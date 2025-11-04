Спалах вірусу Коксакі під Києвом: захворіли 13 дітей
У Київській області зафіксовано спалах вірусу Коксакі - ентеровірусної інфекції, яка переважно вражає дітей.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр громадського здоров’я МОЗ України, захворіло 13 дітей, з яких 12 уже завершили лікування та повністю одужали.
"Ще одна дитина станом на 4 листопада перебуває на стаціонарному лікуванні, де їй надається вся необхідна медична допомога", - йдеться у повідомленні Центру.
Що таке вірус Коксакі
Віруси Коксакі належать до групи ентеровірусів. Вони можуть викликати як легке нездужання, так і серйозні ураження нервової системи або серця.
Найчастіше інфекція поширюється серед дітей у колективах.
"Нині фахівці проводять епідеміологічне розслідування, визначають причини та умови, що сприяли поширенню інфекції. Організовано комплекс протиепідемічних заходів для локалізації та ліквідації спалаху", - повідомили у відомстві.
Станом на 4 листопада нових випадків хвороби не зареєстровано.
Як передається вірус і які його симптоми
Вірус Коксакі передається переважно контактним шляхом - через дотики, іграшки чи предмети побуту. Він стійкий до низьких температур, але гине під час кип’ятіння та обробки дезінфекційними засобами.
Інкубаційний період триває 3–6 днів. Найпоширеніші симптоми:
-
різке підвищення температури до 38–40°C;
-
біль у горлі;
-
висипання у вигляді пухирців на долонях, ступнях і в роті;
-
нудота, блювання, діарея;
-
слабкість, головний біль.
"У більшості випадків хвороба минає самостійно протягом 7–10 днів. Проте в окремих ситуаціях можливе ураження нервової системи або серцевого м’яза. Такі випадки потребують негайного медичного втручання", - зазначили у Центрі громадського здоров’я.
У МОЗ нагадують: специфічної вакцини проти вірусу Коксакі не існує, тому головний спосіб захисту - дотримання правил гігієни, миття рук і зміцнення імунітету.
А потім в новинах "дитина раптово вмерла на уроці фізкультури", зазвичай у підлітковому віці або вже студент, а насправді було раніше перенесене Коксакі із симптоматичним і некваліфікованим лікуванням.
Коксакі - надзвичайно підступна хвороба яка динамічно маскується під будь що і тому втрачається дорогоцінний час на початок лікування, бо не можуть визначитися що це і лише тільки по аналізах бігаєте, а дитині тим часом стає все гірше. Не кожен лікар готовий зустрітися із цією заразою і якісно визначити саме Коксакі може хіба що кваліфікований лікар-інфекціоніст.
Якщо своєчасно не розпізнати її та не розпочати адекватне лікування вона уражає серцево-судинну систему яка стає б..мбою уповільненої дії для дитини. На тривале повноцінне життя після цієї зарази за умови відсутності потрібного лікування годі й мріяти. А після адекватного лікування ще рік-два будете на обліку в кардіолога і на спец.групі в школі.
Не можу сказати як за панацею але препарати на основі імуноглобуліну (типу "Біовен") дають швидкий позитивний ефект в лікуванні. Подивіться також вартість цього препарату, це вам не аспірин. І береться він у об'ємах відповідних до ваги хворого, вводиться крапельницею приблизно в часі до доби. Але позитивний ефект вражаючий буквально вже після 8-10 годин введення препарату.
*Щодо опису протікання/лікування даного захворювання - це все власний досвід.