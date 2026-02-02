Россиян косит обезьянья оспа: есть подтвержденные случаи
В Московской области России госпитализировали двух мужчин с подозрением на редкую инфекцию - оспу обезьян.
Об этом пишут местные Telegram-каналы, сообщает Цензор Нет.
На теле появляется сыпь
Сообщается, что у одного пациента уже подтвердили этот диагноз. Больной обратился к врачам с сыпью на лице и высокой температурой до 39°C, указывал также на наличие ВИЧ-инфекции.
Еще один пациент сначала принял сыпь за простуду и обрабатывал ее кремом от герпеса, но впоследствии температура поднялась до 40°C, и его госпитализировали.
Оба мужчины находятся в отдельных палатах Домодедовской больницы, а их жилища продезинфицировали.
Передача оспы обезьян
Вирус оспы обезьян является редким и передается от инфицированного человека через тесный контакт с выделениями из дыхательных путей или биологическими жидкостями. Инфекция также может распространяться через половой контакт и прикосновения к пораженным участкам кожи.
По словам специалистов, раннее обращение к врачам и изоляция пациентов являются ключом к предотвращению распространения инфекции.
Медики отмечают, что ситуация находится под контролем, а другие контакты пациентов устанавливают и обследуют. Эпидемиологи проводят расследование, чтобы выяснить источник инфекции и возможные пути передачи.
- Ранее сообщалось, что впервые за 40 лет в соседней с Украиной Румынии обнаружили проказу.
Ймовірно, ці випадки були пов'язані з сексуальним шляхом передачі. Очікується поява додаткових випадків у Європі та Сполучених Штатах.
На сьогодні у країнах з високим рівнем доходу зафіксовано понад 150 випадків мавпячої віспи клада Ib з січня 2024 року, смертельних випадків не зареєстровано, глобальни спалах мавпячої віспи клада IIb спричинила більш ніж 100 000 випадків у 122 країнах, включно з 115 країнами, де раніше мавпяча віспа не реєструвалася.
"Российская экономика идёт курсом "русского корабля"…
Соотношение военных расходов к нефтяным доходам рф:
2022 г - 27,9%
2023 г - 62,3%
2024 г - 77,6%
2025 г - 102%
2026 г - 111%
Ситуация в россии хуже, чем перед крушением СССР.
Может, грохот падающего исполина разбудит Кремль."
