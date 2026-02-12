Рада не смогла провести заседание. Десятки нардепов отравились, - СМИ

Верховная Рада сегодня не смогла принять ни одного решения из-за нехватки голосов. Значительное количество парламентариев отсутствует из-за массового пищевого заболевания.

Цензор.НЕТ

По данным издания, речь идет о 10-30 нардепах. У большинства похожие симптомы: высокая температура, потеря сил, кишечные расстройства и диарея.

Собеседники УП предполагают, что нардепы могли отравиться в депутатской столовой. Хотя не все инфицированные ели там.

Другие источники говорят, что все симптомы похожи на признаки ротавируса, вспышки которого в последние недели фиксировали и в Буковеле, и в других городах, в частности в столице.

Нардепы после нескольких попыток голосования едва зарегистрировали 200 голосов из 226 минимально необходимых.

Заседание Рады закрыли.

Что предшествовало?

В конце января в Госпродпотребслужбу в Ивано-Франковской области поступили два обращения о возможном пищевом отравлении на территории горнолыжного курорта Буковель.

