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Новини Харчові отруєння
2 003 20

25 людей отруїлися у фастфуді на Вінниччині: роботу закладу призупинили

Отруєння Шаурмою

Поліцейські розслідують обставини отруєння людей у м. Калинівка на Вінниччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, до поліції надійшла інформація про госпіталізацію 25 громадян, серед яких є діти, з харчовим отруєнням.

Попередньо встановлено, що вони ймовірно отруїлись продуктами харчування, придбаними в одному із фастфудів.

"Роботу закладу, у якому готували їжу, призупинено. Постраждалим надається медична допомога", - йдеться у повідомленні.

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Поліцейські встановлюють обставини та причини отруєння людей. Фахівці проводять санітарно-епідеміологічні, лабораторні обстеження та дослідження.

За цим фактом відкрито провадження за ч. 1 ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.

Автор: 

Вінницька область (1034) отруєння (945) їжа (432) Жмеринський район (1) Калинівка (1)


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Топ коментарі
+6
шаурма з калинівської міської дічі була висококласна! конкуренти мухами з немитими ногами фастфудню підсиділи.
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02.07.2025 11:00 Відповісти
+5
Людям шаурму вдома закрутити впадло,чи що? Чи вже такі голодуючі? Жеруть всіляке лайно невідомо як зроблене. Ще й дітей кормлять.
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02.07.2025 10:59 Відповісти
+5
Трішки гумору:

"Пацієнтів інфекційного відділення знайши по гарячим слідам"
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02.07.2025 10:59 Відповісти
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Людям шаурму вдома закрутити впадло,чи що? Чи вже такі голодуючі? Жеруть всіляке лайно невідомо як зроблене. Ще й дітей кормлять.
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02.07.2025 10:59 Відповісти
Десь читав думку, що путінська агентура навмисно припинила контроль за якістю їжі і труїть людей.
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02.07.2025 11:07 Відповісти
Не завжди труяться в генделях. По вашій логіці треба пекти хліб, шити одяг, ремонтувати, будувати, лікувати себе і те.д
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02.07.2025 11:19 Відповісти

Судячи з написаного вами,про логіку у вас уявлення так собі
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02.07.2025 12:48 Відповісти
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02.07.2025 11:28 Відповісти
Трішки гумору:

"Пацієнтів інфекційного відділення знайши по гарячим слідам"
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02.07.2025 10:59 Відповісти
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02.07.2025 11:07 Відповісти
шаурма з калинівської міської дічі була висококласна! конкуренти мухами з немитими ногами фастфудню підсиділи.
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02.07.2025 11:00 Відповісти
Дешева рибка, погана юшка!!
Але ж совдепію, за 30 років, не виправиш з *********, через дії ригоАНАЛІВ та симоненків під патронатом ************ зкацаплених у вишиванках (то інструктор з Цк КПУ, то партог, то двічі не судимий, то з резерву КДБ, експрикордонник з бугалтеріі та банку Україна, який він знищив)!
А Патріотів України, просто, вони ж, і УБИВАЛИ під контролем московського фсб! Литвин з кучмою, можуть пояснити, як саме!!
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02.07.2025 11:11 Відповісти
А до чого це в темі про якийсь невідомий фастфуд ? Чи вже поспамити нема де ?
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02.07.2025 11:19 Відповісти
Причинно-наслідкові зв'язки, щось про таке розумієте??!!
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02.07.2025 11:42 Відповісти
У вас щось в голові перемішалося. Ви ще раз заголовок та статтю прочитайте. Про які причинно-наслідкові зв'язки ви говорите ? До чого риги, комуняки, кдб, литвин з кучмою та убивці патріотів під контролем фсб до якогось вуличного генделика, де люди травонулися сумнівною їжею ?
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02.07.2025 12:15 Відповісти
Геть багатих!
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02.07.2025 11:23 Відповісти
пару разів спостерігав і сфоткав, як шаурмист- студент з сонячного ****стану в перерві між роботою ковирявся між пальчиками ніг собі на стільці...
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02.07.2025 11:11 Відповісти
А точно спиртзаводик не прикрыли?
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02.07.2025 11:15 Відповісти
Собака видно задержалась на обочине дороги слишком долго на этот раз.
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02.07.2025 11:22 Відповісти
Ну і навіщо зупинили, треба просто було перенести у ху...лостан
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02.07.2025 11:39 Відповісти
Фастфуд дав жителям Калинівки просратися.
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02.07.2025 11:56 Відповісти
Засмаглі продавці фастфуду не пройдуть перевірку на глисти . Смачного , довірливі голодні дурні ...
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02.07.2025 12:15 Відповісти
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02.07.2025 12:18 Відповісти
 
 