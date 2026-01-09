За час війни в Україні винесли 63 вироки за використання піротехніки: де штрафували найчастіше?

63 вироки за використання піротехніки винесли українські суди від початку повномасштабної війни. І хоча феєрверки заборонені, судовий реєстр стабільно поповнюється такими справами рік до року.

16 рішень за запуск салютів під час війни винесли суди за неповний 2025 рік, повідомляє "Опендатабот".

Найменше вироків було винесено у перший рік повномасштабного вторгнення – лише 5. Тоді могло здаватися, що це поодинокі випадки. Втім за рік кількість судових рішень зросла у 3,4 рази.

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Показово, що порушників карають не тільки адміністративно – понад половина справ кваліфікуються як кримінальні за статтею про хуліганство. У кожному другому випадку суд розцінює запуск салюту не просто як порушення тиші, а як зухвалу поведінку, здатну спричинити паніку та загрозу для людей.

Географія порушень

Найчастіше салюти гримлять у столиці – майже кожен четвертий вирок або 15 справ. На другому місці Дніпропетровщина з 8 вироками, на третьому – Одещина (7 вироків). Разом на ці регіони припадає майже половина всіх вироків.

Яким чином карали порушників?

Покарання за салюти під час війни коливаються від символічних штрафів до реальних тюремних строків:

За дрібне хуліганство суди призначали штрафи у 51-119 гривень.

В кримінальних справах суми зростали до 34 тисяч гривень.

У деяких випадках порушників відправляли на громадські роботи. Наприклад, у Києві чоловік, який запускав феєрверки у стані сп’яніння, отримав 50 годин обов’язкових робіт.

Навіть "святкові" пояснення не рятують. Судова практика містить вироки за феєрверки на гендер-паті та за "холодні фонтани" на весіллях – у цих випадках порушники відбулися штрафами.

З листопада 2023 року використання більшості піротехнічних засобів офіційно заборонено Законом № 7438. Судова практика дедалі частіше підкреслює, що запуск салютів під час війни – це не просто шум, а дія, яка викликає паніку, підвищує соціальну напругу та зневажає людей, які пережили обстріли.

Як повідомлялося, влітку 2025 року в Дніпровському районі Києва поліцейські затримали 43-річного чоловіка, який у стані алкогольного сп’яніння запустив феєрверк з балкона багатоповерхівки. За словами очевидців, вибух феєрверку налякав мешканців сусідніх будинків. На місце події прибула слідчо-оперативна група, яка швидко встановила особу порушника.

Правоохоронці з’ясували, що в крові киянина було 3,11 проміле алкоголю. Він пояснив свої дії бажанням відсвяткувати сімейну подію. З місця події поліцейські вилучили використану пускову установку для феєрверку.

Чоловікові було повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі до п’яти років.