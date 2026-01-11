Иностранец запустил салют на Буковеле, чтобы поздравить молодоженов: начато уголовное производство, - Нацполиция. ФОТО
На горнолыжном курорте Буковель в селе Поляница в Ивано-Франковской области иностранец запустил салют, чтобы поздравить своих знакомых молодоженов. Полиция открыла уголовное производство
Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Ивано-Франковской области, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
10 января вечером во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили видео запуска салюта в селе Поляница. Информация была сразу зарегистрирована, после чего на место происшествия оперативно выехали патрульные и следственно-оперативная группа.
Нарушителем оказался иностранец
Полицейские обследовали территорию, изъяли ряд вещественных доказательств, а в результате проведенных розыскных мер установили личность правонарушителя. Им оказался иностранец, 1984 года рождения. Он объяснил, что запустил салют с целью поздравить друзей с женитьбой, поскольку компания вместе приехала на отдых.
Отмечается, что по данному факту расследуется уголовное производство, начатое по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).
Запрет на использование пиротехники
- В полиции напоминают, что в соответствии с действующим законодательством, на период действия правового режима военного положения использование пиротехнических изделий, в частности салютов и фейерверков, запрещено.
- Ранее сообщалось, что за время войны в Украине вынесли 63 приговора за использование пиротехники.
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