Спалах вірусу Коксакі під Києвом: захворіли 13 дітей

У Київській області зафіксовано спалах вірусу Коксакі - ентеровірусної інфекції, яка переважно вражає дітей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр громадського здоров’я МОЗ України, захворіло 13 дітей, з яких 12 уже завершили лікування та повністю одужали.

"Ще одна дитина станом на 4 листопада перебуває на стаціонарному лікуванні, де їй надається вся необхідна медична допомога", - йдеться у повідомленні Центру.

Що таке вірус Коксакі

Віруси Коксакі належать до групи ентеровірусів. Вони можуть викликати як легке нездужання, так і серйозні ураження нервової системи або серця.

Найчастіше інфекція поширюється серед дітей у колективах.

"Нині фахівці проводять епідеміологічне розслідування, визначають причини та умови, що сприяли поширенню інфекції. Організовано комплекс протиепідемічних заходів для локалізації та ліквідації спалаху", - повідомили у відомстві.

Станом на 4 листопада нових випадків хвороби не зареєстровано.

Як передається вірус і які його симптоми

Вірус Коксакі передається переважно контактним шляхом - через дотики, іграшки чи предмети побуту. Він стійкий до низьких температур, але гине під час кип’ятіння та обробки дезінфекційними засобами.

Інкубаційний період триває 3–6 днів. Найпоширеніші симптоми:

різке підвищення температури до 38–40°C;

біль у горлі;

висипання у вигляді пухирців на долонях, ступнях і в роті;

нудота, блювання, діарея;

слабкість, головний біль.

"У більшості випадків хвороба минає самостійно протягом 7–10 днів. Проте в окремих ситуаціях можливе ураження нервової системи або серцевого м’яза. Такі випадки потребують негайного медичного втручання", - зазначили у Центрі громадського здоров’я.

У МОЗ нагадують: специфічної вакцини проти вірусу Коксакі не існує, тому головний спосіб захисту - дотримання правил гігієни, миття рук і зміцнення імунітету.

Раніше ми писали, що у Києві після імплантації сідниць померла жінка, пластичному хірургу повідомили про підозру.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ