Будут судить правоохранителя, в нетрезвом состоянии совершившего смертельное ДТП в Киеве: в результате столкновения погиб военнослужащий Нацгвардии. ФОТОрепортаж

Работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении бывшего правоохранителя из Киевской области, который в состоянии опьянения вызвал смертельное дорожно-транспортное происшествие на Гостомельском шоссе в столице.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Как отмечается, обвинительный акт направлен в суд.

По данным следствия, вечером 16 декабря 2024 года правоохранитель, находясь за рулем своего автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу, где совершил лобовое столкновение с авто, которым управлял военнослужащий Национальной гвардии Украины.

В результате столкновения военнослужащий погиб на месте происшествия.









Фигурант уже не служит в правоохранительных органах.

Ему инкриминируют ч. 3 ст. 286-1 УК Украины - управление транспортным средством в состоянии опьянения, повлекшее гибель человека. Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.