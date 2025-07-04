Автобус із 54 пасажирами перекинувся у Німеччині: серед них – українці. ФОТО
У ніч на 4 липня поблизу Берліна перекинувся автобус Flixbus, який віз 54 пасажирів із Копенгагена до Відня. Серед них є й громадяни України.
Про це пише NDR, передає Цензор.НЕТ.
Відомо, що аварія сталась на трасі A19 біля міста Ребель, приблизно за 100 км на північний захід від Берліна. Близько 2:30 автобус перекинувся у кювет.
За даними поліції, в автобусі перебували 54 пасажири та два водії. У результаті ДТП 31 людина зазнала поранень, з них 25 — легкі, а шість — важкі.
У поліції розповіли, що внаслідок аварії одного чоловіка затиснуло і його вдалося визволити лише через дві години. Він отримав травми, що загрожують життю — його доставили гвинтокрилом до берлінської лікарні.
За даними поліції та FlixBus, серед пасажирів були українці, але їхню точну кількість не називали. Також були представники різних національностей: громадяни Швеції, Данії, Німеччини, Польщі, Франції, Чехії, Італії, Румунії, Болгарії, Туреччини, Грузії, Китаю, Сирії, Індії, Австралії, Мексики, Бангладешу, Канади та Японії.
На місці ДТП багато годин працювали різні служби, дорога у напрямку Берліна була перекрита. Автобус підняли у вертикальне положення за допомогою двох кранів.
Для пасажирів, які не постраждали, організували запасний транспортний засіб, який доправить їх до центрального автовокзалу в Берліні. Там їм нададуть допомогу з організацією подальшої поїздки до Відня.
У компанії зазначили, що автобус був випущений у 2025 році, а водій мав "багаторічний досвід".
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Моя колишня колега з окупованої Луганщини мухою злітала туди, отримала аусвайс, виплати за руйнацію житла , пенсію, здала іншу кв гастерам -узбекам, отримує пенсію від щедрого ПФУ та виплати від Німеччини - чом би не покататися?
не верьте всему, что вам рассказывают. не может она и пенсию получать и выплаты одновременно. пенсия обязательно пойдет в расчет выплат. ну, может в самом начале прокатило, пока официально оформлялась
Не, ну если так, то да.
вообще-то надеются на вашу честность, но могут и запросить