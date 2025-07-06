Автобус з українськими дітьми потрапив у ДТП в Угорщині: 19 травмованих, є важкі. ФОТО
Сьогодні, 6 липня 2025 року, близько 5-ї години ранку автобус, що перевозив українських дітей, за невстановлених обставин з'їхав з дороги та перекинувся набік на автодорозі 442 між Кунсентмартоном і Тисафельдваром (Угорщина).
Про це повідомили у консульстві України в Угорщині, інформує Цензор.НЕТ.
За інформацією угорських оперативних служб, на місці події тривають рятувальні заходи.
Посол Федір Шандор та українські консули перебувають на місці події з метою надання оперативного сприяння громадянам України.
Що відомо про травмованих?
З 77 осіб, що перебували в автобусі, - 19 постраждалих, з них 4 особи із важкими пораненнями, загиблих немає.
Постраждалі доправлені до лікарень у мм. Солнок, Кечкемет і Сентеш.
Решта пасажирів наразі перебувають у Будинку культури міста Кунсентмартон. У співпраці з місцевою владою їм забезпечено тимчасове розміщення та сніданок.
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охрененная логика
Звісно є перевізники які мають два водія й заявляють що водії відпочивають як належить, але нажаль часто водії та компанії ігноруюють безпеку, правила якої написані кров'ю.
до злочинного Орбана і його влади !!
чи може ти знаєш маршрут і з впевненістю заявляєш що він обїздив платні дороги ?
та і в будь-якому разі простіше відвалити за віньєтку сотню евро ніж потім очкувати що поштрафують чи витрачати зайве пальне на рух манівцями.
так дійсно то возили малих закарпатців, іншого бути не може.
P.S. Коли бачу на кордоні , величезні черги бусів , котрі везуть людей , при цьому там як правило один водій , мені стає страшно за пасажирів .