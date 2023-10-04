П’яна іменинниця запустила в Чернігові феєрверк. Може отримати 5 років обмеження волі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

П’яні чоловік та жінка запустили ввечері в Чернігові феєрверк. Кажуть, святкували таким чином день народження жінки. Тепер їм загрожує до 5 років обмеження волі.

Про це розповіли в поліції Чернігівської області, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Попри усі заборони у період дії воєнного стану двоє мешканців Чернігова (45-річний чоловік та 40-річна жінка) вночі запустили феєрверк у сквері на вулиці Івана Мазепи у Чернігові", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські отримали повідомлення про те, що невідомі запустили феєрверк. Виїхали на місце, опитали свідків події та встановили особи зловмисників.

Дивіться: У Харкові воїни спецпідрозділу "Кракен" погрожували поліцейським на блокпосту: Відкрито кримінальне провадження. ВIДЕО

"Свої дії правопорушники пояснили тим, що святкували день народження жінки", - розповіли в поліції.

Піротехніку вилучили, а за фактом відкрили кримінальне провадження про хуліганство. Чоловіку та жінці загрожує обмеження волі на строк до п'яти років.

У поліції наголосили, що використання піротехніки зараз суворо заборонено.

Також дивіться: Чоловік на Черкащині стріляв в односельців з рушниці та поранив поліцейського. ВІДЕО+ФОТОрепортаж







