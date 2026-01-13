РУС
Новости Связи украинских чиновников с Россией
6 523 66

Юрист Салмина, годами получавшая деньги из Кремля, теперь оценивает законопроекты в Раде, - СМИ

Главный научный консультант Верховной Рады Яна Салмина годами получала деньги из Кремля на пророссийскую деятельность в Украине.

Об этом говорится в материале проекта "Схеми", передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

В данное время Салмина работает в ГНЭУ (Главное научно-экспертное управление), входящем в аппарат Верховной Рады и оценивающем законопроекты, в частности, по их последствиям и на соответствие Конституции.

Юрист из аппарата ВР годами получала деньги из Кремля: что известно?

По данным "Схем", за три года до работы в аппарате ВР Салмина получала финансирование из госбюджета России на "защиту российского меньшинства в Украине".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Торговля голосами" в Раде: для 5 "слуг народа" ВАКС назначил залоги от 16 до 40 млн грн

"Средства поступали на счета общественных организаций, которые Салмина и ее муж до сих пор возглавляют, а тратили их – на системное продвижение русского языка в Украине", - пишут авторы.

Журналистам удалось установить это, проанализировав документы утечки из "Правфонда" - созданной в Кремле организации по "поддержке соотечественников за рубежом".

За пять лет (2012-2016) "Правфонд" мог предоставить организациям, связанным с госслужащей, не менее 20 миллионов рублей (почти полмиллиона долларов), согласно документам утечки.

Визиты в Москву

Также, говорится в материале, в 2016 году Салмина дважды ездила в Москву на переговоры с руководителем "Правфонда" Игорем Паневкиным и его советником Вячеславом Елагиным. Уже через три года после этого она стала госслужащей в украинском парламенте.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Подгруппы рабочей группы ВР должны подготовить законопроекты о выборах до конца января

Отец - гражданин РФ

Салмина проживает в киевской квартире своего отца – гражданина России, который сам живет в Подмосковье.

За последние десять лет Салмин получил в России почти 14 млн рублей - от Института "Военно-воздушных сил" Минобороны РФ и ряда государственных военно-промышленных предприятий страны, большинство из которых входит в "Ростех" и находится под международными санкциями.

Читайте также: ВР готовит законопроект об отмене отсрочки для студентов в возрасте 25+, - глава комитета Бабак

Об этой недвижимости в своей декларации госслужащая не упоминает.

Ни Салмина, ни ее отец не прокомментировали находки журналистов.

Реакция в аппарате ВР

Журналисты спросили у главы ГНЭУ Светланы Тихонюк, известно ли ей о связях Салминой с РФ.

"Вы сейчас просто ворвались в мое пространство, и я занимаюсь ответственной работой. Я даже не могу осознать содержание того, что вы мне только что говорили. Когда будет возможность, вы, пожалуйста, запишитесь на прием, и тогда я смогу вам ответить", - ответила она и повесила трубку.

Читайте также: Рада планирует 13 января рассмотреть отставки Малюка, Шмыгаля и Федорова, - СМИ

Факты о Салминой журналисты изложили в письме на имя руководителя Аппарата Верховной Рады Вячеслава Штучного.

Там ответили, что приняли их во внимание и уже назначили официальную проверку в отношении Салминой и адресовали находки "Схем" в НАПК и СБУ – с просьбой о дополнительных проверках.

"Аппарат придерживается принципов нулевой терпимости, в частности, к любым угрозам национальной безопасности. Учитывая информацию, изложенную в вашем обращении, Аппарат направил его копии в Службу безопасности Украины и Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции для проверки изложенных фактов в пределах их компетенции", – говорится в ответе.

"Отдельно обращаем внимание на то, что факты, изложенные в вашем обращении о деятельности Яны Салминой в 2012-2016 годах, касаются периода ее жизни до начала работы в Аппарате в качестве государственного служащего", - добавили там.

По результатам проверок в ВР обещают принять меры, о которых проинформируют дополнительно.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Литва выступила против возобновления диалога ЕС с Россией, - СМИ

Автор: 

ВР (29528) россия (98667)
Топ комментарии
+25
Ну ось і є кур'єр двушечку на москву возити.
показать весь комментарий
13.01.2026 12:42 Ответить
+24
Ну так вальоді і гоп компанії такі кадри потрібні. Не патріотів же на роботу набирати?
показать весь комментарий
13.01.2026 12:42 Ответить
+21
агент путіна в святая святих--а сбу все за журналістами бігає-шпіонів шукає у них--а тут осліпла
показать весь комментарий
13.01.2026 12:46 Ответить
Ну так вальоді і гоп компанії такі кадри потрібні. Не патріотів же на роботу набирати?
показать весь комментарий
13.01.2026 12:42 Ответить
Вони на фронті потрібні, так після війни їх хоч менше залишиться, не так страшно буде
показать весь комментарий
13.01.2026 12:54 Ответить
Слава Богу, що у Вологді знають де хто кому потрібен.
А тобі особисто, що потрібно?
показать весь комментарий
13.01.2026 15:23 Ответить
Портновські корабельні стюардеси на посадах, захищають не Україну, а ригоАНАЛЬНЕ майно, накрадене шляхом прихватизації в Україні, та чекають, коли їх нарешті прийдуть ґвалтувати разом з родичами, оті *********** орки!! Мертвечуку і деркачу,льовочкину, підрахую, співучому кнуру= «епштейну», вони і так готові …..
показать весь комментарий
13.01.2026 15:27 Ответить
Ну ось і є кур'єр двушечку на москву возити.
показать весь комментарий
13.01.2026 12:42 Ответить
Та вона там не одна.
Ще при здохлому портнову, проект закону раніше опинявся в масквабаді ніж на розгляді ВР.
показать весь комментарий
13.01.2026 14:55 Ответить
ХТОСЬ ЩЕ СУМНІВАЄТЬСЯ??????? Населення мінус 45%
показать весь комментарий
13.01.2026 12:43 Ответить
Хіба із ціми виграєм війну з москолотою ?!
показать весь комментарий
13.01.2026 13:07 Ответить
агент путіна в святая святих--а сбу все за журналістами бігає-шпіонів шукає у них--а тут осліпла
показать весь комментарий
13.01.2026 12:46 Ответить
Так треба Малюка міняти чи ні?
показать весь комментарий
13.01.2026 13:29 Ответить
Ото позиція: що було до нас, нас не цікавить.
А Малюковське СБУ перетворили на контору для ухилянтів і пошуку ухилянтів і СЗЧешників.
показать весь комментарий
13.01.2026 12:48 Ответить
"...факти... стосуються періоду її життя до початку роботи в Апараті як державного службовця"
Так можна і путіна взяти до Апарату ВР як державного службовця після його президентства
показать весь комментарий
13.01.2026 12:49 Ответить
Це не можливо, бо вони на його утриманні
показать весь комментарий
13.01.2026 12:51 Ответить
неможливо
показать весь комментарий
13.01.2026 15:09 Ответить
Ви зовсім з глузду з'їхали, якщо по звільняти держслужбовців яки працюють на ху...лостан, то залишаться тільки ті, що працюють за гроші у конвертах
показать весь комментарий
13.01.2026 12:49 Ответить
У антиукраїнській зе-владі з Москвою повʼязані ВСІ, від президента до охоронців і прибиральниць. Там випадкових людей немає.
показать весь комментарий
13.01.2026 12:53 Ответить
"Салміна проживає у київській квартирі свого батька - громадянина Росії, який сам живе у Підмосковʼї.

У 2016 році Салміна двічі їздила до Москви на перемовини з керівником "Правфонду" Ігорем Панєвкіним та його радником Вʼячеславом Єлагіним.
Вже за три роки після того, вона стала держслужбовицею в українському парламенті."
Джерело: https://censor.net/ua/n3595206

Тобто, цю кацапку прийняли на посаду головного консультанта у ВР в 2019 році.
ХТО її туди просунув і хто проводив перевірку цієї особини перед призначенням?
показать весь комментарий
13.01.2026 12:54 Ответить
А що зробиш, військовий стан, що наказують, то і роблять. А тут ціле фсб попросило, щоб депутатів не турбувати, та зайвих грошей не платити
показать весь комментарий
13.01.2026 12:58 Ответить
какая разніца
показать весь комментарий
13.01.2026 13:04 Ответить
А що не так, пані? Якщо ви навчитесь через фалос мозок висмоктувати, ви теж маєте всі шанси зайняти місце у першому ряду біля корита, Свириденко не дасть сбрехати.
показать весь комментарий
13.01.2026 13:07 Ответить
в першому ряду не Свириденко, а Зеленський.
показать весь комментарий
13.01.2026 13:21 Ответить
І ця шалава не тихенько, таємно працювала на паРашу, а голосно, публічно. Навіть за допомогою гуглу її роботодавці у ВР могли б це встановити, не кажучи вже про спецслужби, які мали надати їй допуск.
Але російський слід тільки в НАБУ...

Українофоб, колаборант Вадік Колесніченко та нинішня посадовця апарату ВР.

показать весь комментарий
13.01.2026 14:47 Ответить
Депутаты хоть раз прислушались к заключениям научно-экспертного управления ВРУ? Они его наверно никогда не читают!
показать весь комментарий
13.01.2026 12:54 Ответить
ще одна бл..дь путінська працює на відповідальній посаді.. Хто цих простітуток нагріб нам??? Чому скільки недоістот прорашистських рашистських до цього часу не вичищено??
показать весь комментарий
13.01.2026 12:56 Ответить
Чергове зроблення всіх разом
показать весь комментарий
13.01.2026 12:57 Ответить
Ой,у 19 р нарід обирав нові обличчя а обрав промосковську шваль.Як так то?Чи нам пороблено?Чи просто ми дурні?Але саме головне-нові обличчя не виніі!
показать весь комментарий
13.01.2026 12:57 Ответить
Ну і,звісно,нарід не винен
показать весь комментарий
13.01.2026 13:50 Ответить
Кожний орган нашої країни інфекований. Хірургів дуже мало. Потрібно 100 прокурорів і 100 суддів українців позбирати зі всього світу, дати зарплатню по 50 тисяч доларів, дати їм належну охорону і зроблять порядок в державі за пів року.
показать весь комментарий
13.01.2026 12:57 Ответить
Це вам в "офісі простих рішень" такий рецепт розказали?
Так можна ще простіше - "всьо взять і подєліть" (С).
показать весь комментарий
13.01.2026 13:09 Ответить
Перш за все - потрібно президента , який хоче і буде боротися з корупцією .
Президент який в цьому не зацікавлений - вестиме боротьбу не з корупцією , а з цими - 100 прокурорами , і 100 суддями .
показать весь комментарий
13.01.2026 13:10 Ответить
Во!Президент ясне сонечко нам плтрібен!Не тисне що ми самі його обрали як і склад ВРУ?
показать весь комментарий
13.01.2026 13:45 Ответить
А хіба не потрібен ? Ну лади . Нехай цей сидить і далі ..
показать весь комментарий
13.01.2026 13:51 Ответить
Про що і мова-українці мріють що їм колись пощастить що попадеться їм президент що замість них усе зробить.
показать весь комментарий
13.01.2026 14:12 Ответить
Ну так ,, для того ж він і президент .! Для цього його й обирають . Чи як ?
Суспільство обирає серед себе лідера , делегує йому повноваження , дає важелі для того щоб він виконував бажання суспільства .. Що не так ??
Те що він з цим не справляється , або - навмисно не робить те для чого його обрали президентом , це вже інша справа . За це треба карати .
показать весь комментарий
13.01.2026 14:42 Ответить
Ааа то з знесунів?Ну ....прапор у руки і вперед.
показать весь комментарий
13.01.2026 15:21 Ответить
Саакашвілі,то ти?
показать весь комментарий
13.01.2026 13:44 Ответить
Кацапи, кацапи! Кругом одні кацапи! І де-не-де євреї біля корита. А де ж патріоти -українці? Та на фронті, гинуть потихеньку за Батьківщину...
показать весь комментарий
13.01.2026 13:03 Ответить
титульна нація, де хоче, там і гине
показать весь комментарий
13.01.2026 13:23 Ответить
Патріоти українці оце все собі в керівники обрали
показать весь комментарий
13.01.2026 13:46 Ответить
"Окремо звертаємо увагу на те, що факти, викладені у вашому зверненні щодо діяльності Яни Салміної у 2012-2016 роках, стосуються періоду її життя до початку роботи в Апараті як державного службовця" Джерело: https://censor.net/ua/n3595206
Мюллєру приносять інформацію, що штірліц до 1930-х років служив в нквд, а гестапо дає відповідь - це було до служби штірліца в СС, а тому не заважайте нам працювати!
показать весь комментарий
13.01.2026 13:07 Ответить
"юрист" Зєля, який роками отримував гроші від Кремля через Госкіно, тепер керує країною. І шо?
показать весь комментарий
13.01.2026 13:07 Ответить
показать весь комментарий
13.01.2026 13:10 Ответить
таке враження ,наче у всіх хто голосував в 19р за зелений кагал🤡 , мізки на цей час витягли і поклали до депозиту ... Ніт всі все розуміли за кого у груди б'ють ,за мишебраття , а вони розрушили життя , хати , розграбували ,і ср* ти хотіли на тих , хто їх привів до влади ...
показать весь комментарий
13.01.2026 13:11 Ответить
Бо у нас завжди голосували так: вибирають кандидата з найвищим рейтингом, а не з ефективною програмою і командою, голосують за нього. А коли він очевидно перемагає, бахваляться знайомим, що переміг кандидат, за якого вони голосували. Дурний стадний інстинкт!
показать весь комментарий
13.01.2026 13:20 Ответить
Дякуйте за це Порошенку, а не звинувачуйте народ. Поки Порошенко гнобив Тимошенко, народ все це бачив і проголосував за будь кого, аби не підступний барига.
показать весь комментарий
13.01.2026 15:32 Ответить
Київ, та Верховна Рада зокрема - вже давно стали пристановищем для всілякої ватної *******.
показать весь комментарий
13.01.2026 13:14 Ответить
**********
показать весь комментарий
13.01.2026 13:27 Ответить
Хтось ще подібному дивується? Мене навпаки страшенно б здивувало, аби вони патріота і кацапоненависника кудись в своє шобло взяли.
показать весь комментарий
13.01.2026 13:28 Ответить
Ця історія смачний плювок у всю нашу систему безпеки . Якщо вона взагалі є .
показать весь комментарий
13.01.2026 13:34 Ответить
СвАя сосна....расєйськая....
показать весь комментарий
13.01.2026 13:35 Ответить
А як чудово 😏 спілкується з журналістами "геніальна" очільниця ГНЕУ Світлана Тихонюк:

"Ви зараз просто увірвались в мій простір, і я опрацьовую відповідальну роботу.
Я навіть не можу усвідомити зміст, який ви мені тільки що говорили. Коли буде можливість, ви, будь ласка, записуйтесь на прийом, і тоді я зможу вам відповісти", - відповіла вона та поклала слухавку."

Джерело: https://censor.net/ua/n3595206

Коли ж буде така можливість? Тоді, коли ця тупувата і хуцпата, найнята за гроші платників податків чиновниця, піде на пенсію?
показать весь комментарий
13.01.2026 13:54 Ответить
Треба ,що б СБУ попрацювала з нею
показать весь комментарий
13.01.2026 14:10 Ответить
СБУ отримеє гроші з тогож МО РФ, що і вона! Тож вони і так разом "працюють"!
показать весь комментарий
13.01.2026 15:31 Ответить
Ну, тьолка 100% українка. І хрестик, і прізвище. Ну всі атрибути українства при ній (особливо прізвище). Чому ж ви нарікаєте? Щось ніяк не вдуплюсь. Ну... Хіба що ще витатуюйте їй тризуб на чолі
показать весь комментарий
13.01.2026 14:50 Ответить
Її предки з Чебоксар чи Саранська?
показать весь комментарий
13.01.2026 14:52 Ответить
ВР ніби як філіал ФСБ...?
показать весь комментарий
13.01.2026 14:54 Ответить
от так і маємо те, що маємо, коли такі кадри вирішують все.
чому дивуватись
...спіч небен-зі в раді безпеки оон...
і його бредні слухають... про те, що "немає доказів", що раша трощить цивільні об'єкти в Україні ...замість того, щоб сраной метлой викинути рашу з совбезу і оон...
чи у полтори сотні членів оон вуха позакладало, чи вони осліпли...
а тр... все чекає... на що?(
показать весь комментарий
13.01.2026 15:07 Ответить
коли ви вже зрозумієте, що не технократи будують державу, а порядні люди

краще нехай буде дурень, який вчитиметься на роботі, ніж зрадник
показать весь комментарий
13.01.2026 15:10 Ответить
кому буде краще? Зрадникам краще, щоб навколо були зрадники! Всё по плану!
показать весь комментарий
13.01.2026 15:30 Ответить
***** кабiнетна.
показать весь комментарий
13.01.2026 15:10 Ответить
ну вот же

"Отдельно обращаем внимание на то, что факты, изложенные в вашем обращении о деятельности Яны Салминой в 2012-2016 годах, касаются периода ее жизни до начала работы в Аппарате в качестве государственного служащего", - добавили там. Источник: https://censor.net/ru/n3595206
то было раньше . а теперь она перековалась и стала патриоткой Украины
показать весь комментарий
13.01.2026 15:11 Ответить
Ніякої новини в цьому немає,в любого тикни зі " сук уроду" попадеш на мразоту яка пов'язана зі сросією, зеЛайно такий самий малороський скоморох,який любить сросіюшку,тому не дивно що він зібрав навколо себе всіх посіпак сросії,але цього дуже бажав мудрий нарід України.
показать весь комментарий
13.01.2026 15:17 Ответить
зачем вы подкатываете глаза и вскидываете руки к небу? у нас 3/4 страны такие и таких же как сами, только более хитрожопых навыбирали.

Выгребают все, коллективная ответственность, высшая справедливость.
показать весь комментарий
13.01.2026 15:18 Ответить
*******! просто *******! ви ещё шуфрича в раду верните, и всё будет *******!
показать весь комментарий
13.01.2026 15:28 Ответить
 
 