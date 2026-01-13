Юрист Салмина, годами получавшая деньги из Кремля, теперь оценивает законопроекты в Раде, - СМИ
Главный научный консультант Верховной Рады Яна Салмина годами получала деньги из Кремля на пророссийскую деятельность в Украине.
Об этом говорится в материале проекта "Схеми", передает Цензор.НЕТ.
Подробности
В данное время Салмина работает в ГНЭУ (Главное научно-экспертное управление), входящем в аппарат Верховной Рады и оценивающем законопроекты, в частности, по их последствиям и на соответствие Конституции.
По данным "Схем", за три года до работы в аппарате ВР Салмина получала финансирование из госбюджета России на "защиту российского меньшинства в Украине".
"Средства поступали на счета общественных организаций, которые Салмина и ее муж до сих пор возглавляют, а тратили их – на системное продвижение русского языка в Украине", - пишут авторы.
Журналистам удалось установить это, проанализировав документы утечки из "Правфонда" - созданной в Кремле организации по "поддержке соотечественников за рубежом".
За пять лет (2012-2016) "Правфонд" мог предоставить организациям, связанным с госслужащей, не менее 20 миллионов рублей (почти полмиллиона долларов), согласно документам утечки.
Визиты в Москву
Также, говорится в материале, в 2016 году Салмина дважды ездила в Москву на переговоры с руководителем "Правфонда" Игорем Паневкиным и его советником Вячеславом Елагиным. Уже через три года после этого она стала госслужащей в украинском парламенте.
Отец - гражданин РФ
Салмина проживает в киевской квартире своего отца – гражданина России, который сам живет в Подмосковье.
За последние десять лет Салмин получил в России почти 14 млн рублей - от Института "Военно-воздушных сил" Минобороны РФ и ряда государственных военно-промышленных предприятий страны, большинство из которых входит в "Ростех" и находится под международными санкциями.
Об этой недвижимости в своей декларации госслужащая не упоминает.
Ни Салмина, ни ее отец не прокомментировали находки журналистов.
Реакция в аппарате ВР
Журналисты спросили у главы ГНЭУ Светланы Тихонюк, известно ли ей о связях Салминой с РФ.
"Вы сейчас просто ворвались в мое пространство, и я занимаюсь ответственной работой. Я даже не могу осознать содержание того, что вы мне только что говорили. Когда будет возможность, вы, пожалуйста, запишитесь на прием, и тогда я смогу вам ответить", - ответила она и повесила трубку.
Факты о Салминой журналисты изложили в письме на имя руководителя Аппарата Верховной Рады Вячеслава Штучного.
Там ответили, что приняли их во внимание и уже назначили официальную проверку в отношении Салминой и адресовали находки "Схем" в НАПК и СБУ – с просьбой о дополнительных проверках.
"Аппарат придерживается принципов нулевой терпимости, в частности, к любым угрозам национальной безопасности. Учитывая информацию, изложенную в вашем обращении, Аппарат направил его копии в Службу безопасности Украины и Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции для проверки изложенных фактов в пределах их компетенции", – говорится в ответе.
"Отдельно обращаем внимание на то, что факты, изложенные в вашем обращении о деятельности Яны Салминой в 2012-2016 годах, касаются периода ее жизни до начала работы в Аппарате в качестве государственного служащего", - добавили там.
По результатам проверок в ВР обещают принять меры, о которых проинформируют дополнительно.
А тобі особисто, що потрібно?
Ще при здохлому портнову, проект закону раніше опинявся в масквабаді ніж на розгляді ВР.
А Малюковське СБУ перетворили на контору для ухилянтів і пошуку ухилянтів і СЗЧешників.
Так можна і путіна взяти до Апарату ВР як державного службовця після його президентства
У 2016 році Салміна двічі їздила до Москви на перемовини з керівником "Правфонду" Ігорем Панєвкіним та його радником Вʼячеславом Єлагіним.
Вже за три роки після того, вона стала держслужбовицею в українському парламенті."
Тобто, цю кацапку прийняли на посаду головного консультанта у ВР в 2019 році.
ХТО її туди просунув і хто проводив перевірку цієї особини перед призначенням?
Але російський слід тільки в НАБУ...
Українофоб, колаборант Вадік Колесніченко та нинішня посадовця апарату ВР.
Так можна ще простіше - "всьо взять і подєліть" (С).
Президент який в цьому не зацікавлений - вестиме боротьбу не з корупцією , а з цими - 100 прокурорами , і 100 суддями .
Суспільство обирає серед себе лідера , делегує йому повноваження , дає важелі для того щоб він виконував бажання суспільства .. Що не так ??
Те що він з цим не справляється , або - навмисно не робить те для чого його обрали президентом , це вже інша справа . За це треба карати .
Мюллєру приносять інформацію, що штірліц до 1930-х років служив в нквд, а гестапо дає відповідь - це було до служби штірліца в СС, а тому не заважайте нам працювати!
"Ви зараз просто увірвались в мій простір, і я опрацьовую відповідальну роботу.
Я навіть не можу усвідомити зміст, який ви мені тільки що говорили. Коли буде можливість, ви, будь ласка, записуйтесь на прийом, і тоді я зможу вам відповісти", - відповіла вона та поклала слухавку."
Коли ж буде така можливість? Тоді, коли ця тупувата і хуцпата, найнята за гроші платників податків чиновниця, піде на пенсію?
чому дивуватись
...спіч небен-зі в раді безпеки оон...
і його бредні слухають... про те, що "немає доказів", що раша трощить цивільні об'єкти в Україні ...замість того, щоб сраной метлой викинути рашу з совбезу і оон...
чи у полтори сотні членів оон вуха позакладало, чи вони осліпли...
а тр... все чекає... на що?(
краще нехай буде дурень, який вчитиметься на роботі, ніж зрадник
то было раньше . а теперь она перековалась и стала патриоткой Украины
Выгребают все, коллективная ответственность, высшая справедливость.