Юристка Салміна, яка роками отримувала гроші з Кремля, тепер оцінює законопроєкти в Раді, - ЗМІ

Головна наукова консультантка Верховної Ради Яна Салміна роками отримувала гроші з Кремлі на проросійські діяльність в Україні.

Про це йдеться в матеріалі проєкту "Схеми", передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

Зараз Салміна працює в ГНЕУ (Головне науково-експертне управління), що входить до апарату Верховної Ради та оцінює законопроєкти, зокрема, за їхніми наслідками та на відповідність Конституції.

За даними "Схем", за три роки до роботи в апараті ВР Салміна отримувала фінансування з держбюджету Росії на "захист російської меншини в Україні".

"Кошти надходили на рахунки громадських організацій, які Салміна та її чоловік досі очолюють, а витрачали їх – на системне просування російської мови в Україні", - пишуть автори.

Журналістам вдалося встановити це, проаналізувавши документи витоку з "Правфонду" - створеної в Кремлі організації з "підтримки співвітчизників за кордоном".

За п'ять років (2012-2016) "Правфонд" міг надати організаціям, пов'язаним з держслужбовицею, щонайменше 20 мільйонів рублів (майже пів мільйона доларів), згідно з документами витоку.

Візити до Москви

Також, йдеться в матеріалі, у 2016 році Салміна двічі їздила до Москви на перемовини з керівником "Правфонду" Ігорем Панєвкіним та його радником Вʼячеславом Єлагіним. Вже за три роки після того, вона стала держслужбовицею в українському парламенті.

Батько - громадянин РФ

Салміна проживає у київській квартирі свого батька – громадянина Росії, який сам живе у Підмосковʼї.

За останні десять років Салмін отримав в Росії майже 14 млн рублів - від Інституту "Військово-повітряних сил" Міноборони РФ та низки державних військово-промислових підприємств країни, більшість з яких входить до "Ростеху" та перебуває під міжнародними санкціями.

Про цю нерухомість у своїй декларації держслужбовиця не згадує.

Ні Салміна, ні її батько не прокоментували знахідки журналістів.

Реакція в апараті ВР

Журналісти запитали в очільниці ГНЕУ Світлани Тихонюк, чи відомо їй про зв'язки Салміної із РФ.

"Ви зараз просто увірвались в мій простір, і я опрацьовую відповідальну роботу. Я навіть не можу усвідомити зміст, який ви мені тільки що говорили. Коли буде можливість, ви, будь ласка, записуйтесь на прийом, і тоді я зможу вам відповісти", - відповіла вона та поклала слухавку.

Факти про Салміну журналісти виклали у листі на ім'я керівника Апарату Верховної Ради Вячеслава Штучного.

Там відповіли, що взяли їх до уваги та вже призначили офіційну перевірку щодо Салміної та адресували знахідки "Схем" до НАЗК та СБУ – із проханням про додаткові перевірки.

"Апарат дотримується принципів нульової толерантності, зокрема, до будь-яких загроз національній безпеці. З огляду на інформацію, викладену у вашому зверненні, Апарат направив його копії до Служби безпеки України та Національного агентства з питань запобігання корупції для перевірки викладених фактів у межах їхньої компетенції", – йдеться у відповіді.

"Окремо звертаємо увагу на те, що факти, викладені у вашому зверненні щодо діяльності Яни Салміної у 2012–2016 роках, стосуються періоду її життя до початку роботи в Апараті як державного службовця", - додали там.

За наслідками перевірок у ВР обіцяють вжити заходів, про які поінформують додатково.

