На курорті Буковель почали перевірку ресторанів після отруєння туристів
Упродовж 26–27 січня 2026 року до Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області надійшли два звернення щодо можливого харчового отруєння на території гірськолижного курорту Буковель.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відвідувачі гірськолижного курорту напередодні відчули погіршення самопочуття після споживання їжі.
Постраждалі скаржаться на нудоту, блювання, діарею та біль у животі.
Звернення громадян
За словами Лесі Семанчук, начальниці управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області, звернення надійшли від двох різних суб’єктів господарювання, пише Суспільне.
"Наразі немає повідомлень про спалах від закладів охорони здоров’я чи Центру контролю і профілактики хвороб, є тільки звернення від людей. Передбачено проведення позапланових перевірок у сфері безпечності харчових продуктів за умови погодження з Держпродспоживслужбою України", — зазначає Леся Семанчук.
Готуються перевірки
Фахівці Держпродспоживслужби вже збирають необхідні обґрунтування та готують клопотання на погодження перевірок у Київ. Виявлені порушення у закладах громадського харчування дозволять вжити відповідних заходів для захисту туристів та відвідувачів курорту.
- Раніше ми повідомляли, що Державна податкова служба України з початку року в курортній зоні Яремчанщини в Івано-Франківській області та на гірськолижному курорті "Буковель" виявила порушень на 3,2 млн грн. Як ідеться в повідомленні Держподаткової, було проведено 62 фактичні перевірки, виявлено 22 неоформлених найманих працівники.
Дівчині стало погано вночі на четвертий день відпочинку. Її сильно нудило, а вранці почалася безперервна блювота і діарея.
"Я зранку кожні 20 хвилин блювала, кожні 5 хвилин пронос. Я взагалі не могла встати. Тобто немає сили абсолютно".
Їй довелося викликати швидку, адже сама дістатися до лікарні вона не могла через сильну слабкість.
Лікарка швидкої допомоги сказала Галині, що такі випадки не рідкість в Буковелі - "ми тут цілими днями пачками возимо цих людей".
Дівчина пролежала під крапельницею три години, після чого її відпустили. Галина каже, що їй стало трохи краще і вона поїхала додому в Київ. Але вона досі не може їсти, адже відчуваю нудоту від будь-якої їжі.
За словами Галини, в лікарні в Буковелі їй не поставили чіткого діагнозу. У лікарні в Києві, до якої вона звернулася, виключили отруєння і пояснили, що це інфекційна хвороба.
У Центрі також порадили дотримуватися базових правил гігієни, щоби попередити кишкові інфекції:
мити руки з милом перед вживанням їжі та після відвідування громадських місць,
вживати лише безпечну питну воду,уникати споживання страв і напоїв сумнівної якості, особливо в місцях масового відпочинку,
Дівчина припускає, що вона могла заразитися через воду в крані, адже використовувала її, коли чистила зуби.
У приватних садибах немає централізованої каналізації, власники використовують автономні системи з біосептиком.
Через що каналізаційні відходи можуть потрапляти в ґрунт.
У моїх знайомих був конкректний випадок. Компанія з шести осіб.
Харчувалися разом , їли одні і ті ж страви в їдальні (вартість входить в проживання в готелі) .
У трьох революція в животах , у трьох все норм.
деяки люди не переносять її склад
