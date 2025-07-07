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Будут судить правоохранителя, в нетрезвом состоянии совершившего смертельное ДТП в Киеве: в результате столкновения погиб военнослужащий Нацгвардии. ФОТОрепортаж

Работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении бывшего правоохранителя из Киевской области, который в состоянии опьянения вызвал смертельное дорожно-транспортное происшествие на Гостомельском шоссе в столице.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Как отмечается, обвинительный акт направлен в суд.

По данным следствия, вечером 16 декабря 2024 года правоохранитель, находясь за рулем своего автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу, где совершил лобовое столкновение с авто, которым управлял военнослужащий Национальной гвардии Украины.

В результате столкновения военнослужащий погиб на месте происшествия.

ДТП в Киеве на Гостомельском шоссе
ДТП в Киеве на Гостомельском шоссе
ДТП в Киеве на Гостомельском шоссе
ДТП в Киеве на Гостомельском шоссе

Фигурант уже не служит в правоохранительных органах.

Ему инкриминируют ч. 3 ст. 286-1 УК Украины - управление транспортным средством в состоянии опьянения, повлекшее гибель человека. Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

Автор: 

ДТП (7704) Киев (25829) ГБР (3086)


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Коли сяде (надовго) колишній суддя Тандир?
І хто відповідальний за те, що він досі не відбуває покарання?
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07.07.2025 10:18 Ответить
Він в СІЗО перебуває,це теж не курорт
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07.07.2025 10:23 Ответить
ви в тому впевнені??може у нього камера ,,люкс,, з деякими
поблажками на тяжку долю сидільця-катаржанина
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07.07.2025 12:02 Ответить
Невиновен,ну или штраф тысяча и свободен.
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07.07.2025 10:23 Ответить
голова одного з київських районів,за дтп з 4ма потерпілими під надмірними промілями обійшовся штрафом у 17 000
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07.07.2025 12:03 Ответить
По перше не називайте поліцаїв правоохоронцями тому що нічиїх прав крім своїх вони не охороняють. По друге, невже хтось вірить в казки що поліцая серйозно покарають? Зараз поліцаї як бандити з 90-х почувають себе як хазяї країни і людей замість того щоб іти на фронт і виконувати свої обов'язки
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07.07.2025 10:28 Ответить
👍👍добре сказано і вірно,в часи беззаконня і Конституції на паузі втрачено і легитимність всіх правоохоронних органів ,бо сама їхня суть хорона прав та законності яких нема
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07.07.2025 12:06 Ответить
 
 