25 человек отравились в фастфуде в Винницкой области: работу заведения приостановили

Полицейские расследуют обстоятельства отравления людей в г. Калиновка Винницкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, в полицию поступила информация о госпитализации 25 граждан, среди которых есть дети, с пищевым отравлением.

Предварительно установлено, что они вероятно отравились продуктами питания, приобретенными в одном из фастфудов.

"Работа заведения, в котором готовили еду, приостановлена. Пострадавшим оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.

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Полицейские устанавливают обстоятельства и причины отравления людей. Специалисты проводят санитарно-эпидемиологические, лабораторные обследования и исследования.

По данному факту открыто производство по ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.