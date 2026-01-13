Юрист Салмина, годами получавшая деньги из Кремля, теперь оценивает законопроекты в Раде, - СМИ

Главный научный консультант Верховной Рады Яна Салмина годами получала деньги из Кремля на пророссийскую деятельность в Украине.

Об этом говорится в материале проекта "Схеми", передает Цензор.НЕТ.

Подробности

В данное время Салмина работает в ГНЭУ (Главное научно-экспертное управление), входящем в аппарат Верховной Рады и оценивающем законопроекты, в частности, по их последствиям и на соответствие Конституции.

По данным "Схем", за три года до работы в аппарате ВР Салмина получала финансирование из госбюджета России на "защиту российского меньшинства в Украине".

"Средства поступали на счета общественных организаций, которые Салмина и ее муж до сих пор возглавляют, а тратили их – на системное продвижение русского языка в Украине", - пишут авторы.

Журналистам удалось установить это, проанализировав документы утечки из "Правфонда" - созданной в Кремле организации по "поддержке соотечественников за рубежом".

За пять лет (2012-2016) "Правфонд" мог предоставить организациям, связанным с госслужащей, не менее 20 миллионов рублей (почти полмиллиона долларов), согласно документам утечки.

Визиты в Москву

Также, говорится в материале, в 2016 году Салмина дважды ездила в Москву на переговоры с руководителем "Правфонда" Игорем Паневкиным и его советником Вячеславом Елагиным. Уже через три года после этого она стала госслужащей в украинском парламенте.

Отец - гражданин РФ

Салмина проживает в киевской квартире своего отца – гражданина России, который сам живет в Подмосковье.

За последние десять лет Салмин получил в России почти 14 млн рублей - от Института "Военно-воздушных сил" Минобороны РФ и ряда государственных военно-промышленных предприятий страны, большинство из которых входит в "Ростех" и находится под международными санкциями.

Об этой недвижимости в своей декларации госслужащая не упоминает.

Ни Салмина, ни ее отец не прокомментировали находки журналистов.

Реакция в аппарате ВР

Журналисты спросили у главы ГНЭУ Светланы Тихонюк, известно ли ей о связях Салминой с РФ.

"Вы сейчас просто ворвались в мое пространство, и я занимаюсь ответственной работой. Я даже не могу осознать содержание того, что вы мне только что говорили. Когда будет возможность, вы, пожалуйста, запишитесь на прием, и тогда я смогу вам ответить", - ответила она и повесила трубку.

Факты о Салминой журналисты изложили в письме на имя руководителя Аппарата Верховной Рады Вячеслава Штучного.

Там ответили, что приняли их во внимание и уже назначили официальную проверку в отношении Салминой и адресовали находки "Схем" в НАПК и СБУ – с просьбой о дополнительных проверках.

"Аппарат придерживается принципов нулевой терпимости, в частности, к любым угрозам национальной безопасности. Учитывая информацию, изложенную в вашем обращении, Аппарат направил его копии в Службу безопасности Украины и Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции для проверки изложенных фактов в пределах их компетенции", – говорится в ответе.

"Отдельно обращаем внимание на то, что факты, изложенные в вашем обращении о деятельности Яны Салминой в 2012-2016 годах, касаются периода ее жизни до начала работы в Аппарате в качестве государственного служащего", - добавили там.

По результатам проверок в ВР обещают принять меры, о которых проинформируют дополнительно.

