Автобус з українськими дітьми потрапив у ДТП в Угорщині: 19 травмованих, є важкі. ФОТО

Сьогодні, 6 липня 2025 року, близько 5-ї години ранку автобус, що перевозив українських дітей, за невстановлених обставин з'їхав з дороги та перекинувся набік на автодорозі 442 між Кунсентмартоном і Тисафельдваром (Угорщина).

Про це повідомили у консульстві України в Угорщині, інформує Цензор.НЕТ.

За інформацією угорських оперативних служб, на місці події тривають рятувальні заходи.

Посол Федір Шандор та українські консули перебувають на місці події з метою надання оперативного сприяння громадянам України.

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Що відомо про травмованих?

З 77 осіб, що перебували в автобусі, - 19 постраждалих, з них 4 особи із важкими пораненнями, загиблих немає.

Постраждалі доправлені до лікарень у мм. Солнок, Кечкемет і Сентеш.

Решта пасажирів наразі перебувають у Будинку культури міста Кунсентмартон. У співпраці з місцевою владою їм забезпечено тимчасове розміщення та сніданок.