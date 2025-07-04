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Новини ДТП з українцями у Німеччині
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Четверо українців постраждали внаслідок аварії автобуса в Німеччині, - МЗС

ДТП в Німеччині

Внаслідок аварії автобуса у Німеччині в ніч на 4 липня постраждали четверо громадян України.

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ України, передає "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.

На момент аварії в автобусі перебували 54 пасажири та двоє водіїв. У результаті дістали поранення 23 людини, з них четверо – громадяни України: 2004, 2006 і двоє – 2007 року народження.

Одну із постраждалих українок госпіталізували до місцевої клініки - у неї забої та гематоми. Вона планує виписатись з лікарні вже в суботу, розповіли в МЗС.

"Інших трьох постраждалих громадян України після огляду та надання необхідної медичної допомоги забезпечено безкоштовними квитками для продовження подорожі", - сказано в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 4 липня поблизу Берліна перекинувся автобус Flixbus, який віз 54 пасажирів із Копенгагена до Відня. Серед них є й громадяни України.

Дивіться також: Автобус із 54 пасажирами перекинувся у Німеччині: серед них – українці. ФОТО

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