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Новини Фото ДТП з українцями у Німеччині
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Автобус із 54 пасажирами перекинувся у Німеччині: серед них – українці. ФОТО

У ніч на 4 липня поблизу Берліна перекинувся автобус Flixbus, який віз 54 пасажирів із Копенгагена до Відня. Серед них є й громадяни України. 

Про це пише NDR, передає Цензор.НЕТ.

Відомо, що аварія сталась на трасі A19 біля міста Ребель, приблизно за 100 км на північний захід від Берліна. Близько 2:30 автобус перекинувся у кювет.

За даними поліції, в автобусі перебували 54 пасажири та два водії. У результаті ДТП 31 людина зазнала поранень, з них 25 — легкі, а шість — важкі.

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Під Берліном перекинувся автобус: українці серед пасажирів

У поліції розповіли, що внаслідок аварії одного чоловіка затиснуло і його вдалося визволити лише через дві години. Він отримав травми, що загрожують життю — його доставили гвинтокрилом до берлінської лікарні.

За даними поліції та FlixBus, серед пасажирів були українці, але їхню точну кількість не називали. Також були представники різних національностей: громадяни Швеції, Данії, Німеччини, Польщі, Франції, Чехії, Італії, Румунії, Болгарії, Туреччини, Грузії, Китаю, Сирії, Індії, Австралії, Мексики, Бангладешу, Канади та Японії.

На місці ДТП багато годин працювали різні служби, дорога у напрямку Берліна була перекрита. Автобус підняли у вертикальне положення за допомогою двох кранів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Автобус із 54 українцями перекинувся у Румунії, - ЗМІ. ФОТОрепортаж

Під Берліном перекинувся автобус: українці серед пасажирів

Для пасажирів, які не постраждали, організували запасний транспортний засіб, який доправить їх до центрального автовокзалу в Берліні. Там їм нададуть допомогу з організацією подальшої поїздки до Відня.

У компанії зазначили, що автобус був випущений у 2025 році, а водій мав "багаторічний досвід".

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Німеччина (7542) ДТП (4497) українці (2556)


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Залишається позаздрити тим, що втекли і зараз живуть своє найкраще життя, подорожуючи ЄС.
Моя колишня колега з окупованої Луганщини мухою злітала туди, отримала аусвайс, виплати за руйнацію житла , пенсію, здала іншу кв гастерам -узбекам, отримує пенсію від щедрого ПФУ та виплати від Німеччини - чом би не покататися?
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04.07.2025 17:58 Відповісти
"отримує пенсію від щедрого ПФУ та виплати від Німеччини"

не верьте всему, что вам рассказывают. не может она и пенсию получать и выплаты одновременно. пенсия обязательно пойдет в расчет выплат. ну, может в самом начале прокатило, пока официально оформлялась
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04.07.2025 18:09 Відповісти
Немцы запрос в ПФУ шлют?
Не, ну если так, то да.
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04.07.2025 18:19 Відповісти
"Немцы запрос в ПФУ шлют?"

вообще-то надеются на вашу честность, но могут и запросить
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04.07.2025 18:24 Відповісти
Висота, висота, висота. Центр тяжіння високий. На міжміських трасах на великій швидкості невеличкий чих за кормом і в переворот. Двухпалубні буси мають працювати виключно на міських вулицях де нівелюється їх головний ворог швидкість.
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04.07.2025 17:59 Відповісти
Only business
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04.07.2025 18:18 Відповісти
Несправедливо, мав перевернутися кацапський автобус десь в усть-пєрдяєвкє
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04.07.2025 18:03 Відповісти
 
 