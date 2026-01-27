На курорті Буковель почали перевірку ресторанів після отруєння туристів

Упродовж 26–27 січня 2026 року до Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області надійшли два звернення щодо можливого харчового отруєння на території гірськолижного курорту Буковель.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відвідувачі гірськолижного курорту  напередодні відчули погіршення самопочуття після споживання їжі.

Постраждалі скаржаться на нудоту, блювання, діарею та біль у животі.

Звернення громадян

За словами Лесі Семанчук, начальниці управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області, звернення надійшли від двох різних суб’єктів господарювання, пише Суспільне

"Наразі немає повідомлень про спалах від закладів охорони здоров’я чи Центру контролю і профілактики хвороб, є тільки звернення від людей. Передбачено проведення позапланових перевірок у сфері безпечності харчових продуктів за умови погодження з Держпродспоживслужбою України", — зазначає Леся Семанчук.

Готуються перевірки

Фахівці Держпродспоживслужби вже збирають необхідні обґрунтування та готують клопотання на погодження перевірок у Київ. Виявлені порушення у закладах громадського харчування дозволять вжити відповідних заходів для захисту туристів та відвідувачів курорту.

  • Раніше ми повідомляли, що Державна податкова служба України з початку року в курортній зоні Яремчанщини в Івано-Франківській області та на гірськолижному курорті "Буковель" виявила порушень на 3,2 млн грн. Як ідеться в повідомленні Держподаткової, було проведено 62 фактичні перевірки, виявлено 22 неоформлених найманих працівники.

27.01.2026 23:06
Зараз "лідер світу", візьме під особистий контроль цю справу і особисто приїде, щоб вирішити проблему!
27.01.2026 22:50
ТЦК туди сситься їхати. Є можливість потурбувати неправильну людину.
27.01.2026 22:57
Угу. Дотепер все ок було, а зараз і любити перестали, руки мити перестали. Самому не смішно?
27.01.2026 22:45
В Північній Америці, щоб десь в готелі траванули - навіть ніколи й не чув. Поряд в Мексиці - майже щодня.
27.01.2026 22:50
ТАКО. Тако не свіже
Та недостатність Потужністі.
27.01.2026 23:37
Нашо тут ПА якщо мова про український курорт?
27.01.2026 23:50
Отруєння в Буковелі, виклик швидкої та лікування у місцевій лікарні пережила відеопродюсерка BBC News Галина Якушко.

Дівчині стало погано вночі на четвертий день відпочинку. Її сильно нудило, а вранці почалася безперервна блювота і діарея.

"Я зранку кожні 20 хвилин блювала, кожні 5 хвилин пронос. Я взагалі не могла встати. Тобто немає сили абсолютно".

Їй довелося викликати швидку, адже сама дістатися до лікарні вона не могла через сильну слабкість.

Лікарка швидкої допомоги сказала Галині, що такі випадки не рідкість в Буковелі - "ми тут цілими днями пачками возимо цих людей".

Дівчина пролежала під крапельницею три години, після чого її відпустили. Галина каже, що їй стало трохи краще і вона поїхала додому в Київ. Але вона досі не може їсти, адже відчуваю нудоту від будь-якої їжі.

За словами Галини, в лікарні в Буковелі їй не поставили чіткого діагнозу. У лікарні в Києві, до якої вона звернулася, виключили отруєння і пояснили, що це інфекційна хвороба.
28.01.2026 05:20
В Івано-Франківському обласному центрі контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ) сказали BBC News, що "ситуацію відстежують".

У Центрі також порадили дотримуватися базових правил гігієни, щоби попередити кишкові інфекції:

мити руки з милом перед вживанням їжі та після відвідування громадських місць,
вживати лише безпечну питну воду,уникати споживання страв і напоїв сумнівної якості, особливо в місцях масового відпочинку,
28.01.2026 05:22
Галина каже, що пила лише воду в пляшках, але харчувалася в ресторані курорту.
Дівчина припускає, що вона могла заразитися через воду в крані, адже використовувала її, коли чистила зуби.
28.01.2026 05:24
Причиною отруєння часто називали неякісну воду.
У приватних садибах немає централізованої каналізації, власники використовують автономні системи з біосептиком.
Через що каналізаційні відходи можуть потрапляти в ґрунт.
28.01.2026 05:26
Там охоронців, у цих власників ресторацій на Буковелі, ціла бригада за чисельністю, оформлених, як фірми мусорських «пенсіонерів-інвалідів»!!
28.01.2026 00:18
надійшли два звернення щодо можливого харчового отруєння .....Звернення надійшли від двох різних суб'єктів господарювання. Наразі немає повідомлень про спалах від закладів охорони здоров'я чи Центру контролю і профілактики хвороб, є тільки звернення від людей. якісь зелені розборки щоб вибити з бізнесу конкурентів. навідь при Януковичі такої йуїні не було.
27.01.2026 22:45
опублікуйте будь ласка графіки відключення світла курортів Яремче та "Буковель"
28.01.2026 09:41
На Буковелі ми уху єлі, бо ціни на борщ і холодець, це уху, уху...
27.01.2026 22:48
27.01.2026 23:06
Принаймі це Потужно.
27.01.2026 23:35
Якби ТЦК стало внизу на спускові, то з ухилянтів можна було б сформувати не одну гірсько-штурмову бригаду. Головне, що ВЛК проводити не потрібно, тому що той хто здатен опанувати гірські лижи здоровий апріорі!
28.01.2026 00:19
Буковель - та взагалі похрен.
27.01.2026 22:58
Буковель це держава в державі, поки в країні війна там спокійно і тихо, Ремарк " на західному фронті тихо і без змін" це як раз про Буковель
27.01.2026 23:05
А у 21, під Новий Рік неможна було, коли там три тіла бухали водочку та втирали локшину міліонам про шашлики....
27.01.2026 23:23
Можливо це трапилося після випадкового допису в чаті, що курорт заблокований тцк?
27.01.2026 23:26
Може, щоб два рази не вставати, одразу і військові облікові документи перевірити і у туристів, і у місцевих?
27.01.2026 23:32
Хах. Премія давріна для ухилянтів та багатіїв ? ( в сенсі "економічно забронбованих хлопів" )
27.01.2026 23:34
А я вже казав,що туди омарів після Водохреща завезли якихось смердячих..
28.01.2026 00:41
Та це вже продовжується багато років. В воді , що використовується для приготування страв в Буковелі є якісь бактерії , від яких стає погано частині туристів. А у іншої частині все нормально. Бактеріологічні аналізи води нічого не показують.
У моїх знайомих був конкректний випадок. Компанія з шести осіб.
Харчувалися разом , їли одні і ті ж страви в їдальні (вартість входить в проживання в готелі) .
У трьох революція в животах , у трьох все норм.
28.01.2026 00:44
А хто чистив зуби?
28.01.2026 06:53
Перевертючих - чоловіків так із 50, усі на «броні»? При ділі?
28.01.2026 06:11
Обісралися патріоти блд .....яка сумна новина.....мабуть шашлика наїлися по 1000 грн за 100 грам ..бідосі ....
28.01.2026 06:27
це буває там коли воду з річки використовують
деяки люди не переносять її склад

знаю одне - коли катаешся на віндсерфінгу у ліманах та якщо ковтнув води - вийди та вжарь стакан водяри

інакше срачка три дні...
перевірено!!!
28.01.2026 07:04
Солі ще туди треба.
28.01.2026 08:59
промайнула думка що почали перевірку ресторанів в пошуках ухилянтів....але ні ...турбуются щоб на ціх падлюк понос не напав...
28.01.2026 08:09
Пафос потребує жертв. Платити таке бабло, щоб тебе ще й траванули бонусом.
28.01.2026 08:56
 
 