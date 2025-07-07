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ДТП с участием пассажирского автобуса в Днепропетровской области: 1 человек погиб, 17 - травмированы. ФОТО

Полиция Днепра работает на месте смертельного ДТП с участием пассажирского автобуса. Дорожно-транспортное происшествие произошло 7 июля около 5:00 на автодороге в Петриковском районе Днепропетровщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

По предварительной информации, водитель автобуса "VAN HOOL" не справился с управлением, в результате чего транспортное средство выехало за пределы проезжей части и перевернулось.

По предварительной информации, в результате аварии погиб один пассажир автобуса, еще 17 человек получили телесные повреждения. Пострадавшие были госпитализированы в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи.

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ДТП в Днепропетровской области
ДТП в Днепропетровской области
ДТП в Днепропетровской области

Следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель человека и телесные повреждения).

Сейчас продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств события.

Автор: 

ДТП (7704) Нацполиция (16614) автобус (99) Днепропетровская область (4199)


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Якщо я їду легковою 110 км/год(при дозволеній 90 км/год),а автобус мене минає,як стоячого,про якубезпеку може бути мова?Ія ще й пропускаю,бачу,людей везе,а єсть такі,що ще й гонки влаштовують на швидкостях 140 км/год.За маршрутчиків взагалі мовчу.
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07.07.2025 10:20 Ответить
Якщо я їду легковою 110 км/год(при дозволеній 90 км/год),а автобус мене минає,як стоячого,про якубезпеку може бути мова?Ія ще й пропускаю,бачу,людей везе,а єсть такі,що ще й гонки влаштовують на швидкостях 140 км/год.За маршрутчиків взагалі мовчу.
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07.07.2025 10:20 Ответить
Ну коли вже ці барани усвідомлять, що вони відповідальні за життя людей, 5 година ранку вулиці пусті ,вчора подібне сталось в угорщині з українськими дітьми.
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07.07.2025 10:22 Ответить
 
 