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Новини Фото ДТП
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Автобус з українськими дітьми потрапив у ДТП в Угорщині: 19 травмованих, є важкі. ФОТО

Сьогодні, 6 липня 2025 року, близько 5-ї години ранку автобус, що перевозив українських дітей, за невстановлених обставин з'їхав з дороги та перекинувся набік на автодорозі 442 між Кунсентмартоном і Тисафельдваром (Угорщина).

Про це повідомили у консульстві України в Угорщині, інформує Цензор.НЕТ.

За інформацією угорських оперативних служб, на місці події тривають рятувальні заходи.

Посол Федір Шандор та українські консули перебувають на місці події з метою надання оперативного сприяння громадянам України.

ДТП з українцями в Угорщині

Також читайте: Четверо українців постраждали внаслідок аварії автобуса в Німеччині, - МЗС

Що відомо про травмованих?

З 77 осіб, що перебували в автобусі, - 19 постраждалих, з них 4 особи із важкими пораненнями, загиблих немає.

Постраждалі доправлені до лікарень у мм. Солнок, Кечкемет і Сентеш.

Решта пасажирів наразі перебувають у Будинку культури міста Кунсентмартон. У співпраці з місцевою владою їм забезпечено тимчасове розміщення та сніданок.

Автор: 

Угорщина (2374) діти (5192) ДТП (4500) МЗС (4213)


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Топ коментарі
+19
Що там забули в цій заштопаній країні ******* орбанських ?
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06.07.2025 12:27 Відповісти
+8
може це діти закарпатських мадярів....на виховання до Орбана приїхали..
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06.07.2025 12:28 Відповісти
+6
За місяць четвертий автобус в Європі потрапив в аварію
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06.07.2025 12:29 Відповісти
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Що там забули в цій заштопаній країні ******* орбанських ?
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06.07.2025 12:27 Відповісти
може це діти закарпатських мадярів....на виховання до Орбана приїхали..
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06.07.2025 12:28 Відповісти
Мабуть забули взяти дозвіл на виїзд на форумі "Цензора". Нормальні люди подорожують світом
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06.07.2025 12:39 Відповісти
Це ненормальні люди-це діти,яких відправили на відпочинок у ворожу країну..
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06.07.2025 12:43 Відповісти
Ви впевнені, що вони не їхали транзитом?
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06.07.2025 12:45 Відповісти
"Це не нормальні люди - це діти"

охрененная логика
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06.07.2025 13:00 Відповісти
Там дешево. А дітям трнба відпочивати хоть якось.
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06.07.2025 13:02 Відповісти
Якщо в угорщині дешево,то в Польщі-безкоштовно..
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06.07.2025 13:06 Відповісти
Стопе..а Ви впевненні, що це не якась доброчинна організація діток везла туди, де є можливості? Ну типо той лагер безкоштовний..
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06.07.2025 13:13 Відповісти
Якщо ви не зрозуміли з першого разу,то другого і наступних не буде..
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06.07.2025 13:25 Відповісти
То у вас просто дітей немає. І вам й і 5-10 раз не допоможе зрозуміти, що дітям треба відпочивати від війни. Пофігу яка країна, головне - не мокшандія. Головне - не під обстрілами.
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06.07.2025 13:39 Відповісти
Бгггг... Так для багатьох і Штати "ворожа країна". У боротьбі з ворогом головне самому не перетворитися схожим на ворога
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06.07.2025 13:11 Відповісти
Головне,щоб зайва хромосома не заважала..
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06.07.2025 13:27 Відповісти
Зайва хромосома це патужна та незламна залишити дітей під обстрілами на літо в Україні
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06.07.2025 13:33 Відповісти
За місяць четвертий автобус в Європі потрапив в аварію
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06.07.2025 12:29 Відповісти
навіть не за місяць, а два тижні, і всі зелені, якщо я не переплутав.
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06.07.2025 12:47 Відповісти
Таке враження, що немає змінного водія й вони тупо засинають..бо щоб така харахура зі стабілізаційною плитою перекинулась на рівній дорозі - це треба вміти..тупо водло заснуло й крутануло кермо..
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06.07.2025 13:04 Відповісти
Марина якщо Ви колись дізнаєтесь про реальний навик водіїв (деяких, звісно що не всі але ну його нах такі "лоьереї") , як їздять без належного відпочинку, то Ви ніколи, якщо є розум, не посадити свою дитину у автобус.
Звісно є перевізники які мають два водія й заявляють що водії відпочивають як належить, але нажаль часто водії та компанії ігноруюють безпеку, правила якої написані кров'ю.
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06.07.2025 13:39 Відповісти
)))) свого часу я співпрацювала зі всьома перевізниками України. Й точно все про всіх знала.
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06.07.2025 13:50 Відповісти
Зі всіма перевізниками? Знала про кожного водія? Вже б скромніше якось брехала...
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06.07.2025 14:04 Відповісти
Водій заснув.
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06.07.2025 12:34 Відповісти
Экономия на экипажах.
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06.07.2025 12:38 Відповісти
Швидше кава і вік водіїв. Кава батьорить після сну перші 20-30 хв, а потім раптово зворотній ефект і він сильніший, коли поряд засинає напарник.
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06.07.2025 12:58 Відповісти
І це знову двухпалубний. Кажу що це зло. В тих же США двухповерхові це міські екскурсійні.
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06.07.2025 12:51 Відповісти
Дітей не можна звинувачувати в тому , що батьки відправили їх
до злочинного Орбана і його влади !!
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06.07.2025 12:52 Відповісти
Перевізники для європейців і перевізники для українців - такі самі дві великі різниці,як цигарки та інший продукт для Європи і країн 3 Світу...
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06.07.2025 13:04 Відповісти
5 ранку, яка ще може бути обставина окрім засинання?
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06.07.2025 13:12 Відповісти
Причем это уже не первая авария в такое время.
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06.07.2025 13:51 Відповісти
Орбан дорогу перебіг. 100 відсотків.
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06.07.2025 13:23 Відповісти
Питання, що той бус робив на колхозній дорозі, скорочував відстань, чи об"іжав платний відрізок шляху?
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06.07.2025 13:26 Відповісти
В Європі багато таких дорог. І вони не об'їзні.
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06.07.2025 13:42 Відповісти
Згоден, но якщо у нього не був там пункт призначення, то він повинен рухатися більш пристосованими шляхами для такого транспорту, він же не маршрутка між селищами?
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06.07.2025 13:47 Відповісти
Та ну бліна!! Ви хоч раз по Європі катались??? Там між курортними селищами/аквапарками якимось атракціонами, печерами саме такі дороги!! А взимку, в замітіль взагалі глина! Бо жодного ліхтаря немає й можна грейдера спіймати. Причому, цілодобово.
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06.07.2025 13:56 Відповісти
А питання, що робив той бус на дорозі в 5 годин ранку в тебе не виникає?
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06.07.2025 13:45 Відповісти
Ми вже на ти? Ну гаразд Фєдя, у бусів є розклад, і біва по 2 кермувальника і він згідно нього рухається, ще питання є?
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06.07.2025 13:51 Відповісти
У добрячої половини бусів один кермувальник. Економія. І ще раз: яка нагальна потреба була везти дітей в 5 годин ранку, саме тоді, коли спати хочеться найбільше. Чи ти справді вважаєш, що другий водій, навіть якщо він був, перекимаривши, а фактично перемучившись, перед своєю зміною 2 - 3 години в незручній позі на пасажирському сидінні, в 5 годин ранку буде за кермом почуватись бодрячком?
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06.07.2025 14:02 Відповісти
Інформації замало, на днях писали про іншу аварію, так там і назва перевізника і вся поднаготна і з якої точки в яку їхав, а тут наче він на парашуті зпустився і перекинувся, і нічого більше, чий перевізник, регулярний чи замовлений перевізник, кількість кермувальників, з якого міста стартонув, скільки часу водій знаходився за кермом? Мабуть співробітники консульства на Балатоні відпочивали, неділя як ніяк та Свято.
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06.07.2025 14:13 Відповісти
думаєш перевізник зажав 140 еврів на рік щоб юзати платні дороги ?
чи може ти знаєш маршрут і з впевненістю заявляєш що він обїздив платні дороги ?
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06.07.2025 13:59 Відповісти
Я висловив припущення, тому що мало інфи, якщо в тебе більше, поділися з форумчанами.
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06.07.2025 14:04 Відповісти
ну так я і не роблю припущення що він там щось обіздив, це ж не італія а мадярщина..
та і в будь-якому разі простіше відвалити за віньєтку сотню евро ніж потім очкувати що поштрафують чи витрачати зайве пальне на рух манівцями.
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06.07.2025 14:08 Відповісти
Це возили закарпатських дітей щоб мадяр з них швидше зробити.
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06.07.2025 13:35 Відповісти
Діти "слуги народу" з Кривого Рогу та місцевого чиновника отримали від облради путівки на відпочинок до Угорщини, - ЗМІ Джерело: https://censor.net/ua/n3561104
так дійсно то возили малих закарпатців, іншого бути не може.
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06.07.2025 14:01 Відповісти
В старі часи , до перевозки дітей на транспортних підприємствах , допускали тільки самих досвідчених і самих дисциплінованих водіїв , а також надавалися найкращі автобуси , найновіші . Це оформлялося наказом по підприєству . Хтось інший , НЕ МАВ ПРАВА це робити ! Перевезення дітей , в нічний час , взагалі були заборонені . Тепер проаналізуємо що маємо зараз . Кваліфікація водіїв , особливо сьогодні , м"ягко скажемо є сумнівною . Основна маса водіїв на війні . Навіть , якщо водій дисциплінований , дотримується правил роботи і відпочинку водіїв автомобільних екіпажів , він НЕ МАЄ можливості повноцінного відпочинку в часі їзди . До того ж , НІХТО не відмінив приказку " Ніч для того щоб спати , а чорт видумав фари " Маю якесь відношення до цього процесу , розумію як воно є . Тому , наказом заборонив водіям керувати автомобілем з 00 годин до 04 години ранку . Тому водії планують роботу так , щоб цей час бути на відпочинку . Безпека , життя людини - в першу чергу . Може трохи пафосно , але по іншому ніяк .
P.S. Коли бачу на кордоні , величезні черги бусів , котрі везуть людей , при цьому там як правило один водій , мені стає страшно за пасажирів .
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06.07.2025 13:42 Відповісти
👏
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06.07.2025 13:44 Відповісти
 
 