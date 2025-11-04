Вспышка вируса Коксаки под Киевом: заболели 13 детей

В Киевской области зафиксирована вспышка вируса Коксаки - энтеровирусной инфекции, которая преимущественно поражает детей.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр общественного здоровья МОЗ Украины, заболели 13 детей, из которых 12 уже завершили лечение и полностью выздоровели.

"Еще один ребенок по состоянию на 4 ноября находится на стационарном лечении, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении Центра.

Что такое вирус Коксаки

Вирусы Коксаки относятся к группе энтеровирусов. Они могут вызывать как легкое недомогание, так и серьезные поражения нервной системы или сердца.

Чаще всего инфекция распространяется среди детей в коллективах.

"В настоящее время специалисты проводят эпидемиологическое расследование, определяют причины и условия, способствовавшие распространению инфекции. Организован комплекс противоэпидемических мероприятий для локализации и ликвидации вспышки", - сообщили в ведомстве.

По состоянию на 4 ноября новых случаев заболевания не зарегистрировано.

Как передается вирус и каковы его симптомы

Вирус Коксаки передается преимущественно контактным путем — через прикосновения, игрушки или предметы быта. Он устойчив к низким температурам, но погибает при кипячении и обработке дезинфицирующими средствами.

Инкубационный период длится 3-6 дней. Наиболее распространенные симптомы:

резкое повышение температуры до 38–40°C;

боль в горле;

сыпь в виде пузырьков на ладонях, ступнях и во рту;

тошнота, рвота, диарея;

слабость, головная боль.

"В большинстве случаев болезнь проходит самостоятельно в течение 7-10 дней. Однако в отдельных ситуациях возможно поражение нервной системы или сердечной мышцы. Такие случаи требуют немедленного медицинского вмешательства", - отметили в Центре общественного здоровья.

В Минздраве напоминают: специфической вакцины против вируса Коксаки не существует, поэтому главный способ защиты - соблюдение правил гигиены, мытье рук и укрепление иммунитета.

