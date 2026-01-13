Аппарат Рады проверяет консультанта Салмину, которая, по данным СМИ, годами получала деньги из Кремля
В аппарате Верховной Рады начали проверку в отношении главного научного консультанта парламента Яны Салминой, которая, по данным расследования проекта "Схем", годами получала деньги из Кремля на пророссийскую деятельность в Украине.
Об этом сообщила пресс-служба Верховной Рады Украины, передает Цензор.НЕТ.
Реакция ВР
Там сообщили, что Салмина 11 июня 2019 года была назначена на должность главного научного консультанта отдела по аграрным и экологическим вопросам Главного научно-экспертного управления аппарата.
Назначение состоялось по результатам конкурса на замещение вакантной должности государственной службы во время работы Верховной Рады Украины восьмого созыва. С момента трудоустройства Салмина работает на одной должности.
Будет проверка
В учреждении отметили, что назначили собственную внутреннюю проверку в отношении Яны Салминой. Также по результатам проверок обещают принять меры, о которых проинформируют дополнительно.
- Отмечается, что Салмина не имела и не имеет доступа к государственной тайне. Факты, обнародованные журналистами, касаются периода 2012-2016 годов, то есть до начала работы Салминой в Аппарате, говорится в заявлении.
"Вместе с тем подчеркиваем, что Аппарат придерживается принципов нулевой терпимости, в частности к любым угрозам национальной безопасности. Сразу после обращения 12 января текущего года от Проекта "Схемы" (Радио свободная Европа\Радио Свобода) Аппарат начал проверку и немедленно обратился в Службу безопасности Украины и Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции для проверки в пределах их компетенции изложенных фактов", - добавили в ВР.
можна було створювати підривні організації за зарплату в Россутріднічістві - легальному кацапському шпіонському кублі в центрі Києва
.
- Крупа з мільйонами баксів ....
- молоді прокурори - пенсіонери з шаленими пенсіями і нерухомісю за кордоном
- сьогоді суд випиавдав сумського ТЦКшника , якого впіймали бухим за кермом ...
Це так країна веде війну на виживання ?!
вони і самі отримували гроші з Кремля вони перевіряли інших консультанток
то все через недофінасування апарату
"Нету такого прийома" юридичного проти шпіона
.
НАБУ , СБУ , ГП , САП ...- чія це підслідність ?
це набагато більше, ніж рейтинг самого
Іісуса Христа !
- тобто 14 років ніхто нічого не бачив ?!
У родини потужняків в окупованому Криму нерухомість за яку вони справно платять, навіть гоблін відмітив їх дисциплінованих платників.
В дівчинку з ВР України треба звільняти і брати у розробку.