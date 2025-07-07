Пьяный запустил фейерверк с балкона в Киеве: мужчине грозит до 5 лет тюрьмы, - Нацполиция. ФОТО

В Днепровском районе Киева полицейские задержали 43-летнего мужчину, который запустил фейерверк с балкона многоэтажки, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщает полиция Киева, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, инцидент произошел на Воскресенском бульваре. По словам очевидцев, взрыв фейерверка напугал жителей близлежащих домов. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, которая оперативно установила личность нарушителя.

Правоохранители обнаружили, что киевлянин имел 3,11 промилле алкоголя в крови. Сам он объяснил свои действия желанием отпраздновать семейное событие. С места происшествия полицейские изъяли использованную пусковую установку для фейерверка.

Мужчине сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком до пяти лет.

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