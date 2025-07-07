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Пьяный запустил фейерверк с балкона в Киеве: мужчине грозит до 5 лет тюрьмы, - Нацполиция. ФОТО

В Днепровском районе Киева полицейские задержали 43-летнего мужчину, который запустил фейерверк с балкона многоэтажки, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщает полиция Киева, передает Цензор.НЕТ.

В Киеве задержали мужчину, который пьяным запустил фейерверк с балкона

Как отмечается, инцидент произошел на Воскресенском бульваре. По словам очевидцев, взрыв фейерверка напугал жителей близлежащих домов. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, которая оперативно установила личность нарушителя.

Правоохранители обнаружили, что киевлянин имел 3,11 промилле алкоголя в крови. Сам он объяснил свои действия желанием отпраздновать семейное событие. С места происшествия полицейские изъяли использованную пусковую установку для фейерверка.

Мужчине сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком до пяти лет.

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Автор: 

Киев (25829) Нацполиция (16614) фейерверк (52)


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Топ комментарии
+5
Мобілізуйте йогов піхоту, побачить справжні феєрверки.
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07.07.2025 15:00 Ответить
+3
Дурнів і так вродило, а коли вони ще й п'ють...
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07.07.2025 15:01 Ответить
+2
Зачекайте: зараз його запропонують розстріляти. Зачекайте хвилин двадцять

Зате коли Генадій Труханов сказав бійцю: "Твоє міце в окопі!" - всі якось одразу замовкли. Бо там голову відкрутити можуть
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07.07.2025 15:10 Ответить
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Мобілізуйте йогов піхоту, побачить справжні феєрверки.
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07.07.2025 15:00 Ответить
На всю жизнь навеселится..
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07.07.2025 15:25 Ответить
Дурнів і так вродило, а коли вони ще й п'ють...
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07.07.2025 15:01 Ответить
Зачекайте: зараз його запропонують розстріляти. Зачекайте хвилин двадцять

Зате коли Генадій Труханов сказав бійцю: "Твоє міце в окопі!" - всі якось одразу замовкли. Бо там голову відкрутити можуть
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07.07.2025 15:10 Ответить
Обмеження це не позбавлення волі!! Буде ходити прибирати раз у неділю за вироком ..Зато не буде на фронті! Може того і хотів?? Для кого війна, а для кого феєрверки!! Дивляться на депутатів???
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07.07.2025 15:06 Ответить
Випімши був... Чого причепилися?
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07.07.2025 15:12 Ответить
лучше бы 100 миллионов у ВСУ украл
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07.07.2025 16:16 Ответить
"лучше" ...?
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07.07.2025 17:21 Ответить
 
 