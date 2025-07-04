Четверо украинцев пострадали вследствие аварии автобуса в Германии, - МИД

Вследствие аварии автобуса в Германии в ночь на 4 июля пострадали четверо граждан Украины.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины, передает "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.

На момент аварии в автобусе находились 54 пассажира и двое водителей. Получили ранения 23 человека, из них четверо - граждане Украины: 2004, 2006 и двое - 2007 года рождения.

Одну из пострадавших украинок госпитализировали в местную клинику - у нее ушибы и гематомы. Она планирует выписаться из больницы уже в субботу, рассказали в МИД.

"Других трех пострадавших граждан Украины после осмотра и оказания необходимой медицинской помощи обеспечены бесплатными билетами для продолжения путешествия", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ночь на 4 июля вблизи Берлина перевернулся автобус Flixbus, который вез 54 пассажиров из Копенгагена в Вену. Среди них есть и граждане Украины.

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