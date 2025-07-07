ДТП с участием пассажирского автобуса в Днепропетровской области: 1 человек погиб, 17 - травмированы. ФОТО
Полиция Днепра работает на месте смертельного ДТП с участием пассажирского автобуса. Дорожно-транспортное происшествие произошло 7 июля около 5:00 на автодороге в Петриковском районе Днепропетровщины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.
По предварительной информации, водитель автобуса "VAN HOOL" не справился с управлением, в результате чего транспортное средство выехало за пределы проезжей части и перевернулось.
По предварительной информации, в результате аварии погиб один пассажир автобуса, еще 17 человек получили телесные повреждения. Пострадавшие были госпитализированы в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи.
Следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель человека и телесные повреждения).
Сейчас продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств события.
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