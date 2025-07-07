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Новини Фото ДТП
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Водійка напідпитку скоїла ДТП на контрольно-ревізійному пункті на Закарпатті: загинув військовий. ФОТОрепортаж

7 липня близько 4:30 до поліції надійшло повідомлення про те, що у місті Перечин автівка влетіла в контрольно-ревізійний пункт правоохоронців. Внаслідок ДТП є потерпілі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

За викликом виїхала слідчо-оперативна група Відділення поліції №1 Ужгородського райуправління поліції. Поліцейські провели першочергові заходи на місці події, оглянули записи з камер відеоспостереження та встановили попередні обставини автопригоди.

Також читайте: ДТП за участю пасажирського автобуса на Дніпропетровщині: одна людина загинула, 17 - травмовані. ФОТО

ДТП на Закарпатті
ДТП на Закарпатті
ДТП на Закарпатті
ДТП на Закарпатті
ДТП на Закарпатті

Встановлено, що 53-річна мешканка міста Перечин, керуючи автомобілем "BMW X5" не впоралася з керуванням, виїхала на зустрічну смугу та здійснила наїзд на бетонне огородження контрольно-ревізійного пункту правоохоронців. Внаслідок аварії до лікарні був доставлений 45-річний військовослужбовець ДПСУ, проте від отриманих травм згодом чоловік помер.

Водійка автомобіля мала явні ознаки алкогольного сп’яніння, однак від обстеження на стан сп’яніння вона відмовилася.

"Зловмисницю поліцейські затримали у порядку статті 208 КПК України. Наразі вона перебуває у медзакладі під цілодобовою охороною, оскільки також травмувалася під час зіткнення. Окрім цього до лікарні госпіталізовано і її пасажира – 31-річного мешканця Івано-Франківщини", - йдеться у повідомленні.

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За даним фактом слідчі Головного управління Нацполіції в Закарпатській області відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого.

Затриманій загрожує до 10 років увʼязнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 5 до 10 років.

Автор: 

ДТП (4501) Нацполіція (15334) Закарпатська область (2092)


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Топ коментарі
+4
Контрольно - ревізійний пункт- це що за муйня ....
І якого був там робив військовий ?
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07.07.2025 13:03 Відповісти
+3
нічого їй не буде -- наша "правоохоронна" система все порішає на користь власниці bmw
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07.07.2025 12:42 Відповісти
+3
Ніс службу на відміну від тебе ухилянта та втікача!
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07.07.2025 13:10 Відповісти
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нічого їй не буде -- наша "правоохоронна" система все порішає на користь власниці bmw
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07.07.2025 12:42 Відповісти
Ти бовдура із себе вдаєш? В тебе вийшло...
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07.07.2025 13:09 Відповісти
П'яна баба страшніша за танк.
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07.07.2025 12:57 Відповісти
не такий вже й захищений західний кордон. а якби румуни напали?
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07.07.2025 13:00 Відповісти
Не румуни, мадьяри. Румуни поки що союзники.
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07.07.2025 13:23 Відповісти
Контрольно - ревізійний пункт- це що за муйня ....
І якого був там робив військовий ?
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07.07.2025 13:03 Відповісти
Ніс службу на відміну від тебе ухилянта та втікача!
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07.07.2025 13:10 Відповісти
Прикордонник!
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07.07.2025 13:13 Відповісти
від мадяр захищав? військові мають знаходитись на сході! натомість тилові криси ловлять цивільних щоб вони за них воювали
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07.07.2025 13:16 Відповісти
По фото видно, що цей блокпост стоїть з правої сторони дороги, тому водійка ніяк не могла виїхати на зустрічну смугу....Це що, отсєбятіна для "пущєй драматічності"?
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07.07.2025 13:12 Відповісти
Закарпаття взагалі прифуїло, тим більш ті потвори, що літають на Х5... Звісно не про тих, що воюють чи працюють на державу!
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07.07.2025 13:13 Відповісти
терміново подвоїти кількість блокпостів та вчетверо збільшити кількість особового складу
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07.07.2025 13:26 Відповісти
 
 