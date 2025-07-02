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Новости Пищевые отравления
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25 человек отравились в фастфуде в Винницкой области: работу заведения приостановили

Отравление шаурмой

Полицейские расследуют обстоятельства отравления людей в г. Калиновка Винницкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, в полицию поступила информация о госпитализации 25 граждан, среди которых есть дети, с пищевым отравлением.

Предварительно установлено, что они вероятно отравились продуктами питания, приобретенными в одном из фастфудов.

"Работа заведения, в котором готовили еду, приостановлена. Пострадавшим оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.

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Полицейские устанавливают обстоятельства и причины отравления людей. Специалисты проводят санитарно-эпидемиологические, лабораторные обследования и исследования.

По данному факту открыто производство по ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

Автор: 

Винницкая область (1050) отравление (1584) еда (355) Жмеринский район (1) Калиновка (1)


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Топ комментарии
+6
шаурма з калинівської міської дічі була висококласна! конкуренти мухами з немитими ногами фастфудню підсиділи.
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02.07.2025 11:00 Ответить
+4
Трішки гумору:

"Пацієнтів інфекційного відділення знайши по гарячим слідам"
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02.07.2025 10:59 Ответить
+3
Людям шаурму вдома закрутити впадло,чи що? Чи вже такі голодуючі? Жеруть всіляке лайно невідомо як зроблене. Ще й дітей кормлять.
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02.07.2025 10:59 Ответить
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Людям шаурму вдома закрутити впадло,чи що? Чи вже такі голодуючі? Жеруть всіляке лайно невідомо як зроблене. Ще й дітей кормлять.
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02.07.2025 10:59 Ответить
Десь читав думку, що путінська агентура навмисно припинила контроль за якістю їжі і труїть людей.
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02.07.2025 11:07 Ответить
Не завжди труяться в генделях. По вашій логіці треба пекти хліб, шити одяг, ремонтувати, будувати, лікувати себе і те.д
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02.07.2025 11:19 Ответить
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02.07.2025 11:28 Ответить
Трішки гумору:

"Пацієнтів інфекційного відділення знайши по гарячим слідам"
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02.07.2025 10:59 Ответить
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02.07.2025 11:07 Ответить
шаурма з калинівської міської дічі була висококласна! конкуренти мухами з немитими ногами фастфудню підсиділи.
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02.07.2025 11:00 Ответить
Дешева рибка, погана юшка!!
Але ж совдепію, за 30 років, не виправиш з *********, через дії ригоАНАЛІВ та симоненків під патронатом ************ зкацаплених у вишиванках (то інструктор з Цк КПУ, то партог, то двічі не судимий, то з резерву КДБ, експрикордонник з бугалтеріі та банку Україна, який він знищив)!
А Патріотів України, просто, вони ж, і УБИВАЛИ під контролем московського фсб! Литвин з кучмою, можуть пояснити, як саме!!
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02.07.2025 11:11 Ответить
А до чого це в темі про якийсь невідомий фастфуд ? Чи вже поспамити нема де ?
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02.07.2025 11:19 Ответить
Причинно-наслідкові зв'язки, щось про таке розумієте??!!
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02.07.2025 11:42 Ответить
Геть багатих!
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02.07.2025 11:23 Ответить
пару разів спостерігав і сфоткав, як шаурмист- студент з сонячного ****стану в перерві між роботою ковирявся між пальчиками ніг собі на стільці...
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02.07.2025 11:11 Ответить
А точно спиртзаводик не прикрыли?
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02.07.2025 11:15 Ответить
Собака видно задержалась на обочине дороги слишком долго на этот раз.
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02.07.2025 11:22 Ответить
Ну і навіщо зупинили, треба просто було перенести у ху...лостан
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02.07.2025 11:39 Ответить
Фастфуд дав жителям Калинівки просратися.
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02.07.2025 11:56 Ответить
 
 