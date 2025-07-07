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Новости ДТП
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Водитель в нетрезвом состоянии совершила ДТП на контрольно-ревизионном пункте на Закарпатье: погиб военный. ФОТОРЕПОРТАЖ

7 июля около 4:30 в полицию поступило сообщение о том, что в городе Перечин автомобиль влетел в контрольно-ревизионный пункт правоохранителей. В результате ДТП есть пострадавшие.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

По вызову выехала следственно-оперативная группа Отделения полиции №1 Ужгородского райуправления полиции. Полицейские провели первоочередные меры на месте происшествия, осмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили предварительные обстоятельства ДТП.

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ДТП в Закарпатье
ДТП в Закарпатье
ДТП в Закарпатье
ДТП в Закарпатье
ДТП в Закарпатье

Установлено, что 53-летняя жительница города Перечин, управляя автомобилем "BMW X5" не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и совершила наезд на бетонное ограждение контрольно-ревизионного пункта правоохранителей. В результате аварии в больницу был доставлен 45-летний военнослужащий ГПСУ, однако от полученных травм впоследствии мужчина скончался.

Водитель автомобиля имела явные признаки алкогольного опьянения, однако от обследования на состояние опьянения она отказалась.

"Злоумышленницу полицейские задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. Сейчас она находится в медучреждении под круглосуточной охраной, поскольку также травмировалась во время столкновения. Кроме этого в больницу госпитализирован и ее пассажир - 31-летний житель Ивано-Франковской области", - говорится в сообщении.

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По данному факту следователи Главного управления Нацполиции в Закарпатской области открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения, повлекшее смерть потерпевшего.

Задержанной грозит до 10 лет заключения с лишением права управлять транспортными средствами на срок от 5 до 10 лет.

Автор: 

ДТП (7704) Нацполиция (16614) Закарпатская область (2620)


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Топ комментарии
+4
Контрольно - ревізійний пункт- це що за муйня ....
І якого був там робив військовий ?
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07.07.2025 13:03 Ответить
+3
нічого їй не буде -- наша "правоохоронна" система все порішає на користь власниці bmw
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07.07.2025 12:42 Ответить
+3
Ніс службу на відміну від тебе ухилянта та втікача!
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07.07.2025 13:10 Ответить
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нічого їй не буде -- наша "правоохоронна" система все порішає на користь власниці bmw
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07.07.2025 12:42 Ответить
Ти бовдура із себе вдаєш? В тебе вийшло...
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07.07.2025 13:09 Ответить
П'яна баба страшніша за танк.
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07.07.2025 12:57 Ответить
не такий вже й захищений західний кордон. а якби румуни напали?
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07.07.2025 13:00 Ответить
Не румуни, мадьяри. Румуни поки що союзники.
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07.07.2025 13:23 Ответить
Контрольно - ревізійний пункт- це що за муйня ....
І якого був там робив військовий ?
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07.07.2025 13:03 Ответить
Ніс службу на відміну від тебе ухилянта та втікача!
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07.07.2025 13:10 Ответить
Прикордонник!
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07.07.2025 13:13 Ответить
від мадяр захищав? військові мають знаходитись на сході! натомість тилові криси ловлять цивільних щоб вони за них воювали
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07.07.2025 13:16 Ответить
По фото видно, що цей блокпост стоїть з правої сторони дороги, тому водійка ніяк не могла виїхати на зустрічну смугу....Це що, отсєбятіна для "пущєй драматічності"?
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07.07.2025 13:12 Ответить
Закарпаття взагалі прифуїло, тим більш ті потвори, що літають на Х5... Звісно не про тих, що воюють чи працюють на державу!
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07.07.2025 13:13 Ответить
терміново подвоїти кількість блокпостів та вчетверо збільшити кількість особового складу
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07.07.2025 13:26 Ответить
Суддиха?
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07.07.2025 14:08 Ответить
Відсутність комендантського часу має свою ціну
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07.07.2025 14:17 Ответить
 
 