Новини Зв’язки українських посадовців з Росією
13 516 78

Юристка Салміна, яка роками отримувала гроші з Кремля, тепер оцінює законопроєкти в Раді, - ЗМІ

Головна наукова консультантка Верховної Ради Яна Салміна роками отримувала гроші з Кремлі на проросійські діяльність в Україні.

Про це йдеться в матеріалі проєкту "Схеми", передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

Зараз Салміна працює в ГНЕУ (Головне науково-експертне управління), що входить до апарату Верховної Ради та оцінює законопроєкти, зокрема, за їхніми наслідками та на відповідність Конституції.

Юристка з апарату ВР роками отримувала гроші з Кремля: що відомо?

За даними "Схем", за три роки до роботи в апараті ВР Салміна отримувала фінансування з держбюджету Росії на "захист російської меншини в Україні".

"Кошти надходили на рахунки громадських організацій, які Салміна та її чоловік досі очолюють, а витрачали їх – на системне просування російської мови в Україні", - пишуть автори.

Журналістам вдалося встановити це, проаналізувавши документи витоку з "Правфонду" - створеної в Кремлі організації з "підтримки співвітчизників за кордоном".

За п'ять років (2012-2016) "Правфонд" міг надати організаціям, пов'язаним з держслужбовицею, щонайменше 20 мільйонів рублів (майже пів мільйона доларів), згідно з документами витоку.

Візити до Москви

Також, йдеться в матеріалі, у 2016 році Салміна двічі їздила до Москви на перемовини з керівником "Правфонду" Ігорем Панєвкіним та його радником Вʼячеславом Єлагіним. Вже за три роки після того, вона стала держслужбовицею в українському парламенті.

Батько - громадянин РФ

Салміна проживає у київській квартирі свого батька – громадянина Росії, який сам живе у Підмосковʼї.

За останні десять років Салмін отримав в Росії майже 14 млн рублів - від Інституту "Військово-повітряних сил" Міноборони РФ та низки державних військово-промислових підприємств країни, більшість з яких входить до "Ростеху" та перебуває під міжнародними санкціями.

Про цю нерухомість у своїй декларації держслужбовиця не згадує.

Ні Салміна, ні її батько не прокоментували знахідки журналістів.

Реакція в апараті ВР

Журналісти запитали в очільниці ГНЕУ Світлани Тихонюк, чи відомо їй про зв'язки Салміної із РФ.

"Ви зараз просто увірвались в мій простір, і я опрацьовую відповідальну роботу. Я навіть не можу усвідомити зміст, який ви мені тільки що говорили. Коли буде можливість, ви, будь ласка, записуйтесь на прийом, і тоді я зможу вам відповісти", - відповіла вона та поклала слухавку.

Факти про Салміну журналісти виклали у листі на ім'я керівника Апарату Верховної Ради Вячеслава Штучного.

Там відповіли, що взяли їх до уваги та вже призначили офіційну перевірку щодо Салміної та адресували знахідки "Схем" до НАЗК та СБУ – із проханням про додаткові перевірки.

"Апарат дотримується принципів нульової толерантності, зокрема, до будь-яких загроз національній безпеці. З огляду на інформацію, викладену у вашому зверненні, Апарат направив його копії до Служби безпеки України та Національного агентства з питань запобігання корупції для перевірки викладених фактів у межах їхньої компетенції", – йдеться у відповіді.

"Окремо звертаємо увагу на те, що факти, викладені у вашому зверненні щодо діяльності Яни Салміної у 2012–2016 роках, стосуються періоду її життя до початку роботи в Апараті як державного службовця", - додали там.

За наслідками перевірок у ВР обіцяють вжити заходів, про які поінформують додатково.

Топ коментарі
Ну так вальоді і гоп компанії такі кадри потрібні. Не патріотів же на роботу набирати?
Ну ось і є кур'єр двушечку на москву возити.
агент путіна в святая святих--а сбу все за журналістами бігає-шпіонів шукає у них--а тут осліпла
Ну так вальоді і гоп компанії такі кадри потрібні. Не патріотів же на роботу набирати?
13.01.2026 12:42
13.01.2026 12:42
Вони на фронті потрібні, так після війни їх хоч менше залишиться, не так страшно буде
показати весь коментар
13.01.2026 12:54
Слава Богу, що у Вологді знають де хто кому потрібен.
А тобі особисто, що потрібно?
13.01.2026 15:23
13.01.2026 15:23 Відповісти
Портновські корабельні стюардеси на посадах, захищають не Україну, а ригоАНАЛЬНЕ майно, накрадене шляхом прихватизації в Україні, та чекають, коли їх нарешті прийдуть ґвалтувати разом з родичами, оті *********** орки!! Мертвечуку і деркачу,льовочкину, підрахую, співучому кнуру= «епштейну», вони і так готові …..
13.01.2026 15:27
13.01.2026 15:27 Відповісти
Ну ось і є кур'єр двушечку на москву возити.
13.01.2026 12:42
13.01.2026 12:42 Відповісти
Та вона там не одна.
Ще при здохлому портнову, проект закону раніше опинявся в масквабаді ніж на розгляді ВР.
13.01.2026 14:55
13.01.2026 14:55 Відповісти
ХТОСЬ ЩЕ СУМНІВАЄТЬСЯ??????? Населення мінус 45%
13.01.2026 12:43
13.01.2026 12:43 Відповісти
Хіба із ціми виграєм війну з москолотою ?!
13.01.2026 13:07
13.01.2026 13:07 Відповісти
Нам для таких потрібен такий самий СмерШ як у їхнього Сталіна.
13.01.2026 21:57
13.01.2026 21:57 Відповісти
агент путіна в святая святих--а сбу все за журналістами бігає-шпіонів шукає у них--а тут осліпла
13.01.2026 12:46
13.01.2026 12:46 Відповісти
Так треба Малюка міняти чи ні?
13.01.2026 13:29
13.01.2026 13:29 Відповісти
Ото позиція: що було до нас, нас не цікавить.
А Малюковське СБУ перетворили на контору для ухилянтів і пошуку ухилянтів і СЗЧешників.
13.01.2026 12:48
13.01.2026 12:48 Відповісти
"...факти... стосуються періоду її життя до початку роботи в Апараті як державного службовця"
Так можна і путіна взяти до Апарату ВР як державного службовця після його президентства
13.01.2026 12:49
13.01.2026 12:49 Відповісти
Це не можливо, бо вони на його утриманні
13.01.2026 12:51
13.01.2026 12:51 Відповісти
неможливо
13.01.2026 15:09
13.01.2026 15:09 Відповісти
Ви зовсім з глузду з'їхали, якщо по звільняти держслужбовців яки працюють на ху...лостан, то залишаться тільки ті, що працюють за гроші у конвертах
13.01.2026 12:49
13.01.2026 12:49 Відповісти
Краще розумний хабарник ніж чесний дурень, і краще наш хай і дряпіяка, ніж ідейний ворог. Єдина надія що воно теж контактна. Тобто брала і освоювала, тобто привласнювала путінські гроші
13.01.2026 22:00
13.01.2026 22:00 Відповісти
У антиукраїнській зе-владі з Москвою повʼязані ВСІ, від президента до охоронців і прибиральниць. Там випадкових людей немає.
13.01.2026 12:53
13.01.2026 12:53 Відповісти
"Салміна проживає у київській квартирі свого батька - громадянина Росії, який сам живе у Підмосковʼї.

У 2016 році Салміна двічі їздила до Москви на перемовини з керівником "Правфонду" Ігорем Панєвкіним та його радником Вʼячеславом Єлагіним.
Вже за три роки після того, вона стала держслужбовицею в українському парламенті."
Джерело: https://censor.net/ua/n3595206

Тобто, цю кацапку прийняли на посаду головного консультанта у ВР в 2019 році.
ХТО її туди просунув і хто проводив перевірку цієї особини перед призначенням?
13.01.2026 12:54
13.01.2026 12:54 Відповісти
А що зробиш, військовий стан, що наказують, то і роблять. А тут ціле фсб попросило, щоб депутатів не турбувати, та зайвих грошей не платити
13.01.2026 12:58
13.01.2026 12:58 Відповісти
какая разніца
13.01.2026 13:04
13.01.2026 13:04 Відповісти
А що не так, пані? Якщо ви навчитесь через фалос мозок висмоктувати, ви теж маєте всі шанси зайняти місце у першому ряду біля корита, Свириденко не дасть сбрехати.
13.01.2026 13:07
13.01.2026 13:07 Відповісти
в першому ряду не Свириденко, а Зеленський.
13.01.2026 13:21
13.01.2026 13:21 Відповісти
І ця шалава не тихенько, таємно працювала на паРашу, а голосно, публічно. Навіть за допомогою гуглу її роботодавці у ВР могли б це встановити, не кажучи вже про спецслужби, які мали надати їй допуск.
Але російський слід тільки в НАБУ...

Українофоб, колаборант Вадік Колесніченко та нинішня посадовця апарату ВР.

13.01.2026 14:47
13.01.2026 14:47 Відповісти
Депутаты хоть раз прислушались к заключениям научно-экспертного управления ВРУ? Они его наверно никогда не читают!
13.01.2026 12:54
13.01.2026 12:54 Відповісти
ще одна бл..дь путінська працює на відповідальній посаді.. Хто цих простітуток нагріб нам??? Чому скільки недоістот прорашистських рашистських до цього часу не вичищено??
13.01.2026 12:56
13.01.2026 12:56 Відповісти
Чергове зроблення всіх разом
13.01.2026 12:57
13.01.2026 12:57 Відповісти
Ой,у 19 р нарід обирав нові обличчя а обрав промосковську шваль.Як так то?Чи нам пороблено?Чи просто ми дурні?Але саме головне-нові обличчя не виніі!
13.01.2026 12:57
13.01.2026 12:57 Відповісти
Ну і,звісно,нарід не винен
13.01.2026 13:50
13.01.2026 13:50 Відповісти
Кожний орган нашої країни інфекований. Хірургів дуже мало. Потрібно 100 прокурорів і 100 суддів українців позбирати зі всього світу, дати зарплатню по 50 тисяч доларів, дати їм належну охорону і зроблять порядок в державі за пів року.
13.01.2026 12:57
13.01.2026 12:57 Відповісти
Це вам в "офісі простих рішень" такий рецепт розказали?
Так можна ще простіше - "всьо взять і подєліть" (С).
13.01.2026 13:09
13.01.2026 13:09 Відповісти
Перш за все - потрібно президента , який хоче і буде боротися з корупцією .
Президент який в цьому не зацікавлений - вестиме боротьбу не з корупцією , а з цими - 100 прокурорами , і 100 суддями .
13.01.2026 13:10
13.01.2026 13:10 Відповісти
Во!Президент ясне сонечко нам плтрібен!Не тисне що ми самі його обрали як і склад ВРУ?
13.01.2026 13:45
13.01.2026 13:45 Відповісти
А хіба не потрібен ? Ну лади . Нехай цей сидить і далі ..
13.01.2026 13:51
13.01.2026 13:51 Відповісти
Про що і мова-українці мріють що їм колись пощастить що попадеться їм президент що замість них усе зробить.
13.01.2026 14:12
13.01.2026 14:12 Відповісти
Ну так ,, для того ж він і президент .! Для цього його й обирають . Чи як ?
Суспільство обирає серед себе лідера , делегує йому повноваження , дає важелі для того щоб він виконував бажання суспільства .. Що не так ??
Те що він з цим не справляється , або - навмисно не робить те для чого його обрали президентом , це вже інша справа . За це треба карати .
13.01.2026 14:42
13.01.2026 14:42 Відповісти
Ааа то з знесунів?Ну ....прапор у руки і вперед.
13.01.2026 15:21
13.01.2026 15:21 Відповісти
Дутерте. Так як він з наркоманами переміг за пару місяців, то ж саме і з корупціонерами можна зробити.
13.01.2026 22:04
13.01.2026 22:04 Відповісти
Саакашвілі,то ти?
13.01.2026 13:44
13.01.2026 13:44 Відповісти
Кацапи, кацапи! Кругом одні кацапи! І де-не-де євреї біля корита. А де ж патріоти -українці? Та на фронті, гинуть потихеньку за Батьківщину...
13.01.2026 13:03
13.01.2026 13:03 Відповісти
титульна нація, де хоче, там і гине
13.01.2026 13:23
13.01.2026 13:23 Відповісти
Патріоти українці оце все собі в керівники обрали
13.01.2026 13:46
13.01.2026 13:46 Відповісти
"Окремо звертаємо увагу на те, що факти, викладені у вашому зверненні щодо діяльності Яни Салміної у 2012-2016 роках, стосуються періоду її життя до початку роботи в Апараті як державного службовця" Джерело: https://censor.net/ua/n3595206
Мюллєру приносять інформацію, що штірліц до 1930-х років служив в нквд, а гестапо дає відповідь - це було до служби штірліца в СС, а тому не заважайте нам працювати!
13.01.2026 13:07
13.01.2026 13:07 Відповісти
"юрист" Зєля, який роками отримував гроші від Кремля через Госкіно, тепер керує країною. І шо?
13.01.2026 13:07
13.01.2026 13:07 Відповісти
13.01.2026 13:10
13.01.2026 13:10 Відповісти
таке враження ,наче у всіх хто голосував в 19р за зелений кагал🤡 , мізки на цей час витягли і поклали до депозиту ... Ніт всі все розуміли за кого у груди б'ють ,за мишебраття , а вони розрушили життя , хати , розграбували ,і ср* ти хотіли на тих , хто їх привів до влади ...
13.01.2026 13:11
13.01.2026 13:11 Відповісти
Бо у нас завжди голосували так: вибирають кандидата з найвищим рейтингом, а не з ефективною програмою і командою, голосують за нього. А коли він очевидно перемагає, бахваляться знайомим, що переміг кандидат, за якого вони голосували. Дурний стадний інстинкт!
13.01.2026 13:20
13.01.2026 13:20 Відповісти
...
13.01.2026 16:31
13.01.2026 16:31 Відповісти
це ви починаєте компанію до виборів за бабюЛю ? Вона не катить, по всім параметрам ...
13.01.2026 16:34
13.01.2026 16:34 Відповісти
Київ, та Верховна Рада зокрема - вже давно стали пристановищем для всілякої ватної *******.
13.01.2026 13:14
13.01.2026 13:14 Відповісти
**********
13.01.2026 13:27
13.01.2026 13:27 Відповісти
Хтось ще подібному дивується? Мене навпаки страшенно б здивувало, аби вони патріота і кацапоненависника кудись в своє шобло взяли.
13.01.2026 13:28
13.01.2026 13:28 Відповісти
Ця історія смачний плювок у всю нашу систему безпеки . Якщо вона взагалі є .
13.01.2026 13:34
13.01.2026 13:34 Відповісти
СвАя сосна....расєйськая....
13.01.2026 13:35
13.01.2026 13:35 Відповісти
А як чудово 😏 спілкується з журналістами "геніальна" очільниця ГНЕУ Світлана Тихонюк:

"Ви зараз просто увірвались в мій простір, і я опрацьовую відповідальну роботу.
Я навіть не можу усвідомити зміст, який ви мені тільки що говорили. Коли буде можливість, ви, будь ласка, записуйтесь на прийом, і тоді я зможу вам відповісти", - відповіла вона та поклала слухавку."

Джерело: https://censor.net/ua/n3595206

Коли ж буде така можливість? Тоді, коли ця тупувата і хуцпата, найнята за гроші платників податків чиновниця, піде на пенсію?
13.01.2026 13:54
13.01.2026 13:54 Відповісти
Треба ,що б СБУ попрацювала з нею
13.01.2026 14:10
13.01.2026 14:10 Відповісти
СБУ отримеє гроші з тогож МО РФ, що і вона! Тож вони і так разом "працюють"!
13.01.2026 15:31
13.01.2026 15:31 Відповісти
ти що,дурачок?
13.01.2026 16:11
13.01.2026 16:11 Відповісти
Може й ні.
13.01.2026 22:02
13.01.2026 22:02 Відповісти
Ну, тьолка 100% українка. І хрестик, і прізвище. Ну всі атрибути українства при ній (особливо прізвище). Чому ж ви нарікаєте? Щось ніяк не вдуплюсь. Ну... Хіба що ще витатуюйте їй тризуб на чолі
13.01.2026 14:50
13.01.2026 14:50 Відповісти
Її предки з Чебоксар чи Саранська?
13.01.2026 14:52
13.01.2026 14:52 Відповісти
ВР ніби як філіал ФСБ...?
13.01.2026 14:54
13.01.2026 14:54 Відповісти
от так і маємо те, що маємо, коли такі кадри вирішують все.
чому дивуватись
...спіч небен-зі в раді безпеки оон...
і його бредні слухають... про те, що "немає доказів", що раша трощить цивільні об'єкти в Україні ...замість того, щоб сраной метлой викинути рашу з совбезу і оон...
чи у полтори сотні членів оон вуха позакладало, чи вони осліпли...
а тр... все чекає... на що?(
13.01.2026 15:07
13.01.2026 15:07 Відповісти
коли ви вже зрозумієте, що не технократи будують державу, а порядні люди

краще нехай буде дурень, який вчитиметься на роботі, ніж зрадник
13.01.2026 15:10
13.01.2026 15:10 Відповісти
кому буде краще? Зрадникам краще, щоб навколо були зрадники! Всё по плану!
13.01.2026 15:30
13.01.2026 15:30 Відповісти
***** кабiнетна.
13.01.2026 15:10
13.01.2026 15:10 Відповісти
ну вот же

"Отдельно обращаем внимание на то, что факты, изложенные в вашем обращении о деятельности Яны Салминой в 2012-2016 годах, касаются периода ее жизни до начала работы в Аппарате в качестве государственного служащего", - добавили там. Источник: https://censor.net/ru/n3595206
то было раньше . а теперь она перековалась и стала патриоткой Украины
13.01.2026 15:11
13.01.2026 15:11 Відповісти
Ніякої новини в цьому немає,в любого тикни зі " сук уроду" попадеш на мразоту яка пов'язана зі сросією, зеЛайно такий самий малороський скоморох,який любить сросіюшку,тому не дивно що він зібрав навколо себе всіх посіпак сросії,але цього дуже бажав мудрий нарід України.
13.01.2026 15:17
13.01.2026 15:17 Відповісти
зачем вы подкатываете глаза и вскидываете руки к небу? у нас 3/4 страны такие и таких же как сами, только более хитрожопых навыбирали.

Выгребают все, коллективная ответственность, высшая справедливость.
13.01.2026 15:18
13.01.2026 15:18 Відповісти
*******! просто *******! ви ещё шуфрича в раду верните, и всё будет *******!
13.01.2026 15:28
13.01.2026 15:28 Відповісти
З огляду на передостанній абзац цієї інфи напрошується висновок, що цей Штучний хоче нас переконати в тому, що колишні касапські шпигуни можуть добровільно припинити свою "роботу" на ворога?
13.01.2026 17:21
13.01.2026 17:21 Відповісти
Та не може цього бути))))))
13.01.2026 18:25
13.01.2026 18:25 Відповісти
...нічого дивного, диверсанти почуваються добре в Україні, може тому і пана Малюка звільнили.
13.01.2026 23:44
13.01.2026 23:44 Відповісти
Вибори у Верховну Раду відбулися в 2019 році у липні, тобто на час призначення цієї особи, у червні, керівництво ВР складалося з представників БПП та НФ. Яка прикра несподіванка!
14.01.2026 04:22
14.01.2026 04:22 Відповісти
"Керівник Апарату також повідомив, що Салміна була призначена за результатами конкурсного відбору у червні 2019 року, але спеціальна перевірка тоді не проводилась, оскільки її посада належить до категорії В, яка це не передбачає."
14.01.2026 04:27
14.01.2026 04:27 Відповісти
 
 