Россиян косит обезьянья оспа: есть подтвержденные случаи

В России обнаружили оспу обезьян

В Московской области России госпитализировали двух мужчин с подозрением на редкую инфекцию - оспу обезьян.

Об этом пишут местные Telegram-каналы, сообщает Цензор Нет.

На теле появляется сыпь

Сообщается, что у одного пациента уже подтвердили этот диагноз. Больной обратился к врачам с сыпью на лице и высокой температурой до 39°C, указывал также на наличие ВИЧ-инфекции. 

Еще один пациент сначала принял сыпь за простуду и обрабатывал ее кремом от герпеса, но впоследствии температура поднялась до 40°C, и его госпитализировали.

Оба мужчины находятся в отдельных палатах Домодедовской больницы, а их жилища продезинфицировали.

Передача оспы обезьян

Вирус оспы обезьян является редким и передается от инфицированного человека через тесный контакт с выделениями из дыхательных путей или биологическими жидкостями. Инфекция также может распространяться через половой контакт и прикосновения к пораженным участкам кожи.

По словам специалистов, раннее обращение к врачам и изоляция пациентов являются ключом к предотвращению распространения инфекции.

Медики отмечают, что ситуация находится под контролем, а другие контакты пациентов устанавливают и обследуют. Эпидемиологи проводят расследование, чтобы выяснить источник инфекции и возможные пути передачи. 

Автор: 

болезнь (581) россия (97465) оспа обезьян (5)
+16
Двоє на росії. Оце так косить
показать весь комментарий
01.02.2026 23:27 Ответить
+14
100% кацап мав секс з мавпою десь за кордоном.
показать весь комментарий
01.02.2026 23:29 Ответить
+14
Повертається кацап з відрядження, з Африки. Приходить в гаражі, до друганів. На плечі сидить мавпочка. Другани "паслали гонца", накрыли паляну". Випили по чарці. Давай розпитувать:
- Ну, как там дела?
- Да нармальна... Жарко только. Сала нет. Картохи нет... Адни бананы...
- Калян, а как там с бабами?
- Да всё так же.. Жарко только. Сала нет. Картохи нет... Адни бананы...
- Да ты о бабах скажи - как там с ними?
Мавпочка крутиться на плечах:
- Пап, пап!... Ну, расскажи им - как там с бабами?...
показать весь комментарий
01.02.2026 23:31 Ответить
Зоофіли
показать весь комментарий
01.02.2026 23:22 Ответить
Ні, не за кордоном. То у нього дуже скрєпа зачісалась він в цирк пішов, і як істьєний раZZіяньєн трахнув обезяну, ту шо на лошадьЄ з аквафрешною тряпкою по маньЄжу скакала
показать весь комментарий
01.02.2026 23:57 Ответить
Китаёзы, эта, слышь,

Скушали летучую мышь,

А через полгода ровно

К нам пришла ко всем корона.

Вдруг какой-то каннибал

Обезьянку *******

И теперь мы, господа,

Заболеем оспой, да.

Нравится им или нет -

Москалякам дам совет:

Натурал ты или би

Обезьянку не ***,

Тормози на кураже,

Заразишься оспой же!

Дело делали своё бы -

Бабы ходят с ********,

А у вас в мозгу изъян -

Подавай вам обезьян.

Гендер гендером, но всё ж

Посмотри кого *****,

На земле есть столько пёзд,

Сколько нет на небе звезд!

Нравится им или нет -

Москалякам дам совет:

Натурал ты или би

Обезьянку не ***,

Тормози на кураже,

Заразишься оспой же!

На Руси у нас медведь -

Его попробуй отыметь!

Вот поэтому, как прежде,

Хвори нет у нас медвежьей.

Прекратите мерзости!

Хватит есть всех и *****!

Не получится уха

Из козла и петуха.

Нравится им или нет -

Москалякам дам совет:

Натурал ты или би

Обезьянку не ***,

Тормози на кураже,

Заразишься оспой же!

Натурал ты или би,

Обезьянку не ***,

Рыбку тоже отпусти,

Господи, господи, господи,

Господи, прости!
показать весь комментарий
01.02.2026 23:22 Ответить
"Бабы ходят с ********"

"На земле есть столько пёзд"

ЦЕ - БРЕХНЯ.
показать весь комментарий
01.02.2026 23:38 Ответить
- Папа, а женщины существуют?
- Нет, сынок, это - фантастика.
показать весь комментарий
01.02.2026 23:52 Ответить
Ну, логічно
показать весь комментарий
01.02.2026 23:23 Ответить
«Підтверджені випадки», росссссія, де подібна інфрормація закрита від пересічних лаптів.
показать весь комментарий
01.02.2026 23:31 Ответить
всеодно мало, косить, це коли лікарні переповнені і карантин вводять, а кацапи дохнуть як мухи, а два підтверджені випадки на 10 не підтверджених, це не косить.
показать весь комментарий
02.02.2026 15:07 Ответить
кадиркіни джигіти, прєкратітє гєнацид укких ж..п!
показать весь комментарий
01.02.2026 23:29 Ответить
"косить" - нащо це перебільшення?
показать весь комментарий
01.02.2026 23:36 Ответить
Щоб душі зєлєбобіків пораділи, що такий класний вірус є-- "косить" вибірково тільки кацапів...
показать весь комментарий
02.02.2026 00:01 Ответить
А чого їх жаліти,свинособак..
показать весь комментарий
02.02.2026 00:17 Ответить
Починаючи з осені 2025 року, кілька країн Західної Європи почали повідомляти про випадки мавпячої віспи клада Ib серед осіб, які не мали документованої історії міжнародних поїздок.
Ймовірно, ці випадки були пов'язані з сексуальним шляхом передачі. Очікується поява додаткових випадків у Європі та Сполучених Штатах.
На сьогодні у країнах з високим рівнем доходу зафіксовано понад 150 випадків мавпячої віспи клада Ib з січня 2024 року, смертельних випадків не зареєстровано, глобальни спалах мавпячої віспи клада IIb спричинила більш ніж 100 000 випадків у 122 країнах, включно з 115 країнами, де раніше мавпяча віспа не реєструвалася.

cdc.gov/monkeypox/situation-summary
показать весь комментарий
01.02.2026 23:40 Ответить
В 22 році ця "віспа" була зафіксована в Україні, декілька пацієнтів з підтвердженним діагнозом... Але, якоїсь масштабної епідемії не виникло, незважаючи на війну.
показать весь комментарий
01.02.2026 23:46 Ответить
То кацапи почали перетворюватися на мавп. Отріцатєльная еволюція.
показать весь комментарий
01.02.2026 23:47 Ответить
@ (мова оригіналу):
"Российская экономика идёт курсом "русского корабля"…
Соотношение военных расходов к нефтяным доходам рф:
2022 г - 27,9%
2023 г - 62,3%
2024 г - 77,6%
2025 г - 102%
2026 г - 111%
Ситуация в россии хуже, чем перед крушением СССР.
Может, грохот падающего исполина разбудит Кремль."
показать весь комментарий
01.02.2026 23:52 Ответить
це ми вже 4 роки чуємо
показать весь комментарий
02.02.2026 00:24 Ответить
Так. Ще 2 - 3 місяці і рашка всьо...
показать весь комментарий
02.02.2026 00:42 Ответить
Слово "косить" тут явно не пасує.
показать весь комментарий
01.02.2026 23:57 Ответить
В в дитинстві нас прищеппили вариантом коровьячей оспи . Є тут имунологи? Це зовсім друга хвороба чі як
..
показать весь комментарий
02.02.2026 00:02 Ответить
Везут кацапи з усіх джунглів мавп воювати за Сруцкий мир - ось і результат
показать весь комментарий
02.02.2026 02:22 Ответить
це закономірний біологічний регрес, який починається через сторіччя після початку соціального регресу. Якщо їх ізолювати, то ще через сторіччя вони будуть плигати по бєрьозкам.
показать весь комментарий
02.02.2026 02:52 Ответить
Вже пишуть що 4 мавпура
показать весь комментарий
02.02.2026 05:47 Ответить
Зараза до зарази. Ще комарі навесні добавлять. Та й голуби пожвавішають.
показать весь комментарий
02.02.2026 06:19 Ответить
Тю, рашиншвайне і мавпи якби різні речі ...
показать весь комментарий
02.02.2026 09:19 Ответить
а чому не написано, що цьому передувало?
показать весь комментарий
02.02.2026 15:09 Ответить
 
 