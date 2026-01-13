РУС
Аппарат Рады проверяет консультанта Салмину, которая, по данным СМИ, годами получала деньги из Кремля

Юрист из аппарата ВР годами получала деньги из Кремля: что известно?

В аппарате Верховной Рады начали проверку в отношении главного научного консультанта парламента Яны Салминой, которая, по данным расследования проекта "Схем", годами получала деньги из Кремля на пророссийскую деятельность в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба Верховной Рады Украины, передает Цензор.НЕТ.

Реакция ВР

Там сообщили, что Салмина 11 июня 2019 года была назначена на должность главного научного консультанта отдела по аграрным и экологическим вопросам Главного научно-экспертного управления аппарата.

Назначение состоялось по результатам конкурса на замещение вакантной должности государственной службы во время работы Верховной Рады Украины восьмого созыва. С момента трудоустройства Салмина работает на одной должности.

Будет проверка

В учреждении отметили, что назначили собственную внутреннюю проверку в отношении Яны Салминой. Также по результатам проверок обещают принять меры, о которых проинформируют дополнительно.

  • Отмечается, что Салмина не имела и не имеет доступа к государственной тайне. Факты, обнародованные журналистами, касаются периода 2012-2016 годов, то есть до начала работы Салминой в Аппарате, говорится в заявлении.

"Вместе с тем подчеркиваем, что Аппарат придерживается принципов нулевой терпимости, в частности к любым угрозам национальной безопасности. Сразу после обращения 12 января текущего года от Проекта "Схемы" (Радио свободная Европа\Радио Свобода) Аппарат начал проверку и немедленно обратился в Службу безопасности Украины и Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции для проверки в пределах их компетенции изложенных фактов", - добавили в ВР.

В Верховной Раде отреагировали на расследование Схем о Яне Салминой

Напомним, по данным СМИ, главный научный консультант Верховной Рады Яна Салмина годами получала деньги из Кремля на пророссийскую деятельность в Украине.

+16
....плятьььь...апппппарат...Ради ****, ну це щось...А НАБУ, ДБР, СБУ, МВС, САП, НАЗК?????
13.01.2026 20:20
+14
Та у тому гниднику,гнида на гниді !!))
13.01.2026 20:21
+13
Та там немає вже де мітки ставити. В нас представники влади на 99% пов'язані з росією. Тобто умовно ми вже губєрнія, залишилися дрібнички - люди...
13.01.2026 20:21
13.01.2026 20:20
можна !!!

можна було створювати підривні організації за зарплату в Россутріднічістві - легальному кацапському шпіонському кублі в центрі Києва

.
13.01.2026 20:32
....плятьььь...апппппарат...Ради ****, ну це щось...А НАБУ, ДБР, СБУ, МВС, САП, НАЗК?????
13.01.2026 20:20
Будь яка держконтора ,розплідник корупції!! Корупція знесилює державу,робить її неспроможною виконувати держобов'язки!! А корупціонери це такі саме гниди !!))
13.01.2026 20:25
Вони тут до чого? Це справа контррозвідкі ім. І. Баканова, друзяки по песочничі Зеленського.
13.01.2026 20:54
Авжеж, там ще є СЗР - зовн.розвідка, а там Єрмачило ....Ото хлопець-гвоздь!!!!!!
13.01.2026 20:58
Ага, нанаєуь, саме ГВОЗДЬ.
13.01.2026 21:28
Тобто - 7 років "апарат" нічого не помічав 😎
13.01.2026 20:20
Та не сміши.. Там в апараті всі такі
13.01.2026 20:26
А в нас точно була Революція Гідності ?
- Крупа з мільйонами баксів ....
- молоді прокурори - пенсіонери з шаленими пенсіями і нерухомісю за кордоном
- сьогоді суд випиавдав сумського ТЦКшника , якого впіймали бухим за кермом ...
Це так країна веде війну на виживання ?!
13.01.2026 20:45
«Революцію задумують романтики, втілюють в життя фанатики, а її плодами користуються негідники» - Томас Карлейль
13.01.2026 20:50
вони і самі отримували гроші з Кремля
вони перевіряли інших консультанток
то все через недофінасування апарату

13.01.2026 20:36
Та там немає вже де мітки ставити. В нас представники влади на 99% пов'язані з росією. Тобто умовно ми вже губєрнія, залишилися дрібнички - люди...
13.01.2026 20:21
Та у тому гниднику,гнида на гниді !!))
13.01.2026 20:21
Своя серед своїх. Хіба там є не кацаполюби, а українські патріоти?
13.01.2026 20:22
Таких повно у Раді, Уряді, суддівському корпусі, СБУ, МВС, прокуратурі. І все це прой0би СБУ. А Малюк з гордо піднятою головою репресує НАБУ на замовлення Віслюка.
13.01.2026 20:24
Вони її ще на посаду голови СБУ запропонують. ****** дармоїди.
13.01.2026 20:25
Ой вэй,и никто не замечал;это как тот фигурант -подельник сивковича,шесть лет проработал помощником агента ФСБ,а его даже на допрос не вызвали,что бы услышать - "а я лопух и не знал ничего,моя хата была с краю".
13.01.2026 20:25
І апарат ВР заразом перевірити - шоб два рази не вставати
13.01.2026 20:26
Все пішло від проросійського клоуна який просував "русский мир" в Україні ,ось такі кадри на всіх постах ,або невіглас ,або ворог.
13.01.2026 20:33
к тому времени как эту душечку уволят, на...р, журналюги следующую отыщут, и конца и края этому не будет. Видимо, сбу так было занято , шо ловить каких то там агентов кремля не було часу. Гроши важнее, а шпионы они подождут. Их еще багато.
13.01.2026 20:37
цю душечку НЕ звільнять -
"Нету такого прийома" юридичного проти шпіона

.
13.01.2026 20:46
А ХТО ж її повинен ловити -
НАБУ , СБУ , ГП , САП ...- чія це підслідність ?
13.01.2026 20:49
92% українців вірять тільки в ЗСУ!

це набагато більше, ніж рейтинг самого
Іісуса Христа !
13.01.2026 21:06
Кротовому роду нема переводу доті доки головний жирний кріт дЕрьмак та його бос Віслюк Оманський не в слідчому ізолчторі на Аскольдовому провулку або не на гілці каштану.
13.01.2026 20:39
А кого ви хотіли побачити в команді Голобородька'? Там виключно ті, хто має російський або ізраїльський паспорт, бізнес чи гроші з росії, або з окупованих територій. Недавно висвітили чиновника,м який тони золота зберігає на росії, а оточення Голобородько регулярно возить ''двушки'' в те болото.
13.01.2026 20:47
Срань
13.01.2026 20:52
За п'ять років (2012-2016) "Правфонд" міг надати організаціям, пов'язаним з держслужбовицею, щонайменше 20 мільйонів рублів (майже пів мільйона доларів).... Також, йдеться в матеріалі, у 2016 році Салміна двічі їздила до Москви на перемовини з керівником "Правфонду" Ігорем Панєвкіним Джерело: https://censor.net/ua/n3595206
- тобто 14 років ніхто нічого не бачив ?!
13.01.2026 20:52
Навіть не мрійте на посаду в органах української влади ,якщо у вас нема паспорта терористичної федерації .або тісних зв'язків в тому чумному бараці.
13.01.2026 20:56
Вся фракція "Слуга народа"складається з корупціонерів,зрадників,хабарників,гвалтівників,аналтабушників і всякої мерзоти.Розставили навколо себе таких і помічників,радників і всяких наукових консультантів.
13.01.2026 21:05
Як цінна інформація!
У родини потужняків в окупованому Криму нерухомість за яку вони справно платять, навіть гоблін відмітив їх дисциплінованих платників.
В дівчинку з ВР України треба звільняти і брати у розробку.
13.01.2026 21:06
Вирішення проблеми лежить на поверхні: замінити всіх сбушників на журналістів-розслідувачів.
13.01.2026 21:10
Пізно всралися.
13.01.2026 21:15
А засланого ЗЕблазня коли перевірите???
13.01.2026 21:39
А що робило фсбу??
13.01.2026 21:44
Що, іноагентка, ****?!
13.01.2026 21:48
 
 