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Судитимуть правоохоронця, який напідпитку скоїв смертельну ДТП у Києві: внаслідок зіткнення загинув військовослужбовець Нацгвардії. ФОТОрепортаж

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо колишнього правоохоронця з Київщини, який у стані сп’яніння спричинив смертельну дорожньо-транспортну пригоду на Гостомельському шосе у столиці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Як зазначається, обвинувальний акт скеровано до суду.

За даними слідства, ввечері 16 грудня 2024 року правоохоронець, перебуваючи за кермом власного автомобіля у стані алкогольного сп’яніння, виїхав на зустрічну смугу, де скоїв лобове зіткнення з авто, яким керував військовослужбовець Національної гвардії України.

Унаслідок зіткнення військовослужбовець загинув на місці події.

ДТП у Києві на Гостомельському шосе
ДТП у Києві на Гостомельському шосе
ДТП у Києві на Гостомельському шосе
ДТП у Києві на Гостомельському шосе

Фігурант уже не служить в правоохоронних органах.

Йому інкримінують ч. 3 ст. 286-1 КК України - керування транспортним засобом у стані сп’яніння, що спричинило загибель людини. Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.

Автор: 

ДТП (4501) Київ (19833) ДБР (3602)


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Коли сяде (надовго) колишній суддя Тандир?
І хто відповідальний за те, що він досі не відбуває покарання?
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07.07.2025 10:18 Відповісти
Він в СІЗО перебуває,це теж не курорт
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07.07.2025 10:23 Відповісти
Невиновен,ну или штраф тысяча и свободен.
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07.07.2025 10:23 Відповісти
По перше не називайте поліцаїв правоохоронцями тому що нічиїх прав крім своїх вони не охороняють. По друге, невже хтось вірить в казки що поліцая серйозно покарають? Зараз поліцаї як бандити з 90-х почувають себе як хазяї країни і людей замість того щоб іти на фронт і виконувати свої обов'язки
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07.07.2025 10:28 Відповісти
 
 