорту Буковель .

