Рада не змогла провести засідання. Десятки нардепів отруїлися, - ЗМІ
Верховна Рада сьогодні не змогла ухвалити жодного рішення через брак голосів. Значна кількість парламентарів відсутня через масове харчове захворювання.
Про це пише видання УП, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
За даними видання, йдеться про від 10 до 30 нардепів. У більшості схожі симптоми: висока температура, втрата сил, кишкові розлади і діарея.
Співрозмовники УП припускають, що нардепи могли отруїтися в депутатській їдальні. Хоча не всі інфіковані їли там.
Інші джерела кажуть, що всі симптоми схожі на ознаки ротавірусу, спалахи якого в останні тижні фіксували і в Буковелі, і в інших містах, зокрема в столиці.
Нардепи після кількох спроб голосування ледь реєстрували 200 голосів із 226 мінімально необхідних.
Засідання Ради закрили.
Що передувало?
- Наприкінці січня до Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області надійшли два звернення щодо можливого харчового отруєння на території гірськолижного курорту Буковель.
пофракційнийпосракційний список потруєних депутатів?
цікаво у чи на першому місці Зе-слуги?🚽🚽🚽
Сразу мысль: а как народ?
И икра не лезет в горло,
И компот не льется в рот! ©
Так що депутатики просто пережерли. Як в останній раз.
двушка з бабла на якісну продукції пашала мацкву?
Це в прямому і переносному значенні.
На нашій планеті є своє призначення у кожної тваринки, у кожного листочка.
У всього що нас оточує, окрім цих навіжених андрофагів. Прикра помилка природи.
Про наших об
ісранців то окрема тема своїхнаших вірних депутатів, які дуже стомилися, прогулюючи засідання ВР та перераховуючи купюри у конвертах.
А у нардепів - срачка!
Обісрались депутати
"Масове харчове отруєння" і відміну сесійного засідання в парламенті викликало не меню в їдальні, а пункт шостий порядку денного " Звіт тимчасової слідчої комісії про розслідування фактів корупції і зловживань в період військових дій". Пункт зник з порядку денного а "депутати більшості" з парламенту.