Напідпитку запустив феєрверк із балкона у Києві: чоловіку загрожує до 5 років ув’язнення, - Нацполіція. ФОТО

У Дніпровському районі Києва поліцейські затримали 43-річного чоловіка, який запустив феєрверк з балкона багатоповерхівки, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння.

Про це повідомляє поліція Києва, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, інцидент стався на Воскресенському бульварі. За словами очевидців, вибух феєрверку налякав мешканців прилеглих будинків. На місце події прибула слідчо-оперативна група, яка оперативно встановила особу порушника.

Правоохоронці виявили, що киянин мав 3,11 проміле алкоголю в крові. Сам він пояснив свої дії бажанням відсвяткувати сімейну подію. З місця події поліцейські вилучили використану пускову установку для феєрверку.

Чоловікові повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі строком до п’яти років.

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