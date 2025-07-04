Автобус с 54 пассажирами перевернулся в Германии: среди них – украинцы. ФОТО

В ночь на 4 июля вблизи Берлина перевернулся автобус Flixbus, который вез 54 пассажиров из Копенгагена в Вену. Среди них есть и граждане Украины.

Об этом пишет NDR, передает Цензор.НЕТ.

Известно, что авария произошла на трассе A19 возле города Ребель, примерно в 100 км к северо-западу от Берлина. Около 2:30 автобус перевернулся в кювет.

По данным полиции, в автобусе находились 54 пассажира и два водителя. Вследствие ДТП 31 человек получил ранения, из них 25 - легкие, а шесть - тяжелые.

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В полиции рассказали, что вследствие аварии одного мужчину зажало и его удалось освободить только через два часа. Он получил травмы, угрожающие жизни - его доставили вертолетом в берлинскую больницу.

По данным полиции и FlixBus, среди пассажиров были украинцы, но их точное количество не называли. Также были представители разных национальностей: граждане Швеции, Дании, Германии, Польши, Франции, Чехии, Италии, Румынии, Болгарии, Турции, Грузии, Китая, Сирии, Индии, Австралии, Мексики, Бангладеш, Канады и Японии.

На месте ДТП много часов работали различные службы, дорога в направлении Берлина была перекрыта. Автобус подняли в вертикальное положение с помощью двух кранов.

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Для пассажиров, которые не пострадали, организовали запасное транспортное средство, которое доставит их до центрального автовокзала в Берлине. Там им окажут помощь с организацией дальнейшей поездки в Вену.

В компании отметили, что автобус был выпущен в 2025 году, а водитель имел "многолетний опыт".

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