РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5691 посетитель онлайн
Новости Пищевые отравления
16 379 36

На курорте Буковель начали проверку ресторанов после отравления туристов

Отравление на Буковеле: проверка ресторанов

В течение 26-27 января 2026 года в Госпродпотребслужбу в Ивано-Франковской области поступили два обращения о возможном пищевом отравлении на территории горнолыжного курорта Буковель.

Как сообщает Цензор.НЕТ, посетители горнолыжного курорта накануне почувствовали ухудшение самочувствия после употребления пищи.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Пострадавшие жалуются на тошноту, рвоту, диарею и боль в животе.

Читайте также: Проверка курортов Яремче и "Буковель": Налоговая с начала года выявила нарушений на 3,2 миллиона

Обращения граждан

По словам Леси Семанчук, начальницы управления государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства Главного управления Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области, обращения поступили от двух разных субъектов хозяйствования, пишет Суспільне

"На данный момент нет сообщений о вспышке от учреждений здравоохранения или Центра контроля и профилактики заболеваний, есть только обращения от людей. Предусмотрено проведение внеплановых проверок в сфере безопасности пищевых продуктов при условии согласования с Госпродпотребслужбой Украины", — отмечает Леся Семанчук.

Читайте также: Иностранец запустил салют на Буковеле, чтобы поздравить молодоженов: начато уголовное производство, - Нацполиция. ФОТО

Готовятся проверки

Специалисты Госпродпотребслужбы уже собирают необходимые обоснования и готовят ходатайства на согласование проверок в Киев. Выявленные нарушения в заведениях общественного питания позволят принять соответствующие меры для защиты туристов и посетителей курорта.

  • Ранее мы сообщали, что Государственная налоговая служба Украины с начала года в курортной зоне Яремчанщины в Ивано-Франковской области и на горнолыжном курорте "Буковель" выявила нарушений на 3,2 млн грн. Как говорится в сообщении Государственной налоговой службы, было проведено 62 фактических проверки, выявлено 22 неоформленных наемных работника.

Читайте также: 9 миллиардов на Буковель уже не будет — огласка помогла || Без цензуры. ВИДЕО

Автор: 

Буковель (61) отравление (1544) Ивано-Франковская область (989)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+15
показать весь комментарий
27.01.2026 23:06 Ответить
+11
Зараз "лідер світу", візьме під особистий контроль цю справу і особисто приїде, щоб вирішити проблему!
показать весь комментарий
27.01.2026 22:50 Ответить
+10
ТЦК туди сситься їхати. Є можливість потурбувати неправильну людину.
показать весь комментарий
27.01.2026 22:57 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Угу. Дотепер все ок було, а зараз і любити перестали, руки мити перестали. Самому не смішно?
показать весь комментарий
27.01.2026 22:45 Ответить
В Північній Америці, щоб десь в готелі траванули - навіть ніколи й не чув. Поряд в Мексиці - майже щодня.
показать весь комментарий
27.01.2026 22:50 Ответить
ТАКО. Тако не свіже
Та недостатність Потужністі.
показать весь комментарий
27.01.2026 23:37 Ответить
Нашо тут ПА якщо мова про український курорт?
показать весь комментарий
27.01.2026 23:50 Ответить
Отруєння в Буковелі, виклик швидкої та лікування у місцевій лікарні пережила відеопродюсерка BBC News Галина Якушко.

Дівчині стало погано вночі на четвертий день відпочинку. Її сильно нудило, а вранці почалася безперервна блювота і діарея.

"Я зранку кожні 20 хвилин блювала, кожні 5 хвилин пронос. Я взагалі не могла встати. Тобто немає сили абсолютно".

Їй довелося викликати швидку, адже сама дістатися до лікарні вона не могла через сильну слабкість.

Лікарка швидкої допомоги сказала Галині, що такі випадки не рідкість в Буковелі - "ми тут цілими днями пачками возимо цих людей".

Дівчина пролежала під крапельницею три години, після чого її відпустили. Галина каже, що їй стало трохи краще і вона поїхала додому в Київ. Але вона досі не може їсти, адже відчуваю нудоту від будь-якої їжі.

За словами Галини, в лікарні в Буковелі їй не поставили чіткого діагнозу. У лікарні в Києві, до якої вона звернулася, виключили отруєння і пояснили, що це інфекційна хвороба.
показать весь комментарий
28.01.2026 05:20 Ответить
В Івано-Франківському обласному центрі контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ) сказали BBC News, що "ситуацію відстежують".

У Центрі також порадили дотримуватися базових правил гігієни, щоби попередити кишкові інфекції:

мити руки з милом перед вживанням їжі та після відвідування громадських місць,
вживати лише безпечну питну воду,уникати споживання страв і напоїв сумнівної якості, особливо в місцях масового відпочинку,
показать весь комментарий
28.01.2026 05:22 Ответить
Галина каже, що пила лише воду в пляшках, але харчувалася в ресторані курорту.
Дівчина припускає, що вона могла заразитися через воду в крані, адже використовувала її, коли чистила зуби.
показать весь комментарий
28.01.2026 05:24 Ответить
Причиною отруєння часто називали неякісну воду.
У приватних садибах немає централізованої каналізації, власники використовують автономні системи з біосептиком.
Через що каналізаційні відходи можуть потрапляти в ґрунт.
показать весь комментарий
28.01.2026 05:26 Ответить
Там охоронців, у цих власників ресторацій на Буковелі, ціла бригада за чисельністю, оформлених, як фірми мусорських «пенсіонерів-інвалідів»!!
показать весь комментарий
28.01.2026 00:18 Ответить
надійшли два звернення щодо можливого харчового отруєння .....Звернення надійшли від двох різних суб'єктів господарювання. Наразі немає повідомлень про спалах від закладів охорони здоров'я чи Центру контролю і профілактики хвороб, є тільки звернення від людей. якісь зелені розборки щоб вибити з бізнесу конкурентів. навідь при Януковичі такої йуїні не було.
показать весь комментарий
27.01.2026 22:45 Ответить
опублікуйте будь ласка графіки відключення світла курортів Яремче та "Буковель"
показать весь комментарий
28.01.2026 09:41 Ответить
На Буковелі ми уху єлі, бо ціни на борщ і холодець, це уху, уху...
показать весь комментарий
27.01.2026 22:48 Ответить
Зараз "лідер світу", візьме під особистий контроль цю справу і особисто приїде, щоб вирішити проблему!
показать весь комментарий
27.01.2026 22:50 Ответить
ТЦК туди сситься їхати. Є можливість потурбувати неправильну людину.
показать весь комментарий
27.01.2026 22:57 Ответить
показать весь комментарий
27.01.2026 23:06 Ответить
Принаймі це Потужно.
показать весь комментарий
27.01.2026 23:35 Ответить
Якби ТЦК стало внизу на спускові, то з ухилянтів можна було б сформувати не одну гірсько-штурмову бригаду. Головне, що ВЛК проводити не потрібно, тому що той хто здатен опанувати гірські лижи здоровий апріорі!
показать весь комментарий
28.01.2026 00:19 Ответить
Буковель - та взагалі похрен.
показать весь комментарий
27.01.2026 22:58 Ответить
Буковель це держава в державі, поки в країні війна там спокійно і тихо, Ремарк " на західному фронті тихо і без змін" це як раз про Буковель
показать весь комментарий
27.01.2026 23:05 Ответить
А у 21, під Новий Рік неможна було, коли там три тіла бухали водочку та втирали локшину міліонам про шашлики....
показать весь комментарий
27.01.2026 23:23 Ответить
Можливо це трапилося після випадкового допису в чаті, що курорт заблокований тцк?
показать весь комментарий
27.01.2026 23:26 Ответить
Може, щоб два рази не вставати, одразу і військові облікові документи перевірити і у туристів, і у місцевих?
показать весь комментарий
27.01.2026 23:32 Ответить
Хах. Премія давріна для ухилянтів та багатіїв ? ( в сенсі "економічно забронбованих хлопів" )
показать весь комментарий
27.01.2026 23:34 Ответить
А я вже казав,що туди омарів після Водохреща завезли якихось смердячих..
показать весь комментарий
28.01.2026 00:41 Ответить
Та це вже продовжується багато років. В воді , що використовується для приготування страв в Буковелі є якісь бактерії , від яких стає погано частині туристів. А у іншої частині все нормально. Бактеріологічні аналізи води нічого не показують.
У моїх знайомих був конкректний випадок. Компанія з шести осіб.
Харчувалися разом , їли одні і ті ж страви в їдальні (вартість входить в проживання в готелі) .
У трьох революція в животах , у трьох все норм.
показать весь комментарий
28.01.2026 00:44 Ответить
А хто чистив зуби?
показать весь комментарий
28.01.2026 06:53 Ответить
Перевертючих - чоловіків так із 50, усі на «броні»? При ділі?
показать весь комментарий
28.01.2026 06:11 Ответить
Обісралися патріоти блд .....яка сумна новина.....мабуть шашлика наїлися по 1000 грн за 100 грам ..бідосі ....
показать весь комментарий
28.01.2026 06:27 Ответить
це буває там коли воду з річки використовують
деяки люди не переносять її склад

знаю одне - коли катаешся на віндсерфінгу у ліманах та якщо ковтнув води - вийди та вжарь стакан водяри

інакше срачка три дні...
перевірено!!!
показать весь комментарий
28.01.2026 07:04 Ответить
Солі ще туди треба.
показать весь комментарий
28.01.2026 08:59 Ответить
промайнула думка що почали перевірку ресторанів в пошуках ухилянтів....але ні ...турбуются щоб на ціх падлюк понос не напав...
показать весь комментарий
28.01.2026 08:09 Ответить
Пафос потребує жертв. Платити таке бабло, щоб тебе ще й траванули бонусом.
показать весь комментарий
28.01.2026 08:56 Ответить
 
 