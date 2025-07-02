25 людей отруїлися у фастфуді на Вінниччині: роботу закладу призупинили
Поліцейські розслідують обставини отруєння людей у м. Калинівка на Вінниччині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.
Як зазначається, до поліції надійшла інформація про госпіталізацію 25 громадян, серед яких є діти, з харчовим отруєнням.
Попередньо встановлено, що вони ймовірно отруїлись продуктами харчування, придбаними в одному із фастфудів.
"Роботу закладу, у якому готували їжу, призупинено. Постраждалим надається медична допомога", - йдеться у повідомленні.
Поліцейські встановлюють обставини та причини отруєння людей. Фахівці проводять санітарно-епідеміологічні, лабораторні обстеження та дослідження.
За цим фактом відкрито провадження за ч. 1 ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Судячи з написаного вами,про логіку у вас уявлення так собі
"Пацієнтів інфекційного відділення знайши по гарячим слідам"
Але ж совдепію, за 30 років, не виправиш з *********, через дії ригоАНАЛІВ та симоненків під патронатом ************ зкацаплених у вишиванках (то інструктор з Цк КПУ, то партог, то двічі не судимий, то з резерву КДБ, експрикордонник з бугалтеріі та банку Україна, який він знищив)!
А Патріотів України, просто, вони ж, і УБИВАЛИ під контролем московського фсб! Литвин з кучмою, можуть пояснити, як саме!!