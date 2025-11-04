Вспышка вируса Коксаки под Киевом: заболели 13 детей
В Киевской области зафиксирована вспышка вируса Коксаки - энтеровирусной инфекции, которая преимущественно поражает детей.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр общественного здоровья МОЗ Украины, заболели 13 детей, из которых 12 уже завершили лечение и полностью выздоровели.
"Еще один ребенок по состоянию на 4 ноября находится на стационарном лечении, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении Центра.
Что такое вирус Коксаки
Вирусы Коксаки относятся к группе энтеровирусов. Они могут вызывать как легкое недомогание, так и серьезные поражения нервной системы или сердца.
Чаще всего инфекция распространяется среди детей в коллективах.
"В настоящее время специалисты проводят эпидемиологическое расследование, определяют причины и условия, способствовавшие распространению инфекции. Организован комплекс противоэпидемических мероприятий для локализации и ликвидации вспышки", - сообщили в ведомстве.
По состоянию на 4 ноября новых случаев заболевания не зарегистрировано.
Как передается вирус и каковы его симптомы
Вирус Коксаки передается преимущественно контактным путем — через прикосновения, игрушки или предметы быта. Он устойчив к низким температурам, но погибает при кипячении и обработке дезинфицирующими средствами.
Инкубационный период длится 3-6 дней. Наиболее распространенные симптомы:
-
резкое повышение температуры до 38–40°C;
-
боль в горле;
-
сыпь в виде пузырьков на ладонях, ступнях и во рту;
-
тошнота, рвота, диарея;
-
слабость, головная боль.
"В большинстве случаев болезнь проходит самостоятельно в течение 7-10 дней. Однако в отдельных ситуациях возможно поражение нервной системы или сердечной мышцы. Такие случаи требуют немедленного медицинского вмешательства", - отметили в Центре общественного здоровья.
В Минздраве напоминают: специфической вакцины против вируса Коксаки не существует, поэтому главный способ защиты - соблюдение правил гигиены, мытье рук и укрепление иммунитета.
Ранее мы писали, что в Киеве после имплантации ягодиц умерла женщина, пластическому хирургу сообщили о подозрении.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль