Водитель в нетрезвом состоянии совершила ДТП на контрольно-ревизионном пункте на Закарпатье: погиб военный. ФОТОРЕПОРТАЖ

7 июля около 4:30 в полицию поступило сообщение о том, что в городе Перечин автомобиль влетел в контрольно-ревизионный пункт правоохранителей. В результате ДТП есть пострадавшие.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

По вызову выехала следственно-оперативная группа Отделения полиции №1 Ужгородского райуправления полиции. Полицейские провели первоочередные меры на месте происшествия, осмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили предварительные обстоятельства ДТП.

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Установлено, что 53-летняя жительница города Перечин, управляя автомобилем "BMW X5" не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и совершила наезд на бетонное ограждение контрольно-ревизионного пункта правоохранителей. В результате аварии в больницу был доставлен 45-летний военнослужащий ГПСУ, однако от полученных травм впоследствии мужчина скончался.

Водитель автомобиля имела явные признаки алкогольного опьянения, однако от обследования на состояние опьянения она отказалась.

"Злоумышленницу полицейские задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. Сейчас она находится в медучреждении под круглосуточной охраной, поскольку также травмировалась во время столкновения. Кроме этого в больницу госпитализирован и ее пассажир - 31-летний житель Ивано-Франковской области", - говорится в сообщении.

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По данному факту следователи Главного управления Нацполиции в Закарпатской области открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения, повлекшее смерть потерпевшего.

Задержанной грозит до 10 лет заключения с лишением права управлять транспортными средствами на срок от 5 до 10 лет.