На курорте Буковель начали проверку ресторанов после отравления туристов

В течение 26-27 января 2026 года в Госпродпотребслужбу в Ивано-Франковской области поступили два обращения о возможном пищевом отравлении на территории горнолыжного курорта Буковель.

Как сообщает Цензор.НЕТ, посетители горнолыжного курорта накануне почувствовали ухудшение самочувствия после употребления пищи.

Пострадавшие жалуются на тошноту, рвоту, диарею и боль в животе.

Обращения граждан

По словам Леси Семанчук, начальницы управления государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства Главного управления Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области, обращения поступили от двух разных субъектов хозяйствования, пишет Суспільне.

"На данный момент нет сообщений о вспышке от учреждений здравоохранения или Центра контроля и профилактики заболеваний, есть только обращения от людей. Предусмотрено проведение внеплановых проверок в сфере безопасности пищевых продуктов при условии согласования с Госпродпотребслужбой Украины", — отмечает Леся Семанчук.

Готовятся проверки

Специалисты Госпродпотребслужбы уже собирают необходимые обоснования и готовят ходатайства на согласование проверок в Киев. Выявленные нарушения в заведениях общественного питания позволят принять соответствующие меры для защиты туристов и посетителей курорта.

Ранее мы сообщали, что Государственная налоговая служба Украины с начала года в курортной зоне Яремчанщины в Ивано-Франковской области и на горнолыжном курорте "Буковель" выявила нарушений на 3,2 млн грн. Как говорится в сообщении Государственной налоговой службы, было проведено 62 фактических проверки, выявлено 22 неоформленных наемных работника.

