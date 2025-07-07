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Новини Фото ДТП
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ДТП за участю пасажирського автобуса на Дніпропетровщині: одна людина загинула, 17 - травмовані. ФОТО

Поліція Дніпра працює на місці смертельної ДТП за участю пасажирського автобуса. Дорожньо-транспортна пригода сталася 7 липня близько 5:00 на автодорозі в Петриківському районі Дніпропетровщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

За попередньою інформацією, водій автобуса "VAN HOOL" не впорався з керуванням, внаслідок чого транспортний засіб виїхав за межі проїзної частини та перекинувся.

За попередньою інформацією, в результаті аварії загинув один пасажир автобуса, ще 17 осіб отримали тілесні ушкодження. Постраждалих було госпіталізовано до медичних закладів для надання необхідної допомоги.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Автобус з українськими дітьми потрапив у ДТП в Угорщині: 19 травмованих, є важкі. ФОТО

ДТП на Дніпропетровщині
ДТП на Дніпропетровщині
ДТП на Дніпропетровщині

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель людини та тілесні ушкодження).

Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин поді

Автор: 

ДТП (4501) Нацполіція (15334) автобус (358) Дніпропетровська область (3980)


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Якщо я їду легковою 110 км/год(при дозволеній 90 км/год),а автобус мене минає,як стоячого,про якубезпеку може бути мова?Ія ще й пропускаю,бачу,людей везе,а єсть такі,що ще й гонки влаштовують на швидкостях 140 км/год.За маршрутчиків взагалі мовчу.
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07.07.2025 10:20 Відповісти
Якщо я їду легковою 110 км/год(при дозволеній 90 км/год),а автобус мене минає,як стоячого,про якубезпеку може бути мова?Ія ще й пропускаю,бачу,людей везе,а єсть такі,що ще й гонки влаштовують на швидкостях 140 км/год.За маршрутчиків взагалі мовчу.
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07.07.2025 10:20 Відповісти
Ну коли вже ці барани усвідомлять, що вони відповідальні за життя людей, 5 година ранку вулиці пусті ,вчора подібне сталось в угорщині з українськими дітьми.
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07.07.2025 10:22 Відповісти
 
 