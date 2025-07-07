ДТП за участю пасажирського автобуса на Дніпропетровщині: одна людина загинула, 17 - травмовані. ФОТО

Поліція Дніпра працює на місці смертельної ДТП за участю пасажирського автобуса. Дорожньо-транспортна пригода сталася 7 липня близько 5:00 на автодорозі в Петриківському районі Дніпропетровщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

За попередньою інформацією, водій автобуса "VAN HOOL" не впорався з керуванням, внаслідок чого транспортний засіб виїхав за межі проїзної частини та перекинувся.

За попередньою інформацією, в результаті аварії загинув один пасажир автобуса, ще 17 осіб отримали тілесні ушкодження. Постраждалих було госпіталізовано до медичних закладів для надання необхідної допомоги.

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Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель людини та тілесні ушкодження).

Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин поді