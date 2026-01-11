Іноземець запустив салют на Буковелі, щоб привітати молодят: розпочато кримінальне провадження, - Нацполіція. ФОТО
На гірськолижному курорті Буковель у селі Поляниця на Івано-Франківщині іноземець запустив салют, щоб привітати своїх знайомих молодят. Поліція відкрила кримінальне провадження.
Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Івано-Франківській області, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
10 січня ввечері під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили відео запуску салюту в селі Поляниця. Інформацію одразу було зареєстровано, після чого на місце події оперативно виїхали патрульні та слідчо-оперативна група.
Порушником виявився іноземець
Поліцейські обстежили територію, вилучили низку речових доказів, а в результаті проведених розшукових заходів встановили особу правопорушника. Ним виявився іноземець, 1984 року народження. Він пояснив, що запустив салют з метою привітати друзів з одруженням, оскільки компанія разом приїхала на відпочинок.
Зазначається, що за цим фактом розслідується кримінальне провадження, розпочате за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).
Заборона використання піротехніки
- У поліції нагадують, що відповідно до чинного законодавства, на період дії правового режиму воєнного стану використання піротехнічних виробів, зокрема салютів та феєрверків, заборонено.
- Раніше повідомлялося, що за час війни в Україні ухвалили 63 вироки за використання піротехніки.
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