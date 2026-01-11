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Новости Фото Салют во время войны
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Иностранец запустил салют на Буковеле, чтобы поздравить молодоженов: начато уголовное производство, - Нацполиция. ФОТО

На горнолыжном курорте Буковель в селе Поляница в Ивано-Франковской области иностранец запустил салют, чтобы поздравить своих знакомых молодоженов. Полиция открыла уголовное производство

Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Ивано-Франковской области, передает Цензор.НЕТ.

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Иностранец запустил салют на Буковеле

Что известно

10 января вечером во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили видео запуска салюта в селе Поляница. Информация была сразу зарегистрирована, после чего на место происшествия оперативно выехали патрульные и следственно-оперативная группа.

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Нарушителем оказался иностранец

Полицейские обследовали территорию, изъяли ряд вещественных доказательств, а в результате проведенных розыскных мер установили личность правонарушителя. Им оказался иностранец, 1984 года рождения. Он объяснил, что запустил салют с целью поздравить друзей с женитьбой, поскольку компания вместе приехала на отдых.

Отмечается, что по данному факту расследуется уголовное производство, начатое по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

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Запрет на использование пиротехники

  • В полиции напоминают, что в соответствии с действующим законодательством, на период действия правового режима военного положения использование пиротехнических изделий, в частности салютов и фейерверков, запрещено.
  • Ранее сообщалось, что за время войны в Украине вынесли 63 приговора за использование пиротехники.

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Буковель (63) пиротехника (43) Ивано-Франковская область (1041)
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Топ комментарии
+25
Цей Буковель потрібно передати для лікування і реабілітації поранених бійців ЗСУ. А не бандитам, ухилянтам, паразитам, сикунам, щоб там бикували і салютували на крові Українців.
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11.01.2026 14:49 Ответить
+15
Так поліція і цкуни там гуляють і реабілітуються від щоденної гонитви за "ухилянтами" містечко вже зайняте, а ще прикордонники на вихідних заглядають.
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11.01.2026 14:51 Ответить
+10
Цензор давно перетворився в рупор оп,де за любу правду чи критику банять.
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11.01.2026 15:12 Ответить

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