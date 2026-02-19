Нардепи не труїлись у їдальні ВР: причина - норовірус
Захворювання нардепів та працівників Апарату Верховної Ради не пов'язані із харчуванням в їдальні ВР.
Про це повідомила пресслужба парламенту, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Такий висновок зробив Центр превентивної медицини Державного управління справами на підставі отриманих результатів розслідування.
Після повідомлень про отруєння було розпочато проведення комплексу заходів із залученням відповідних фахівців.
"Представниками Центру превентивної медицини Державного управління справами було проведено перевірку їдальні та її працівників, документації, продуктів харчування, процесу приготування їжі, проведено дослідження води питної та води для приготування їжі тощо. Для проведення лабораторних досліджень також були залучені фахівці Київського міського та обласного центрів контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України.
Дослідженням методом ПЛР встановлено, що в осіб, які здали аналізи, виявлено один і той самий тип вірусу – норовірус (гостре інфекційне захворювання, що часто поширюється у закритих і багатолюдних приміщеннях та передається контактно-побутовим і повітряно-краплинним шляхом)", - йдеться в повідомленні.
У Раді вжили додаткових заходів для недопущення поширення інфекції.
Що передувало?
Раніше ЗМІ повідомили, що 12 лютого Рада не змогла ухвалити жодного рішення через брак голосів. Значна кількість парламентарів відсутня через масове харчове захворювання.
- перед вами 🦅 орьол-стервятник.
питается исключительно стервами
- девушка, отойдите от птицы !
- на что вы намекаете !
.
- Ничего, бл....ми он тоже не брезгует!
Місцеві бариги цього сезону, схоже, тотально там перестали прибирати у вбиральнях та в помешканнях під здачу. І в закладах харчування теж не прибираються тотально.
.
В мене знайомий поїхав туди на тиждень. Віддав вдвічі більше, ніж за тиждень на гірськолижному курорті в Австрії. Вже на 3й день він з туалету не вилазив. Срачка скінчилась якраз в останній день "відпустки". І вдома ще 3 тижні "відходив".
Просрався добряче за всі гроші світу.
Їжа з їдальні ні в чому не винна!
Всі хто захворів і раніше мали подібні симптоми, бо були рідкісними засранцями.💩
Всім Слугам Народу розлади презервативи.
Пощастило, що тільки срачкою відбулися.