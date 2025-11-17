Карантин на Закарпатье: в одном из самых популярных туристических сел обнаружили гепатит А
На Закарпатье выявили вспышку вирусного гепатита А. Карантинные ограничения введены в селе Иза Хустского района - одном из самых популярных туристических направлений.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на генерального директора Закарпатского областного центра контроля и профилактики заболеваний МЗ Украины Викторию Тимчик.
Информационная справка:
Гепатит А — это инфекция, которая легко передается через воду, пищевые продукты, предметы быта и при тесном контакте между людьми. В период вспышки риски возрастают в несколько раз.
Виктория Тимчик дала советы, как не подхватить болезнь:
- тщательно мыть руки с мылом, особенно после улицы и перед едой;
- употреблять только кипяченую или бутилированную воду;
- тщательно обрабатывать сырые овощи и фрукты;
- не давать детям еду и напитки вне дома;
- следить за любыми симптомами — слабость, тошнота, повышение температуры, боль в животе, потемнение мочи;
- в случае их появления — немедленно обращаться к врачу.
Врач добавила, что специалисты работают в усиленном режиме, проводят противоэпидемические мероприятия и лабораторные исследования. В то же время, по ее словам, без ответственного поведения общества полностью локализовать ситуацию невозможно.
Что говорят в ОГА
В селе Иза сейчас вводят дополнительные противоэпидемические ограничения. Новые правила начнут действовать с 19 ноября и продлятся 60 дней или до отдельного решения комиссии.
Решение предусматривает запрет работы свадебных залов, кафе и ресторанов, а также проведения массовых мероприятий в Хусте и Изе - в частности ярмарок, праздников и торговли продуктами.
Все учебные заведения в Изе переходят на дистанционное обучение. В селе также приостановят движение автобусов, кроме транзитного проезда.
"Основная цель - не допустить дальнейшего распространения инфекции среди населения и туристов", - отмечают в Закарпатской ОВА.
Село Иза известно как центр лозоплетения и ежегодно привлекает туристов со всей Украины и из-за рубежа. Это уже второй случай вспышки гепатита А за последние шесть месяцев – весной также вводили ограничения и временно закрывали школы и детские сады.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
За державний кошт....
"Он клюзів"