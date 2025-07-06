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Новости Фото ДТП
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Автобус с украинскими детьми попал в ДТП в Венгрии: 19 травмированных, есть тяжелые. ФОТО

Сегодня, 6 июля 2025 года, около 5 часов утра автобус, перевозивший украинских детей, при неустановленных обстоятельствах съехал с дороги и перевернулся набок на автодороге 442 между Кунсентмартоном и Тисафельдваром (Венгрия).

Об этом сообщили в консульстве Украины в Венгрии, информирует Цензор.НЕТ.

По информации венгерских оперативных служб, на месте происшествия продолжаются спасательные мероприятия.

Посол Федор Шандор и украинские консулы находятся на месте происшествия с целью оказания оперативного содействия гражданам Украины.

ДТП с украинцами в Венгрии

Также читайте: Четверо украинцев пострадали в результате аварии автобуса в Германии, - МИД

Что известно о травмированных?

Из 77 человек, находившихся в автобусе, - 19 пострадавших, из них 4 человека - с тяжелыми ранениями, погибших нет.

Пострадавшие доставлены в больницы в мм. Солнок, Кечкемет и Сентеш.

Остальные пассажиры сейчас находятся в Доме культуры города Кунсентмартон. В сотрудничестве с местными властями им обеспечено временное расположение и завтрак.

Автор: 

Венгрия (2034) дети (6615) ДТП (7703) МИД (7041)


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Топ комментарии
+8
Що там забули в цій заштопаній країні ******* орбанських ?
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06.07.2025 12:27 Ответить
+3
може це діти закарпатських мадярів....на виховання до Орбана приїхали..
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06.07.2025 12:28 Ответить
+2
За місяць четвертий автобус в Європі потрапив в аварію
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06.07.2025 12:29 Ответить
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Що там забули в цій заштопаній країні ******* орбанських ?
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06.07.2025 12:27 Ответить
може це діти закарпатських мадярів....на виховання до Орбана приїхали..
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06.07.2025 12:28 Ответить
Мабуть забули взяти дозвіл на виїзд на форумі "Цензора". Нормальні люди подорожують світом
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06.07.2025 12:39 Ответить
Це ненормальні люди-це діти,яких відправили на відпочинок у ворожу країну..
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06.07.2025 12:43 Ответить
Ви впевнені, що вони не їхали транзитом?
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06.07.2025 12:45 Ответить
За місяць четвертий автобус в Європі потрапив в аварію
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06.07.2025 12:29 Ответить
навіть не за місяць, а два тижні, і всі зелені, якщо я не переплутав.
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06.07.2025 12:47 Ответить
Водій заснув.
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06.07.2025 12:34 Ответить
Экономия на экипажах.
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06.07.2025 12:38 Ответить
Швидше кава і вік водіїв. Кава батьорить після сну перші 20-30 хв, а потім раптово зворотній ефект і він сильніший, коли поряд засинає напарник.
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06.07.2025 12:58 Ответить
І це знову двухпалубний. Кажу що це зло. В тих же США двухповерхові це міські екскурсійні.
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06.07.2025 12:51 Ответить
Дітей не можна звинувачувати в тому , що батьки відправили їх
до злочинного Орбана і його влади !!
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06.07.2025 12:52 Ответить
 
 