УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9284 відвідувача онлайн
Новини лікування в Україні
1 950 8

Спалах вірусу Коксакі під Києвом: захворіли 13 дітей

У Київській області діти масово захворіли на вірус Коксакі

У Київській області зафіксовано спалах вірусу Коксакі - ентеровірусної інфекції, яка переважно вражає дітей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр громадського здоров’я МОЗ України, захворіло 13 дітей, з яких 12 уже завершили лікування та повністю одужали.

"Ще одна дитина станом на 4 листопада перебуває на стаціонарному лікуванні, де їй надається вся необхідна медична допомога", - йдеться у повідомленні Центру.

Що таке вірус Коксакі

Віруси Коксакі належать до групи ентеровірусів. Вони можуть викликати як легке нездужання, так і серйозні ураження нервової системи або серця.

Найчастіше інфекція поширюється серед дітей у колективах.

"Нині фахівці проводять епідеміологічне розслідування, визначають причини та умови, що сприяли поширенню інфекції. Організовано комплекс протиепідемічних заходів для локалізації та ліквідації спалаху", - повідомили у відомстві.

Станом на 4 листопада нових випадків хвороби не зареєстровано.

Як передається вірус і які його симптоми

Вірус Коксакі передається переважно контактним шляхом - через дотики, іграшки чи предмети побуту. Він стійкий до низьких температур, але гине під час кип’ятіння та обробки дезінфекційними засобами.

Інкубаційний період триває 3–6 днів. Найпоширеніші симптоми:

  • різке підвищення температури до 38–40°C;

  • біль у горлі;

  • висипання у вигляді пухирців на долонях, ступнях і в роті;

  • нудота, блювання, діарея;

  • слабкість, головний біль.

"У більшості випадків хвороба минає самостійно протягом 7–10 днів. Проте в окремих ситуаціях можливе ураження нервової системи або серцевого м’яза. Такі випадки потребують негайного медичного втручання", - зазначили у Центрі громадського здоров’я.

У МОЗ нагадують: специфічної вакцини проти вірусу Коксакі не існує, тому головний спосіб захисту - дотримання правил гігієни, миття рук і зміцнення імунітету.

Раніше ми писали, що у Києві після імплантації сідниць померла жінка, пластичному хірургу повідомили про підозру.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

хвороба (308) лікарня (1387) вірус (820) МОЗ (5441) лікарі (1313)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чому ПІД Києвом? У дітсадочку в Києві, до якого моя дитина ходить, 2 групи на карантині з Коксакі.
показати весь коментар
04.11.2025 19:19 Відповісти
У нас на Святошино теж багато дітей у садках і школах похворіли і це почалося ще в жовтні
показати весь коментар
04.11.2025 19:23 Відповісти
новый барановирус придумали на обычные простуды
показати весь коментар
04.11.2025 19:32 Відповісти
Ага, придумали в 1948 році...
показати весь коментар
04.11.2025 19:44 Відповісти
Це специфічна група людей. Одного такого, на каталці везли в реанімацію, бо конав від ковіду. Але з останніх сил він хрипів, що ніякого коронавірусу не існує
показати весь коментар
04.11.2025 20:24 Відповісти
зеленский заразил?
показати весь коментар
04.11.2025 19:33 Відповісти
Коксаки везуть з Турції
показати весь коментар
04.11.2025 20:36 Відповісти
Само пройде, авжеж...

А потім в новинах "дитина раптово вмерла на уроці фізкультури", зазвичай у підлітковому віці або вже студент, а насправді було раніше перенесене Коксакі із симптоматичним і некваліфікованим лікуванням.

Коксакі - надзвичайно підступна хвороба яка динамічно маскується під будь що і тому втрачається дорогоцінний час на початок лікування, бо не можуть визначитися що це і лише тільки по аналізах бігаєте, а дитині тим часом стає все гірше. Не кожен лікар готовий зустрітися із цією заразою і якісно визначити саме Коксакі може хіба що кваліфікований лікар-інфекціоніст.

Якщо своєчасно не розпізнати її та не розпочати адекватне лікування вона уражає серцево-судинну систему яка стає б..мбою уповільненої дії для дитини. На тривале повноцінне життя після цієї зарази за умови відсутності потрібного лікування годі й мріяти. А після адекватного лікування ще рік-два будете на обліку в кардіолога і на спец.групі в школі.

Не можу сказати як за панацею але препарати на основі імуноглобуліну (типу "Біовен") дають швидкий позитивний ефект в лікуванні. Подивіться також вартість цього препарату, це вам не аспірин. І береться він у об'ємах відповідних до ваги хворого, вводиться крапельницею приблизно в часі до доби. Але позитивний ефект вражаючий буквально вже після 8-10 годин введення препарату.

*Щодо опису протікання/лікування даного захворювання - це все власний досвід.
показати весь коментар
04.11.2025 21:04 Відповісти
 
 