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П’яна іменинниця запустила в Чернігові феєрверк. Може отримати 5 років обмеження волі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

П’яні чоловік та жінка запустили ввечері в Чернігові феєрверк. Кажуть, святкували таким чином день народження жінки. Тепер їм загрожує до 5 років обмеження волі.

Про це розповіли в поліції Чернігівської області, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Попри усі заборони у період дії воєнного стану двоє мешканців Чернігова (45-річний чоловік та 40-річна жінка) вночі запустили феєрверк у сквері на вулиці Івана Мазепи у Чернігові", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські отримали повідомлення про те, що невідомі запустили феєрверк. Виїхали на місце, опитали свідків події та встановили особи зловмисників.

Дивіться: У Харкові воїни спецпідрозділу "Кракен" погрожували поліцейським на блокпосту: Відкрито кримінальне провадження. ВIДЕО

"Свої дії правопорушники пояснили тим, що святкували день народження жінки", - розповіли в поліції.

Піротехніку вилучили, а за фактом відкрили кримінальне провадження про хуліганство. Чоловіку та жінці загрожує обмеження волі на строк до п'яти років.

У поліції наголосили, що використання піротехніки зараз суворо заборонено.

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П’яна іменинниця запустила в Чернігові феєрверк. Може отримати 5 років обмеження волі 01
П’яна іменинниця запустила в Чернігові феєрверк. Може отримати 5 років обмеження волі 02
П’яна іменинниця запустила в Чернігові феєрверк. Може отримати 5 років обмеження волі 03
П’яна іменинниця запустила в Чернігові феєрверк. Може отримати 5 років обмеження волі 04

Автор: 

піротехніка (37) Нацполіція (15198) феєрверк (33) Чернігів (789)


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Топ коментарі
+23
Люді усталі уже ат вайни і на паслєдніє дєньґі захотєлі сдєлать себе малєнькій празнік!
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04.10.2023 12:26
+20
Кончені , одним словом😡
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04.10.2023 12:26
+19
5 лет за феерверк? За воровство в миллионах иногда миллиардах) хер посадят, за помощь фсб - 8, а за сраный феерверк - 5? Ну я не знаю. Что же Украине мешает вступить в ЕС? 5 лет, за феерверк, Карл. Ну хз.
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04.10.2023 12:29
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Чому МОЖЕ отримати?
Чому не ОТРИМАЄ?
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04.10.2023 12:23 Відповісти
бо залежить від багатьох характеристик затриманих: наприклад, статусу, платоспроможності....
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04.10.2023 12:29 Відповісти
и от пиара пресс-службы полиции
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04.10.2023 12:53 Відповісти
Функції поліції закінчуються затриманням, далі - слідчі, прокурори, а головне - суд. А що таке наш суд - знають, мабуть, всі...
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04.10.2023 14:02 Відповісти
следователи - тоже полиция, с ним - дешевле
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04.10.2023 14:04 Відповісти
Потому что у вас в голове совок. Предлагаю сразу лишать гражданства
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04.10.2023 14:42 Відповісти
Може то в тебе дупі петарди? Якесь чмо щось там буде про мою голову кувікати?
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04.10.2023 15:14 Відповісти
Вчера пенсионерке дали пять лет за лайки в соцсетях, вы требуете пять лет тюрьмы за сраный салют. А послезавтра будут давать пять лет за неугодные комментарии
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04.10.2023 15:28 Відповісти
И что? За феерверк 5 лет? А вот ********-мажорчики на машинах без глушителей, которые грохочут по улицам? Правоохренительные органычёт не замечают, никому это не мешает...
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04.10.2023 15:45 Відповісти
Заборонено! Війна! Собачки теж бояться!
Ти не розумієш чи аби бзданути?
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04.10.2023 16:20 Відповісти
Оперативно. З Тандиром би так.
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04.10.2023 12:24 Відповісти
Тандир запускатиме феєрверки кожної ночі і нічого йому за те не буде.
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04.10.2023 12:27 Відповісти
Нехай запускає, просто у камері.
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04.10.2023 12:29 Відповісти
На жаль, з нашою владою в камері будуть запускати оці двоє ніщебродів. А Тандир - десь на теплих островах.
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04.10.2023 12:36 Відповісти
З доброю пам'яттю про щасливі дні, проведені у СІЗО.
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04.10.2023 12:39 Відповісти
Швидше за все, що він в тому СІЗО проводить дні так, як не в кожному 5-зірковому готелі проведеш. Не дарма ж Малюська віп-камер навідкривав.
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04.10.2023 12:47 Відповісти
Його відсторонили від суддівських обов'язків. Тільки уявіть, скільки шекелів він кожного дня втрачає. Там на оренду цілої віп-буцегарні вистачить.
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04.10.2023 12:50 Відповісти
Так. Але офіціальну, причому, немаленьку, зарплатню він, швидше за все, таки отримує.
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04.10.2023 15:33 Відповісти
Люді усталі уже ат вайни і на паслєдніє дєньґі захотєлі сдєлать себе малєнькій празнік!
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04.10.2023 12:26 Відповісти
Кончені , одним словом😡
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04.10.2023 12:26 Відповісти
Так. Знайшли, де відзначати день народження і запускати феєрверки. Всі нормальні люди в Монако їдуть для цього.
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04.10.2023 12:32 Відповісти
Авжеж....просто за кін че ні
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04.10.2023 18:34 Відповісти
По одягу видно, що bydlo...
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04.10.2023 12:27 Відповісти
Угу...
Та я й так відчував відразу до випивох.
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04.10.2023 12:28 Відповісти
Один мозок на двох. Нажаль це часте явище.
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04.10.2023 12:28 Відповісти
і той - спинний
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04.10.2023 12:43 Відповісти
5 лет за феерверк? За воровство в миллионах иногда миллиардах) хер посадят, за помощь фсб - 8, а за сраный феерверк - 5? Ну я не знаю. Что же Украине мешает вступить в ЕС? 5 лет, за феерверк, Карл. Ну хз.
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04.10.2023 12:29 Відповісти
Ви що, за крадіжку мільярдів передбачено...аж звільнення, а це найсуворіше покарання для корупціонерів. Відлучення від годівниці - страшний сон
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04.10.2023 12:39 Відповісти
сопряжено с отвлечением ценных ресурсов,реакция и.т.п. что в итоге может стоить человеческих жизней
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04.10.2023 12:39 Відповісти
Вчи мову. Обмеження і позбавлення волі різні речі.
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04.10.2023 12:44 Відповісти
та то таке, правда, -
сраний феєрверк під час "сраної" війни у місті, яку дістає кацапське РСЗО

"они устали" 😕
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04.10.2023 12:53 Відповісти
Ну так пусть влупят ей штраф, чтоб выплачивала 1-3 года. Но 5 лет тюрьмы... . Пять лет чтобы что? Это какой-то бред. Тюрьма, в большинстве стран - это метод наказания с целью исправления, а не способ бессмысленно испортить человеку жизнь. Блин, за феерверк. Бредятина.
P.S. "мадам" не оправдываю, но меру наказания считаю неадекватной, даже в военное время.
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04.10.2023 13:20 Відповісти
От дебіли!
40 років не святкується!
На Перемогу феєрверки треба було лишити
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04.10.2023 12:29 Відповісти
Тебе за криве користування гугл перекладачем сьогодні на бутилку будуть "посадити"
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04.10.2023 12:45 Відповісти
Ці дебіли мабуть в дитинстві петарди кидали людям під ноги, виросли, лишились дебілами.
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04.10.2023 12:34 Відповісти
Жлоб в спортивному костюмі з трьома полосками і його пергідрольна бл.. кхм.. подружка. Хтось придумав машину часу і повернув мене на 20 років назад?
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04.10.2023 12:41 Відповісти
такий прикид з 90х, так що 30 років тому
хіба по селах та райцентрах ця муйня трималась довше
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04.10.2023 12:47 Відповісти
В 200х ще навіть в Києві такі стадами гуляли. А в окремих заповідниках районах Києва і зараз може пощастити зустрітися Прогуляйтеся ввечері по ДВРЗ, Південній Борщазі і в районі вулиці Полярна
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04.10.2023 12:54 Відповісти
Ооо...!!! Вышгородская (там и Полярная) - это реальный заповедник))))
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04.10.2023 13:28 Відповісти
Они сидят с видом:
"Это у вас там какая-то война, а нам охота оттянуться ! И ШО вы нам сделаете ???"
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04.10.2023 12:44 Відповісти
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04.10.2023 12:49 Відповісти
їм не буде нічого від слова ЗОВСІМ, хіба що мусара на бабки розведуть
ні воєнний стан ні ком. година офіційно не зареєстровані бо не конституційні
саме тому ДІТКИ можновладців за бугром і нікуя їм за це не буде.
нічого не порушують.
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04.10.2023 12:50 Відповісти
ще один "Конституційний суддя" виліз 😕
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04.10.2023 12:55 Відповісти
Петарду ей в дупу!
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04.10.2023 12:53 Відповісти
прямо в очко???
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04.10.2023 18:35 Відповісти
Я би саджав на 5 років за салют незалежно від військового стану. В НЛ салюти можна запускати лише один раз на рік - в новорічну ніч. І ще ніхто не помер від того, шо не може запускати салюта на протязі року.
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04.10.2023 12:59 Відповісти
Нда, штаны конечно у виновницы торжества.... Просто икона стиля.
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04.10.2023 13:07 Відповісти
Эти деньги лучше бы задонатили для ЗСУ, а наши котики салют по ******* в честь этой "Коко Шанель" устроили.
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04.10.2023 13:10 Відповісти
)))))))) ага.. Весёлєнькіє )). Там і мізки такі - у квіточку)
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04.10.2023 14:26 Відповісти
Так ось хто нм зважає перемогти росію і бюджет розкрадає.
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04.10.2023 13:10 Відповісти
Зачем их судит и в каталажку ? . Пусть оба идут служить в армию ,копать укрытия в тылу.
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04.10.2023 13:17 Відповісти
Якщо цій парочці так сильно подобаються фейєрверки , то нехай
ідуть на розмінування полів ,бо там буде ( фейєрверків) вдосталь 😠
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04.10.2023 13:43 Відповісти
рус-ал и дель-фінка
"круті" жлоби невиліковні
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04.10.2023 14:23 Відповісти
судячи з усього війни в їх країні немає(((
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04.10.2023 14:25 Відповісти
Кончені дегенерати, але 5 років тюрми це смішно. Якого біса я маю годувати цих покидьків 5 років за свої податки? Хай ******** розміновувать мінні поля або окопи рити, якраз для поціновувачів феєрверків шикарна робота. Все таки в нас влада кончена по саме не можу... за то шо вуйко вкрав три дезіка в супермаркеті - 5 років, за то шо жахнув феєрверк - 5 років, а за державну зраду - вибачитися і почитати Кобзаря, ну просто ж ******** кримінальний кодекс, нє?
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04.10.2023 14:35 Відповісти
Мудак неспортивного вида
свершил незаконный обряд
Примета сбылась: если гнида
так сразу три полосы вряд.
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04.10.2023 14:36 Відповісти
П"яна іменинниця, яка запустила фейєрверк, може отримати 5 років, а тверезий заступник офісу преЗЕдента Подоляк та керівник фракції "слуг" у ВР Арахамія, які своїми селфі-фотками, фактично навели у березні 2022 кацапські ракети на казарми Яворівського полігону, досі "нівчьом ні вінаватиє", хоча тоді, в результаті ракетного удару, загинуло 35 військових і 134 людини було поранено. Будь-який злочин будь-якого виродка буде непомічений, якщо цей виродок наближений до зе-лідора та його аморальної офісної шобли...
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04.10.2023 15:27 Відповісти
Піротехніка одразу можна зарахувати до саперного підрозділу...
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04.10.2023 15:57 Відповісти
5 років? А тим посадовцям які нещодавно засвітились зі святкуванням днюх за кордоном скільки впаяли? Нє. Звичайно дебіли чи какая разніца, але думаю досить було б три доби в сізо, щоб протверезіли. Можна забути, що суд три впаяв і випустити через тиждень, тоді ще й порозумнішають.
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04.10.2023 19:30 Відповісти
Дебіли, як що не сказати більше, не закінчаться не за яких обставин
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04.10.2023 19:38 Відповісти
 
 