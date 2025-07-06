Автобус с украинскими детьми попал в ДТП в Венгрии: 19 травмированных, есть тяжелые. ФОТО
Сегодня, 6 июля 2025 года, около 5 часов утра автобус, перевозивший украинских детей, при неустановленных обстоятельствах съехал с дороги и перевернулся набок на автодороге 442 между Кунсентмартоном и Тисафельдваром (Венгрия).
Об этом сообщили в консульстве Украины в Венгрии, информирует Цензор.НЕТ.
По информации венгерских оперативных служб, на месте происшествия продолжаются спасательные мероприятия.
Посол Федор Шандор и украинские консулы находятся на месте происшествия с целью оказания оперативного содействия гражданам Украины.
Что известно о травмированных?
Из 77 человек, находившихся в автобусе, - 19 пострадавших, из них 4 человека - с тяжелыми ранениями, погибших нет.
Пострадавшие доставлены в больницы в мм. Солнок, Кечкемет и Сентеш.
Остальные пассажиры сейчас находятся в Доме культуры города Кунсентмартон. В сотрудничестве с местными властями им обеспечено временное расположение и завтрак.
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