Апарат Ради перевіряє консультантку Салміну, яка, за даними ЗМІ, роками отримувала гроші з Кремля

Юристка з апарату ВР роками отримувала гроші з Кремля: що відомо?

В апараті Верховної Ради розпочали перевірку щодо головної наукової консультантки парламенту Яни Салміної, яка, за даними розслідування проєкту "Схем", роками отримувала гроші з Кремля на проросійську діяльність в Україні.

Про це повідомила пресслужба Верховної Ради України, передає Цензор.НЕТ.

Реакція ВР

Там повідомили, що Салміна 11 червня 2019 року була призначена на посаду головного наукового консультанта відділу з аграрних та екологічних питань Головного науково-експертного управління апарату.

Призначення відбулося за результатами конкурсу на заміщення вакантної посади державної служби за часів роботи Верховної Ради України восьмого скликання. З моменту працевлаштування Салміна працює на одній посаді.

Буде перевірка

В установі зазначили, що призначили власну внутрішню перевірку щодо Салміної. Також за наслідками перевірок обіцяють вжити заходів, про які поінформують додатково.

  • Зазначається, що Салміна не мала і не має доступу до державної таємниці. Факти, оприлюднені журналістами, стосуються періоду 2012–2016 років, тобто до початку роботи Салміної в Апараті, йдеться у заяві.

"Разом з тим наголошуємо, що Апарат дотримується принципів нульової толерантності, зокрема до будь-яких загроз національній безпеці. Відразу після факту звернення 12 січня поточного року від Проекту "Схеми" (Радіо вільна Європа\Радіо Свобода) Апарат розпочав перевірку та негайно звернувся до Служби безпеки України та Національного агентства з питань запобігання корупції для перевірки у межах їхньої компетентності викладених фактів", - додали у ВР.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, головна наукова консультантка Верховної Ради Яна Салміна роками отримувала гроші з Кремля на проросійську діяльність в Україні.

....плятьььь...апппппарат...Ради ****, ну це щось...А НАБУ, ДБР, СБУ, МВС, САП, НАЗК?????
13.01.2026 20:20 Відповісти
Та там немає вже де мітки ставити. В нас представники влади на 99% пов'язані з росією. Тобто умовно ми вже губєрнія, залишилися дрібнички - люди...
13.01.2026 20:21 Відповісти
Тобто - 7 років "апарат" нічого не помічав 😎
13.01.2026 20:20 Відповісти
13.01.2026 20:20 Відповісти
можна !!!

можна було створювати підривні організації за зарплату в Россутріднічістві - легальному кацапському шпіонському кублі в центрі Києва

.
13.01.2026 20:32 Відповісти
Будь яка держконтора ,розплідник корупції!! Корупція знесилює державу,робить її неспроможною виконувати держобов'язки!! А корупціонери це такі саме гниди !!))
13.01.2026 20:25 Відповісти
Вони тут до чого? Це справа контррозвідкі ім. І. Баканова, друзяки по песочничі Зеленського.
13.01.2026 20:54 Відповісти
Авжеж, там ще є СЗР - зовн.розвідка, а там Єрмачило ....Ото хлопець-гвоздь!!!!!!
13.01.2026 20:58 Відповісти
Ага, нанаєуь, саме ГВОЗДЬ.
13.01.2026 21:28 Відповісти
Та не сміши.. Там в апараті всі такі
13.01.2026 20:26 Відповісти
«Революцію задумують романтики, втілюють в життя фанатики, а її плодами користуються негідники» - Томас Карлейль
13.01.2026 20:50 Відповісти
вони і самі отримували гроші з Кремля
вони перевіряли інших консультанток
то все через недофінасування апарату

13.01.2026 20:36 Відповісти
Та у тому гниднику,гнида на гниді !!))
13.01.2026 20:21 Відповісти
Своя серед своїх. Хіба там є не кацаполюби, а українські патріоти?
13.01.2026 20:22 Відповісти
Вони її ще на посаду голови СБУ запропонують. ****** дармоїди.
13.01.2026 20:25 Відповісти
Ой вэй,и никто не замечал;это как тот фигурант -подельник сивковича,шесть лет проработал помощником агента ФСБ,а его даже на допрос не вызвали,что бы услышать - "а я лопух и не знал ничего,моя хата была с краю".
13.01.2026 20:25 Відповісти
І апарат ВР заразом перевірити - шоб два рази не вставати
13.01.2026 20:26 Відповісти
Все пішло від проросійського клоуна який просував "русский мир" в Україні ,ось такі кадри на всіх постах ,або невіглас ,або ворог.
13.01.2026 20:33 Відповісти
к тому времени как эту душечку уволят, на...р, журналюги следующую отыщут, и конца и края этому не будет. Видимо, сбу так было занято , шо ловить каких то там агентов кремля не було часу. Гроши важнее, а шпионы они подождут. Их еще багато.
13.01.2026 20:37 Відповісти
цю душечку НЕ звільнять -
"Нету такого прийома" юридичного проти шпіона

.
13.01.2026 20:46 Відповісти
А ХТО ж її повинен ловити -
НАБУ , СБУ , ГП , САП ...- чія це підслідність ?
13.01.2026 20:49 Відповісти
92% українців вірять тільки в ЗСУ!

це набагато більше, ніж рейтинг самого
Іісуса Христа !
13.01.2026 21:06 Відповісти
А ви з ним були особисто знайомі?
13.01.2026 22:12 Відповісти
Кротовому роду нема переводу доті доки головний жирний кріт дЕрьмак та його бос Віслюк Оманський не в слідчому ізолчторі на Аскольдовому провулку або не на гілці каштану.
13.01.2026 20:39 Відповісти
А кого ви хотіли побачити в команді Голобородька'? Там виключно ті, хто має російський або ізраїльський паспорт, бізнес чи гроші з росії, або з окупованих територій. Недавно висвітили чиновника,м який тони золота зберігає на росії, а оточення Голобородько регулярно возить ''двушки'' в те болото.
13.01.2026 20:47 Відповісти
Срань
13.01.2026 20:52 Відповісти
За п'ять років (2012-2016) "Правфонд" міг надати організаціям, пов'язаним з держслужбовицею, щонайменше 20 мільйонів рублів (майже пів мільйона доларів).... Також, йдеться в матеріалі, у 2016 році Салміна двічі їздила до Москви на перемовини з керівником "Правфонду" Ігорем Панєвкіним Джерело: https://censor.net/ua/n3595206
- тобто 14 років ніхто нічого не бачив ?!
13.01.2026 20:52 Відповісти
Навіть не мрійте на посаду в органах української влади ,якщо у вас нема паспорта терористичної федерації .або тісних зв'язків в тому чумному бараці.
13.01.2026 20:56 Відповісти
Вся фракція "Слуга народа"складається з корупціонерів,зрадників,хабарників,гвалтівників,аналтабушників і всякої мерзоти.Розставили навколо себе таких і помічників,радників і всяких наукових консультантів.
13.01.2026 21:05 Відповісти
Як цінна інформація!
У родини потужняків в окупованому Криму нерухомість за яку вони справно платять, навіть гоблін відмітив їх дисциплінованих платників.
В дівчинку з ВР України треба звільняти і брати у розробку.
13.01.2026 21:06 Відповісти
Вирішення проблеми лежить на поверхні: замінити всіх сбушників на журналістів-розслідувачів.
13.01.2026 21:10 Відповісти
Пізно всралися.
13.01.2026 21:15 Відповісти
А засланого ЗЕблазня коли перевірите???
13.01.2026 21:39 Відповісти
А що робило фсбу??
13.01.2026 21:44 Відповісти
Що, іноагентка, ****?!
13.01.2026 21:48 Відповісти
Олександр #572143

Alexander #588663
по ходу ці кацапи вже навіть в такій паніці що не бояться палитись
фразами із рашкатудей про "іноагентів".
Алеж в Україні цього статусу не існує.
Навіть на 12 році війни.
Та вони такі тупі там лишилися що цього і не знають)))
13.01.2026 21:57 Відповісти
я так думаю вона вже за межами України,
можна розслідувати....
13.01.2026 21:52 Відповісти
Даю 100%, що мова спілкування в апараті верховної ради, як і в ОПі- російська.
13.01.2026 22:02 Відповісти
13.01.2026 22:17 Відповісти
... татаров та єрмачело все парєшають.
13.01.2026 23:24 Відповісти
Мавр зробив свою справу, мавпу потрібно тікати за кордон або на ху....лостан. Точніше маврухі
14.01.2026 06:26 Відповісти
Вгадайте саму корумповану Країну в мирі
14.01.2026 08:17 Відповісти
ЗЕновости почитать так кругом агенты Кремля,а главног агента Кремля никто не замечает.
14.01.2026 08:39 Відповісти
 
 