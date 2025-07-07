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Новини Фото Воєнний стан Запуск феєрверків
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Напідпитку запустив феєрверк із балкона у Києві: чоловіку загрожує до 5 років ув’язнення, - Нацполіція. ФОТО

У Дніпровському районі Києва поліцейські затримали 43-річного чоловіка, який запустив феєрверк з балкона багатоповерхівки, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння.

Про це повідомляє поліція Києва, передає Цензор.НЕТ.

У Києві затримали чоловіка, який п’яним запустив феєрверк із балкона

Як зазначається, інцидент стався на Воскресенському бульварі. За словами очевидців, вибух феєрверку налякав мешканців прилеглих будинків. На місце події прибула слідчо-оперативна група, яка оперативно встановила особу порушника.

Правоохоронці виявили, що киянин мав 3,11 проміле алкоголю в крові. Сам він пояснив свої дії бажанням відсвяткувати сімейну подію. З місця події поліцейські вилучили використану пускову установку для феєрверку.

Чоловікові повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі строком до п’яти років.

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Київ (19833) Нацполіція (15334) феєрверк (34)


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Мобілізуйте йогов піхоту, побачить справжні феєрверки.
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07.07.2025 15:00 Відповісти
На всю жизнь навеселится..
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07.07.2025 15:25 Відповісти
Дурнів і так вродило, а коли вони ще й п'ють...
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07.07.2025 15:01 Відповісти
Зачекайте: зараз його запропонують розстріляти. Зачекайте хвилин двадцять

Зате коли Генадій Труханов сказав бійцю: "Твоє міце в окопі!" - всі якось одразу замовкли. Бо там голову відкрутити можуть
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07.07.2025 15:10 Відповісти
Обмеження це не позбавлення волі!! Буде ходити прибирати раз у неділю за вироком ..Зато не буде на фронті! Може того і хотів?? Для кого війна, а для кого феєрверки!! Дивляться на депутатів???
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07.07.2025 15:06 Відповісти
Випімши був... Чого причепилися?
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07.07.2025 15:12 Відповісти
 
 