Водійка напідпитку скоїла ДТП на контрольно-ревізійному пункті на Закарпатті: загинув військовий. ФОТОрепортаж

7 липня близько 4:30 до поліції надійшло повідомлення про те, що у місті Перечин автівка влетіла в контрольно-ревізійний пункт правоохоронців. Внаслідок ДТП є потерпілі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

За викликом виїхала слідчо-оперативна група Відділення поліції №1 Ужгородського райуправління поліції. Поліцейські провели першочергові заходи на місці події, оглянули записи з камер відеоспостереження та встановили попередні обставини автопригоди.

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Встановлено, що 53-річна мешканка міста Перечин, керуючи автомобілем "BMW X5" не впоралася з керуванням, виїхала на зустрічну смугу та здійснила наїзд на бетонне огородження контрольно-ревізійного пункту правоохоронців. Внаслідок аварії до лікарні був доставлений 45-річний військовослужбовець ДПСУ, проте від отриманих травм згодом чоловік помер.

Водійка автомобіля мала явні ознаки алкогольного сп’яніння, однак від обстеження на стан сп’яніння вона відмовилася.

"Зловмисницю поліцейські затримали у порядку статті 208 КПК України. Наразі вона перебуває у медзакладі під цілодобовою охороною, оскільки також травмувалася під час зіткнення. Окрім цього до лікарні госпіталізовано і її пасажира – 31-річного мешканця Івано-Франківщини", - йдеться у повідомленні.

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За даним фактом слідчі Головного управління Нацполіції в Закарпатській області відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого.

Затриманій загрожує до 10 років увʼязнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 5 до 10 років.