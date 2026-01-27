На курорті Буковель почали перевірку ресторанів після отруєння туристів

Упродовж 26–27 січня 2026 року до Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області надійшли два звернення щодо можливого харчового отруєння на території гірськолижного курорту Буковель.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відвідувачі гірськолижного курорту напередодні відчули погіршення самопочуття після споживання їжі.

Постраждалі скаржаться на нудоту, блювання, діарею та біль у животі.

Звернення громадян

За словами Лесі Семанчук, начальниці управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області, звернення надійшли від двох різних суб’єктів господарювання, пише Суспільне.

"Наразі немає повідомлень про спалах від закладів охорони здоров’я чи Центру контролю і профілактики хвороб, є тільки звернення від людей. Передбачено проведення позапланових перевірок у сфері безпечності харчових продуктів за умови погодження з Держпродспоживслужбою України", — зазначає Леся Семанчук.

Готуються перевірки

Фахівці Держпродспоживслужби вже збирають необхідні обґрунтування та готують клопотання на погодження перевірок у Київ. Виявлені порушення у закладах громадського харчування дозволять вжити відповідних заходів для захисту туристів та відвідувачів курорту.

Раніше ми повідомляли, що Державна податкова служба України з початку року в курортній зоні Яремчанщини в Івано-Франківській області та на гірськолижному курорті "Буковель" виявила порушень на 3,2 млн грн. Як ідеться в повідомленні Держподаткової, було проведено 62 фактичні перевірки, виявлено 22 неоформлених найманих працівники.

