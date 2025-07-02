25 людей отруїлися у фастфуді на Вінниччині: роботу закладу призупинили

Поліцейські розслідують обставини отруєння людей у м. Калинівка на Вінниччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, до поліції надійшла інформація про госпіталізацію 25 громадян, серед яких є діти, з харчовим отруєнням.

Попередньо встановлено, що вони ймовірно отруїлись продуктами харчування, придбаними в одному із фастфудів.

"Роботу закладу, у якому готували їжу, призупинено. Постраждалим надається медична допомога", - йдеться у повідомленні.

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Поліцейські встановлюють обставини та причини отруєння людей. Фахівці проводять санітарно-епідеміологічні, лабораторні обстеження та дослідження.

За цим фактом відкрито провадження за ч. 1 ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.