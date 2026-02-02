Россиян косит обезьянья оспа: есть подтвержденные случаи

В Московской области России госпитализировали двух мужчин с подозрением на редкую инфекцию - оспу обезьян.

Об этом пишут местные Telegram-каналы, сообщает Цензор Нет.

На теле появляется сыпь

Сообщается, что у одного пациента уже подтвердили этот диагноз. Больной обратился к врачам с сыпью на лице и высокой температурой до 39°C, указывал также на наличие ВИЧ-инфекции.

Еще один пациент сначала принял сыпь за простуду и обрабатывал ее кремом от герпеса, но впоследствии температура поднялась до 40°C, и его госпитализировали.

Оба мужчины находятся в отдельных палатах Домодедовской больницы, а их жилища продезинфицировали.

Передача оспы обезьян

Вирус оспы обезьян является редким и передается от инфицированного человека через тесный контакт с выделениями из дыхательных путей или биологическими жидкостями. Инфекция также может распространяться через половой контакт и прикосновения к пораженным участкам кожи.

По словам специалистов, раннее обращение к врачам и изоляция пациентов являются ключом к предотвращению распространения инфекции.

Медики отмечают, что ситуация находится под контролем, а другие контакты пациентов устанавливают и обследуют. Эпидемиологи проводят расследование, чтобы выяснить источник инфекции и возможные пути передачи.

