На курорте Буковель начали проверку ресторанов после отравления туристов
В течение 26-27 января 2026 года в Госпродпотребслужбу в Ивано-Франковской области поступили два обращения о возможном пищевом отравлении на территории горнолыжного курорта Буковель.
Как сообщает Цензор.НЕТ, посетители горнолыжного курорта накануне почувствовали ухудшение самочувствия после употребления пищи.
Пострадавшие жалуются на тошноту, рвоту, диарею и боль в животе.
Обращения граждан
По словам Леси Семанчук, начальницы управления государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства Главного управления Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области, обращения поступили от двух разных субъектов хозяйствования, пишет Суспільне.
"На данный момент нет сообщений о вспышке от учреждений здравоохранения или Центра контроля и профилактики заболеваний, есть только обращения от людей. Предусмотрено проведение внеплановых проверок в сфере безопасности пищевых продуктов при условии согласования с Госпродпотребслужбой Украины", — отмечает Леся Семанчук.
Готовятся проверки
Специалисты Госпродпотребслужбы уже собирают необходимые обоснования и готовят ходатайства на согласование проверок в Киев. Выявленные нарушения в заведениях общественного питания позволят принять соответствующие меры для защиты туристов и посетителей курорта.
- Ранее мы сообщали, что Государственная налоговая служба Украины с начала года в курортной зоне Яремчанщины в Ивано-Франковской области и на горнолыжном курорте "Буковель" выявила нарушений на 3,2 млн грн. Как говорится в сообщении Государственной налоговой службы, было проведено 62 фактических проверки, выявлено 22 неоформленных наемных работника.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Та недостатність Потужністі.
Дівчині стало погано вночі на четвертий день відпочинку. Її сильно нудило, а вранці почалася безперервна блювота і діарея.
"Я зранку кожні 20 хвилин блювала, кожні 5 хвилин пронос. Я взагалі не могла встати. Тобто немає сили абсолютно".
Їй довелося викликати швидку, адже сама дістатися до лікарні вона не могла через сильну слабкість.
Лікарка швидкої допомоги сказала Галині, що такі випадки не рідкість в Буковелі - "ми тут цілими днями пачками возимо цих людей".
Дівчина пролежала під крапельницею три години, після чого її відпустили. Галина каже, що їй стало трохи краще і вона поїхала додому в Київ. Але вона досі не може їсти, адже відчуваю нудоту від будь-якої їжі.
За словами Галини, в лікарні в Буковелі їй не поставили чіткого діагнозу. У лікарні в Києві, до якої вона звернулася, виключили отруєння і пояснили, що це інфекційна хвороба.
У Центрі також порадили дотримуватися базових правил гігієни, щоби попередити кишкові інфекції:
мити руки з милом перед вживанням їжі та після відвідування громадських місць,
вживати лише безпечну питну воду,уникати споживання страв і напоїв сумнівної якості, особливо в місцях масового відпочинку,
Дівчина припускає, що вона могла заразитися через воду в крані, адже використовувала її, коли чистила зуби.
У приватних садибах немає централізованої каналізації, власники використовують автономні системи з біосептиком.
Через що каналізаційні відходи можуть потрапляти в ґрунт.
У моїх знайомих був конкректний випадок. Компанія з шести осіб.
Харчувалися разом , їли одні і ті ж страви в їдальні (вартість входить в проживання в готелі) .
У трьох революція в животах , у трьох все норм.
деяки люди не переносять її склад
знаю одне - коли катаешся на віндсерфінгу у ліманах та якщо ковтнув води - вийди та вжарь стакан водяри
інакше срачка три дні...
перевірено!!!