25 человек отравились в фастфуде в Винницкой области: работу заведения приостановили
Полицейские расследуют обстоятельства отравления людей в г. Калиновка Винницкой области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.
Как отмечается, в полицию поступила информация о госпитализации 25 граждан, среди которых есть дети, с пищевым отравлением.
Предварительно установлено, что они вероятно отравились продуктами питания, приобретенными в одном из фастфудов.
"Работа заведения, в котором готовили еду, приостановлена. Пострадавшим оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Полицейские устанавливают обстоятельства и причины отравления людей. Специалисты проводят санитарно-эпидемиологические, лабораторные обследования и исследования.
По данному факту открыто производство по ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"Пацієнтів інфекційного відділення знайши по гарячим слідам"
Але ж совдепію, за 30 років, не виправиш з *********, через дії ригоАНАЛІВ та симоненків під патронатом ************ зкацаплених у вишиванках (то інструктор з Цк КПУ, то партог, то двічі не судимий, то з резерву КДБ, експрикордонник з бугалтеріі та банку Україна, який він знищив)!
А Патріотів України, просто, вони ж, і УБИВАЛИ під контролем московського фсб! Литвин з кучмою, можуть пояснити, як саме!!