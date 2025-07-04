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Новости Фото ДТП с украинцами в Германии
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Автобус с 54 пассажирами перевернулся в Германии: среди них – украинцы. ФОТО

В ночь на 4 июля вблизи Берлина перевернулся автобус Flixbus, который вез 54 пассажиров из Копенгагена в Вену. Среди них есть и граждане Украины.

Об этом пишет NDR, передает Цензор.НЕТ.

Известно, что авария произошла на трассе A19 возле города Ребель, примерно в 100 км к северо-западу от Берлина. Около 2:30 автобус перевернулся в кювет.

По данным полиции, в автобусе находились 54 пассажира и два водителя. Вследствие ДТП 31 человек получил ранения, из них 25 - легкие, а шесть - тяжелые.

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Под Берлином перевернулся автобус: среди пассажиров есть украинцы

В полиции рассказали, что вследствие аварии одного мужчину зажало и его удалось освободить только через два часа. Он получил травмы, угрожающие жизни - его доставили вертолетом в берлинскую больницу.

По данным полиции и FlixBus, среди пассажиров были украинцы, но их точное количество не называли. Также были представители разных национальностей: граждане Швеции, Дании, Германии, Польши, Франции, Чехии, Италии, Румынии, Болгарии, Турции, Грузии, Китая, Сирии, Индии, Австралии, Мексики, Бангладеш, Канады и Японии.

На месте ДТП много часов работали различные службы, дорога в направлении Берлина была перекрыта. Автобус подняли в вертикальное положение с помощью двух кранов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Автобус с 54 украинцами перевернулся в Румынии, - СМИ. ФОТОрепортаж

Под Берлином перевернулся автобус: среди пассажиров есть украинцы

Для пассажиров, которые не пострадали, организовали запасное транспортное средство, которое доставит их до центрального автовокзала в Берлине. Там им окажут помощь с организацией дальнейшей поездки в Вену.

В компании отметили, что автобус был выпущен в 2025 году, а водитель имел "многолетний опыт".

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Автор: 

Германия (7121) ДТП (7700) украинцы (3882)


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Залишається позаздрити тим, що втекли і зараз живуть своє найкраще життя, подорожуючи ЄС.
Моя колишня колега з окупованої Луганщини мухою злітала туди, отримала аусвайс, виплати за руйнацію житла , пенсію, здала іншу кв гастерам -узбекам, отримує пенсію від щедрого ПФУ та виплати від Німеччини - чом би не покататися?
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04.07.2025 17:58 Ответить
"отримує пенсію від щедрого ПФУ та виплати від Німеччини"

не верьте всему, что вам рассказывают. не может она и пенсию получать и выплаты одновременно. пенсия обязательно пойдет в расчет выплат. ну, может в самом начале прокатило, пока официально оформлялась
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04.07.2025 18:09 Ответить
Немцы запрос в ПФУ шлют?
Не, ну если так, то да.
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04.07.2025 18:19 Ответить
"Немцы запрос в ПФУ шлют?"

вообще-то надеются на вашу честность, но могут и запросить
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04.07.2025 18:24 Ответить
Висота, висота, висота. Центр тяжіння високий. На міжміських трасах на великій швидкості невеличкий чих за кормом і в переворот. Двухпалубні буси мають працювати виключно на міських вулицях де нівелюється їх головний ворог швидкість.
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04.07.2025 17:59 Ответить
Only business
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04.07.2025 18:18 Ответить
Несправедливо, мав перевернутися кацапський автобус десь в усть-пєрдяєвкє
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04.07.2025 18:03 Ответить
 
 