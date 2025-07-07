Судитимуть правоохоронця, який напідпитку скоїв смертельну ДТП у Києві: внаслідок зіткнення загинув військовослужбовець Нацгвардії. ФОТОрепортаж

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо колишнього правоохоронця з Київщини, який у стані сп’яніння спричинив смертельну дорожньо-транспортну пригоду на Гостомельському шосе у столиці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Як зазначається, обвинувальний акт скеровано до суду.

За даними слідства, ввечері 16 грудня 2024 року правоохоронець, перебуваючи за кермом власного автомобіля у стані алкогольного сп’яніння, виїхав на зустрічну смугу, де скоїв лобове зіткнення з авто, яким керував військовослужбовець Національної гвардії України.

Унаслідок зіткнення військовослужбовець загинув на місці події.









Фігурант уже не служить в правоохоронних органах.

Йому інкримінують ч. 3 ст. 286-1 КК України - керування транспортним засобом у стані сп’яніння, що спричинило загибель людини. Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.