Карантин на Закарпатье: в одном из самых популярных туристических сел обнаружили гепатит А

На Закарпатье выявили вспышку вирусного гепатита А. Карантинные ограничения введены в селе Иза Хустского района - одном из самых популярных туристических направлений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на генерального директора Закарпатского областного центра контроля и профилактики заболеваний МЗ Украины Викторию Тимчик.

Информационная справка:

Гепатит А — это инфекция, которая легко передается через воду, пищевые продукты, предметы быта и при тесном контакте между людьми. В период вспышки риски возрастают в несколько раз.

Виктория Тимчик дала советы, как не подхватить болезнь:

тщательно мыть руки с мылом, особенно после улицы и перед едой;

употреблять только кипяченую или бутилированную воду;

тщательно обрабатывать сырые овощи и фрукты;

не давать детям еду и напитки вне дома;

следить за любыми симптомами — слабость, тошнота, повышение температуры, боль в животе, потемнение мочи;

в случае их появления — немедленно обращаться к врачу.

Врач добавила, что специалисты работают в усиленном режиме, проводят противоэпидемические мероприятия и лабораторные исследования. В то же время, по ее словам, без ответственного поведения общества полностью локализовать ситуацию невозможно.

Что говорят в ОГА

В селе Иза сейчас вводят дополнительные противоэпидемические ограничения. Новые правила начнут действовать с 19 ноября и продлятся 60 дней или до отдельного решения комиссии.

Решение предусматривает запрет работы свадебных залов, кафе и ресторанов, а также проведения массовых мероприятий в Хусте и Изе - в частности ярмарок, праздников и торговли продуктами.

Все учебные заведения в Изе переходят на дистанционное обучение. В селе также приостановят движение автобусов, кроме транзитного проезда.

"Основная цель - не допустить дальнейшего распространения инфекции среди населения и туристов", - отмечают в Закарпатской ОВА.

Село Иза известно как центр лозоплетения и ежегодно привлекает туристов со всей Украины и из-за рубежа. Это уже второй случай вспышки гепатита А за последние шесть месяцев – весной также вводили ограничения и временно закрывали школы и детские сады.

