Рада не смогла провести заседание. Десятки нардепов отравились, - СМИ
Верховная Рада сегодня не смогла принять ни одного решения из-за нехватки голосов. Значительное количество парламентариев отсутствует из-за массового пищевого заболевания.
Об этом пишет издание УП, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
По данным издания, речь идет о 10-30 нардепах. У большинства похожие симптомы: высокая температура, потеря сил, кишечные расстройства и диарея.
Собеседники УП предполагают, что нардепы могли отравиться в депутатской столовой. Хотя не все инфицированные ели там.
Другие источники говорят, что все симптомы похожи на признаки ротавируса, вспышки которого в последние недели фиксировали и в Буковеле, и в других городах, в частности в столице.
Нардепы после нескольких попыток голосования едва зарегистрировали 200 голосов из 226 минимально необходимых.
Заседание Рады закрыли.
Что предшествовало?
- В конце января в Госпродпотребслужбу в Ивано-Франковской области поступили два обращения о возможном пищевом отравлении на территории горнолыжного курорта Буковель.
пофракційнийпосракційний список потруєних депутатів?
цікаво у чи на першому місці Зе-слуги?🚽🚽🚽
Сразу мысль: а как народ?
И икра не лезет в горло,
И компот не льется в рот! ©
Так що депутатики просто пережерли. Як в останній раз.
двушка з бабла на якісну продукції пашала мацкву?
Це в прямому і переносному значенні.
😂😂😂
На нашій планеті є своє призначення у кожної тваринки, у кожного листочка.
У всього що нас оточує, окрім цих навіжених андрофагів. Прикра помилка природи.
Про наших об
ісранців то окрема тема своїхнаших вірних депутатів, які дуже стомилися, прогулюючи засідання ВР та перераховуючи купюри у конвертах.
А у нардепів - срачка!
Обісрались депутати
"Масове харчове отруєння" і відміну сесійного засідання в парламенті викликало не меню в їдальні, а пункт шостий порядку денного " Звіт тимчасової слідчої комісії про розслідування фактів корупції і зловживань в період військових дій". Пункт зник з порядку денного а "депутати більшості" з парламенту.