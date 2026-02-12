РУС
Новости Пищевые отравления
6 601 66

Рада не смогла провести заседание. Десятки нардепов отравились, - СМИ

В Раде не состоялось заседание: десятки нардепов отравились

Верховная Рада сегодня не смогла принять ни одного решения из-за нехватки голосов. Значительное количество парламентариев отсутствует из-за массового пищевого заболевания.

Об этом пишет издание УП, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

По данным издания, речь идет о 10-30 нардепах. У большинства похожие симптомы: высокая температура, потеря сил, кишечные расстройства и диарея.

Собеседники УП предполагают, что нардепы могли отравиться в депутатской столовой. Хотя не все инфицированные ели там.

Другие источники говорят, что все симптомы похожи на признаки ротавируса, вспышки которого в последние недели фиксировали и в Буковеле, и в других городах, в частности в столице.

Нардепы после нескольких попыток голосования едва зарегистрировали 200 голосов из 226 минимально необходимых. 

Заседание Рады закрыли.

Что предшествовало?

Автор: 

ВР (29566) депутат (3391) отравление (1593)
Топ комментарии
+44
Рада ОБОСРАЛАСЬ . Тоже мне новость.
12.02.2026 13:51 Ответить
+31
Фуагра несвіжа... або омари.
12.02.2026 13:50 Ответить
+27
Засранці.
12.02.2026 13:52 Ответить
от цей вротовірус не треба брати то шо не треба
12.02.2026 13:49 Ответить
а можна побачити пофракційний посракційний список потруєних депутатів?

цікаво у чи на першому місці Зе-слуги?🚽🚽🚽
12.02.2026 22:48 Ответить
12.02.2026 23:46 Ответить
Фуагра несвіжа... або омари.
12.02.2026 13:50 Ответить
Утром мажу бутерброд -

Сразу мысль: а как народ?

И икра не лезет в горло,

И компот не льется в рот! ©
12.02.2026 14:06 Ответить
Немає там ні фуагри, ні омарів. АЛЕ! Там просто ціни на все як в робітничій їдальні часів развітога социлізма. А в кабмінівській, все таки, готували краще. За ті ж гроші.
Так що депутатики просто пережерли. Як в останній раз.
12.02.2026 15:19 Ответить
...
12.02.2026 13:50 Ответить
Невже ікру чорну прострочену прислали? 🤭
12.02.2026 13:51 Ответить
Дєпутатушкі абасратушкі !!!

двушка з бабла на якісну продукції пашала мацкву?
12.02.2026 13:51 Ответить
Рада ОБОСРАЛАСЬ . Тоже мне новость.
12.02.2026 13:51 Ответить
🤮......😨
12.02.2026 14:15 Ответить
негайно всім клізьму поставити і робити промивання мозгів через задній прохід
12.02.2026 15:29 Ответить
Засранці.
12.02.2026 13:52 Ответить
Рідкісні!
Це в прямому і переносному значенні.
😂😂😂
12.02.2026 14:01 Ответить
Верховна рада обісралася , в буквальному розумінні ))
12.02.2026 13:52 Ответить
Нарешті ці "депутати" обісрались по справжньому ( мабуть ікра була прострочена )
12.02.2026 13:53 Ответить
народні обісранці
12.02.2026 13:53 Ответить
Начебто депутати до отруєння ходили на роботу. І отруїлися 30 а зала пуста, мабуть колеги потягли отруєнних до лазарету.
12.02.2026 13:55 Ответить
Така картина там постійно. В залі півтори каліки, але якимось чином набирається достатня кількість голосів для прийняття всякого лайна. Дивно, що не пройняті досі педофільські поправки Стефанчука.
12.02.2026 14:09 Ответить
То карантин просто ввели
12.02.2026 18:02 Ответить
Насмерть?
12.02.2026 13:56 Ответить
Як чахлики невмирущи можуть отравится на смерть
12.02.2026 14:01 Ответить
Згадалося: «Москалі в космос полетіли»
12.02.2026 14:04 Ответить
Мабуть вони звідти прилетіли...
На нашій планеті є своє призначення у кожної тваринки, у кожного листочка.
У всього що нас оточує, окрім цих навіжених андрофагів. Прикра помилка природи.
12.02.2026 14:12 Ответить
Це я про кацапо-москалоту, а не про наших любих депутатів.
Про наших обісранців то окрема тема
12.02.2026 14:14 Ответить
Напевно вони в раду пожерти ходять, голодують трудівники, вже всякі отброси жеруть
12.02.2026 13:57 Ответить
Надмірний відпочинок у Буковелі, шкодить вашому здоров'ю...
12.02.2026 13:58 Ответить
Писали ж, що там також світло відключали. Мабуть ікра в холодильниках протухла.
12.02.2026 14:16 Ответить
От не повірю, що в Раді немає генераторів! Полюбому, депутати першими собі з гуманітарної допомоги найпотужніші відібрали...
12.02.2026 18:03 Ответить
Буковель не підготувався. Хто ж міг подумати, що кацапи залишать без світла своїх наших вірних депутатів, які дуже стомилися, прогулюючи засідання ВР та перераховуючи купюри у конвертах.
13.02.2026 00:00 Ответить
Буковель "змореним війною" мандатованим тепер через дупи вилазить.
12.02.2026 13:58 Ответить
Для них засідання в Верховній Раді - це як на каторгу. Кожен шукає відмові прогуляти.
12.02.2026 13:59 Ответить
Та вони вже давно ********, а не потруїлися!
12.02.2026 14:05 Ответить
Яка сумна новина. Всралися. Тепер офіційно.
12.02.2026 14:06 Ответить
То вони мавпують Трампа. Того, подейкують, теж недавно прослабило...
12.02.2026 14:17 Ответить
бідні депутати, ікра чорна не свіжою була
12.02.2026 14:10 Ответить
Смертельно отруїлися?😅
12.02.2026 14:11 Ответить
Не інакше, як теракт.)
12.02.2026 14:11 Ответить
Теракт - це сама Рада 😁
12.02.2026 14:16 Ответить
Серакт...
12.02.2026 14:18 Ответить
цікаво, що саме жруть депутати за наш з вами рахунок?
12.02.2026 14:11 Ответить
Проносне 🤣
12.02.2026 14:22 Ответить
Їм слід його вживати разом зі снодійним
13.02.2026 00:02 Ответить
То вам від людських прокльонів
12.02.2026 14:19 Ответить
Хреново. Легітимний конституційний орган дезорганізовано. СБУ би перевірити, чи не диверсія …
12.02.2026 14:20 Ответить
У Раді почалася качка,
А у нардепів - срачка!
12.02.2026 14:20 Ответить
Це ж який страшний був законопроект, що депутати перед голосуванням обісралися
12.02.2026 14:30 Ответить
Нажрались нарешті бюджетних коштів?
12.02.2026 14:34 Ответить
Це її звичайний стан.
12.02.2026 14:41 Ответить
Гомунітарку жерли в дві харі.
12.02.2026 14:41 Ответить
невже насмерть...
12.02.2026 14:46 Ответить
Господь не фраєр, поносом вказує на владу дармоїдів,котрі харчуються за рахунок бідного народу України
12.02.2026 14:49 Ответить
Буковель виходить боком ?
Обісрались депутати
12.02.2026 14:56 Ответить
Щоб вони обісралися насмерть, як гуманітарка яка з митниці заходить до депутатів вагонами? Харя чи срака не тріснула?
12.02.2026 15:08 Ответить
Знищили здоров'я на роботі. Четвертий рік на "Мівіні". Хто б стільки видержав!
12.02.2026 15:10 Ответить
То понос,то золотуха.Жруть без розуму, а серуть без пам'яті.колм працювати будуть?
12.02.2026 15:12 Ответить
Так ось куди пішла конфіскований чорний осетровий кав'яр! А ви :"У дитбудинок,у дитбудинок".
12.02.2026 15:52 Ответить
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html tZE inform від 12/02:

"Масове харчове отруєння" і відміну сесійного засідання в парламенті викликало не меню в їдальні, а пункт шостий порядку денного " Звіт тимчасової слідчої комісії про розслідування фактів корупції і зловживань в період військових дій". Пункт зник з порядку денного а "депутати більшості" з парламенту.
12.02.2026 15:54 Ответить
БУКОВЕЛЬ!А хто контролює це курорт,а також притон гопоти.А не бенін шнирь Паліца і його сімейка?
12.02.2026 16:54 Ответить
Памперси вділи і на роботу. А те що смердить, так це нормальний запах для теперішньої ВР.
12.02.2026 17:00 Ответить
Воду в" тувалеты" дали? А то два предателя " молочный и притула" замахаються отмывать ( Ілона Давидівна (Притула) та Анжела Петрівна (Молочний))
12.02.2026 17:04 Ответить
Анігдот - стоять два мужика, балакають. Тут в небі появляється літак і пікірує прямо на вуличний туалет і вибухає. Мужики оправились, встали. Один другому каже - "Яка країна - от такі і теракти!"
12.02.2026 17:27 Ответить
Може це якийсь мольфар на них срачку наслав? То хай тепер на ***** спробує?))
12.02.2026 18:09 Ответить
Депутати Слуги Зеленського вчергове обісрались - це їх звичайний стан.
12.02.2026 19:12 Ответить
Наше дело телячье - обосрался и стой!
12.02.2026 20:06 Ответить
 
 