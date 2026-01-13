Апарат Ради перевіряє консультантку Салміну, яка, за даними ЗМІ, роками отримувала гроші з Кремля
В апараті Верховної Ради розпочали перевірку щодо головної наукової консультантки парламенту Яни Салміної, яка, за даними розслідування проєкту "Схем", роками отримувала гроші з Кремля на проросійську діяльність в Україні.
Про це повідомила пресслужба Верховної Ради України, передає Цензор.НЕТ.
Реакція ВР
Там повідомили, що Салміна 11 червня 2019 року була призначена на посаду головного наукового консультанта відділу з аграрних та екологічних питань Головного науково-експертного управління апарату.
Призначення відбулося за результатами конкурсу на заміщення вакантної посади державної служби за часів роботи Верховної Ради України восьмого скликання. З моменту працевлаштування Салміна працює на одній посаді.
Буде перевірка
В установі зазначили, що призначили власну внутрішню перевірку щодо Салміної. Також за наслідками перевірок обіцяють вжити заходів, про які поінформують додатково.
- Зазначається, що Салміна не мала і не має доступу до державної таємниці. Факти, оприлюднені журналістами, стосуються періоду 2012–2016 років, тобто до початку роботи Салміної в Апараті, йдеться у заяві.
"Разом з тим наголошуємо, що Апарат дотримується принципів нульової толерантності, зокрема до будь-яких загроз національній безпеці. Відразу після факту звернення 12 січня поточного року від Проекту "Схеми" (Радіо вільна Європа\Радіо Свобода) Апарат розпочав перевірку та негайно звернувся до Служби безпеки України та Національного агентства з питань запобігання корупції для перевірки у межах їхньої компетентності викладених фактів", - додали у ВР.
Нагадаємо, за даними ЗМІ, головна наукова консультантка Верховної Ради Яна Салміна роками отримувала гроші з Кремля на проросійську діяльність в Україні.
можна було створювати підривні організації за зарплату в Россутріднічістві - легальному кацапському шпіонському кублі в центрі Києва
вони і самі отримували гроші з Кремля вони перевіряли інших консультанток
то все через недофінасування апарату
"Нету такого прийома" юридичного проти шпіона
НАБУ , СБУ , ГП , САП ...- чія це підслідність ?
це набагато більше, ніж рейтинг самого Іісуса Христа !
Іісуса Христа !
- тобто 14 років ніхто нічого не бачив ?!
У родини потужняків в окупованому Криму нерухомість за яку вони справно платять, навіть гоблін відмітив їх дисциплінованих платників.
В дівчинку з ВР України треба звільняти і брати у розробку.
по ходу ці кацапи вже навіть в такій паніці що не бояться палитись
фразами із рашкатудей про "іноагентів".
Алеж в Україні цього статусу не існує.
Навіть на 12 році війни.
Та вони такі тупі там лишилися що цього і не знають)))
можна розслідувати....