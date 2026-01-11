Иностранец запустил салют на Буковеле, чтобы поздравить молодоженов: начато уголовное производство, - Нацполиция. ФОТО

На горнолыжном курорте Буковель в селе Поляница в Ивано-Франковской области иностранец запустил салют, чтобы поздравить своих знакомых молодоженов. Полиция открыла уголовное производство

Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Ивано-Франковской области, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

10 января вечером во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили видео запуска салюта в селе Поляница. Информация была сразу зарегистрирована, после чего на место происшествия оперативно выехали патрульные и следственно-оперативная группа.

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Нарушителем оказался иностранец

Полицейские обследовали территорию, изъяли ряд вещественных доказательств, а в результате проведенных розыскных мер установили личность правонарушителя. Им оказался иностранец, 1984 года рождения. Он объяснил, что запустил салют с целью поздравить друзей с женитьбой, поскольку компания вместе приехала на отдых.

Отмечается, что по данному факту расследуется уголовное производство, начатое по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

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