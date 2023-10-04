П’яна іменинниця запустила в Чернігові феєрверк. Може отримати 5 років обмеження волі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
П’яні чоловік та жінка запустили ввечері в Чернігові феєрверк. Кажуть, святкували таким чином день народження жінки. Тепер їм загрожує до 5 років обмеження волі.
Про це розповіли в поліції Чернігівської області, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Попри усі заборони у період дії воєнного стану двоє мешканців Чернігова (45-річний чоловік та 40-річна жінка) вночі запустили феєрверк у сквері на вулиці Івана Мазепи у Чернігові", - йдеться у повідомленні.
Поліцейські отримали повідомлення про те, що невідомі запустили феєрверк. Виїхали на місце, опитали свідків події та встановили особи зловмисників.
"Свої дії правопорушники пояснили тим, що святкували день народження жінки", - розповіли в поліції.
Піротехніку вилучили, а за фактом відкрили кримінальне провадження про хуліганство. Чоловіку та жінці загрожує обмеження волі на строк до п'яти років.
У поліції наголосили, що використання піротехніки зараз суворо заборонено.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Чому не ОТРИМАЄ?
Ти не розумієш чи аби бзданути?
Та я й так відчував відразу до випивох.
сраний феєрверк під час "сраної" війни у місті, яку дістає кацапське РСЗО
"они устали" 😕
P.S. "мадам" не оправдываю, но меру наказания считаю неадекватной, даже в военное время.
40 років не святкується!
На Перемогу феєрверки треба було лишити
хіба по селах та райцентрах ця муйня трималась довше
заповідникахрайонах Києва і зараз може пощастити зустрітися Прогуляйтеся ввечері по ДВРЗ, Південній Борщазі і в районі вулиці Полярна
"Это у вас там какая-то война, а нам охота оттянуться ! И ШО вы нам сделаете ???"
ні воєнний стан ні ком. година офіційно не зареєстровані бо не конституційні
саме тому ДІТКИ можновладців за бугром і нікуя їм за це не буде.
нічого не порушують.
ідуть на розмінування полів ,бо там буде ( фейєрверків) вдосталь 😠
"круті" жлоби невиліковні
свершил незаконный обряд
Примета сбылась: если гнида
так сразу три полосы вряд.