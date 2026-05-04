Українців немає на круїзному лайнері MV Hondius, де є загиблі від хантавірусу, - МЗС

За інформацією посольства України в Нідерландах звернень щодо постраждалих чи загиблих громадян України на круїзному лайнері MV Hondius не надходило. На судні троє пасажирів померли від небезпечного хантавірусу.

"За повідомленням посольства України в ПАР, місцеві служби країни перебування поінформували, що громадян України серед осіб, у яких було підтверджено хантавірус, немає. За наявною інформацією, наразі підтверджено шість випадків зараження хантавірусом (п'ять громадян Нідерландів та один — Великої Британії), з яких три летальні", - йдеться у повідомленні.

Українські дипломати вже звернулися до оператора судна із запитом про детальнішу інформацію. Департамент консульської служби МЗС та закордонні дипломатичні установи продовжують перевіряти інформацію щодо можливих українців на борту судна.

За даними Sky News, круїзний лайнер MV Hondius під прапором Нідерландів вирушив у тритижневий круїз з Аргентини, подорож включала відвідування Антарктиди, Фолклендських островів та інших місць.

Раптово на кораблі помер 70-річний чоловік із Нідерландів. Його тіло забрали на території острова Святої Єлени в Південній Атлантиці. Згодом його 69-річна дружина знепритомніла в аеропорту Південної Африки, намагаючись сісти на рейс до своєї рідної країни. Вона померла в найближчій лікарні. Також помер громадянин Німеччини.

Ще троє людей хворі, зокрема два члени екіпажу, один британець та один нідерландець. Корабель MV Hondius стоїть на якорі біля Праї, столиці Кабо-Верде. Пасажири залишаються на кораблі задля безпеки жителів Кабо-Верде.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), на борту лайнера зафіксували хантавірус — це вірусна інфекція, що переноситься тваринами та передається людині. Найчастіше люди заражаються через контакт із гризунами, як-от щури та миші, особливо через їхню сечу, послід та слину.

Хантавіруси можуть спричиняти серйозні хвороби — геморагічну гарячку з нирковим синдромом та хантавірусний легеневий синдром. Обидві ці хвороби мають важкий перебіг і потребують негайної медичної допомоги. Ліків проти вірусу немає.

